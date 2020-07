Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta első fenntarthatósági jelentését a Facebook, amiből kiderül, a vállalat minden eddiginél nagyobb arányban használ megújuló energiát a tavalyi év során.","shortLead":"Kiadta első fenntarthatósági jelentését a Facebook, amiből kiderül, a vállalat minden eddiginél nagyobb arányban...","id":"20200708_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezettudatossag_klimavedelem_okologiai_labnyom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4567b09b-4572-422e-8fbc-f7db9b50bbe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezettudatossag_klimavedelem_okologiai_labnyom","timestamp":"2020. július. 08. 14:03","title":"Már 86 százalékban ingyenáramról működik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most 70 éves férfi cigarettával és alkohollal is kínált több 10 éven aluli gyereket.","shortLead":"A most 70 éves férfi cigarettával és alkohollal is kínált több 10 éven aluli gyereket.","id":"20200708_vad_nyolceves_fiu_gyulai_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca36dc-cd83-4ebd-99a2-ad8283257500","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_vad_nyolceves_fiu_gyulai_rendor","timestamp":"2020. július. 08. 17:27","title":"Narancs.hu: Vádat emeltek egy nyolcéves fiúval fajtalankodó volt gyulai rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely szerint mások tehetnek arról, hogy az EU hitelfelvételre kényszerül, és mi fizetjük meg az árát. Ez több szempontból sem igazán állja meg a helyét.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint mások tehetnek arról, hogy az EU hitelfelvételre kényszerül, és mi fizetjük meg az árát. Ez több...","id":"20200709_Csusztat_a_kormany_mikor_arrol_beszel_adosrabszolgava_teszi_az_EU_a_magyarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9022faa4-872f-44db-94b7-e895807edec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200709_Csusztat_a_kormany_mikor_arrol_beszel_adosrabszolgava_teszi_az_EU_a_magyarokat","timestamp":"2020. július. 09. 11:52","title":"Csúsztat a kormány, amikor azt állítja: adósrabszolgává teszi az EU a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","shortLead":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","id":"20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1c354-7288-4a58-9bd2-1423d3ec473a","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","timestamp":"2020. július. 09. 10:47","title":"Áderhez fordulnak a könyvelők a kata szigorítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a132f8c9-85ee-4a62-ba98-b86ba7bba227","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kávézóláncban jellemzően a vevők nevét írják a kávéspohárra, egy minnesotai üzletben azonban másképp gondolta a barista. ","shortLead":"A kávézóláncban jellemzően a vevők nevét írják a kávéspohárra, egy minnesotai üzletben azonban másképp gondolta...","id":"20200708_ISIS__irtak_egy_muszlim_no_kavejara_a_Starbucksban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a132f8c9-85ee-4a62-ba98-b86ba7bba227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a35ab8-1da7-4c3e-b3fd-336b2284d812","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_ISIS__irtak_egy_muszlim_no_kavejara_a_Starbucksban","timestamp":"2020. július. 08. 13:28","title":"ISIS – írták egy muszlim nő kávéjára a Starbucksban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d48ed8-25ee-4ae9-891d-dea7706a6fb4","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Igazi filmes toposz a nyár kötelező kelléke: a medence. Az éjszaka sejtelmesen megvilágított, nappal pedig a nyári fényben tündöklő kék uszoda státuszszimbólum, a jólét jelképe, a szerelem, az erotika helyszíne, de ha egy film központi elemeként jelenik meg a medence, akkor az is lehet, hogy a történet végére valaki bele fog fulladni. Júliusi frissítő gyanánt összegyűjtöttük a kedvenc medencés jeleneteinket.","shortLead":"Igazi filmes toposz a nyár kötelező kelléke: a medence. Az éjszaka sejtelmesen megvilágított, nappal pedig a nyári...","id":"20200709_Gyilkossagot_sejtet_a_csillogo_viztukor__ime_a_filmtortenet_legendas_medences_jelenetei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d48ed8-25ee-4ae9-891d-dea7706a6fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3158a1b1-a5c2-4ce2-806f-f0bfd46dfd4f","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Gyilkossagot_sejtet_a_csillogo_viztukor__ime_a_filmtortenet_legendas_medences_jelenetei","timestamp":"2020. július. 09. 20:00","title":"Gyilkosságot sejtet a csillogó víztükör – íme a filmtörténet legendás medencés jelenetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koreai ETNews a Samsung ügyeit ismerő forrásokra hivatkozva azt írja, bizonyos modellek mellé már nem jár telefontöltő 2021-ben.","shortLead":"A koreai ETNews a Samsung ügyeit ismerő forrásokra hivatkozva azt írja, bizonyos modellek mellé már nem jár...","id":"20200708_samsung_telefon_tolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fefa45c-4314-484e-9b43-752ea42b68ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_samsung_telefon_tolto","timestamp":"2020. július. 08. 18:03","title":"Kiveheti a Samsung a töltőket a jövőre érkező telefonok dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b8f2ed-4389-47a5-b936-32091d1184ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Lecce elleni meccsen lépett Luis Suárez nyomdokaiba Patric.","shortLead":"A Lecce elleni meccsen lépett Luis Suárez nyomdokaiba Patric.","id":"20200708_lecce_lazio_patric_harapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b8f2ed-4389-47a5-b936-32091d1184ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a56b92-cf80-49e1-9b54-31579187a20e","keywords":null,"link":"/sport/20200708_lecce_lazio_patric_harapas","timestamp":"2020. július. 08. 21:12","title":"Négy meccses eltiltást kapott harapásért a Lazio védője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]