Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"136fcbf9-eea1-4dea-b501-9822adc80272","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egyelőre nézők nélkül sem folytatódhat a bajnokság.","shortLead":"Egyelőre nézők nélkül sem folytatódhat a bajnokság.","id":"20200421_Csanyi_Sandor_Zart_kapus_foci_sport_mlsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136fcbf9-eea1-4dea-b501-9822adc80272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e8a198-7f6a-40c9-b2a8-e4f510a2d345","keywords":null,"link":"/sport/20200421_Csanyi_Sandor_Zart_kapus_foci_sport_mlsz","timestamp":"2020. április. 21. 11:31","title":"Csányi Sándor: Zárt kapus focimeccseket sem lehet rendezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9fb988-ecef-4aa4-a21e-b71a4c18c2d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább egy hétig nem volt fizikálisan jelen orvos az otthonban. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Legalább egy hétig nem volt fizikálisan jelen orvos az otthonban. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","id":"20200420_233_fertozott_a_Pesti_uti_idosek_otthonaban_23an_haltak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d9fb988-ecef-4aa4-a21e-b71a4c18c2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce819062-89a7-403e-895f-c5f1ac4fd5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_233_fertozott_a_Pesti_uti_idosek_otthonaban_23an_haltak_meg","timestamp":"2020. április. 20. 11:18","title":"233 fertőzött a Pesti úti idősek otthonában, 23-an haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni őket. Júliusra jogszabálytervezetek készülnek az ügyben.","shortLead":"Megpróbált tárgyalni az ausztrál versenyhivatal a tech-óriásokkal, hogy önként fizessenek, de nem sikerült meggyőzni...","id":"20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0641b200-db3a-4204-9548-95938698445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2759d8-34cb-42e2-9a5d-aefade2ac38b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_facebook_hirek_fizetes_ausztralia","timestamp":"2020. április. 20. 07:32","title":"Hamarosan a Google és a Facebook is fizethet a megosztott hírek után Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c6abe6-457e-4e54-a495-9297d64b3074","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy Kocsis Ágnes következő mozifilmjét, az Édent a rotterdami világpremier után nálunk is bemutatják tavasszal. A világjárvány azonban, mint minden más területen, itt is keresztülhúzta a számításokat. Pedig talán minden korábbinál aktuálisabb mindaz, amit a film érint: az elmagányosodás, az elmélyült koncentrációra való képességünk fokozatos elvesztése, a környezet, amelyet mi tettünk a saját magunk számára ellenséggé. És hogy miként kapcsolódik mindehhez Szécsi Pál? A végén az is kiderül. A rendezővel beszélgettünk.","shortLead":"Úgy volt, hogy Kocsis Ágnes következő mozifilmjét, az Édent a rotterdami világpremier után nálunk is bemutatják...","id":"20200419_Kocsis_Agnes_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29c6abe6-457e-4e54-a495-9297d64b3074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bdf26f-6806-4648-99fd-c12c1f55f8a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200419_Kocsis_Agnes_interju","timestamp":"2020. április. 19. 20:00","title":"Kocsis Ágnes: Az, hogy tönkretesszük a Földet, hatással van a kapcsolatainkra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem akar az amerikai kormány döntése ellen menni, de az államok szintjén hozott korlátozásokat sem hagyhatja figyelmen kívül.","shortLead":"A Facebook nem akar az amerikai kormány döntése ellen menni, de az államok szintjén hozott korlátozásokat sem hagyhatja...","id":"20200421_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok_karanten_tuntetes_facebook_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cfed26-4b2a-40e2-98ee-fb8a8297a229","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok_karanten_tuntetes_facebook_donald_trump","timestamp":"2020. április. 21. 08:33","title":"Koronavírus: gáncsolja a karanténellenes tüntetések szervezését a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szájmaszkok és fertőtlenítők mellett az otthoni tanuláshoz és munkához szükséges kellékek rendelései is megugrottak.","shortLead":"A szájmaszkok és fertőtlenítők mellett az otthoni tanuláshoz és munkához szükséges kellékek rendelései is megugrottak.","id":"20200421_futarszolgalat_futar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a55a733-2477-415e-a3ca-1e900b53cc94","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_futarszolgalat_futar_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 06:57","title":"Akkora a forgalom a futárszolgálatoknál, mint karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője szerint már meggyógyult embereket kell keresni, akiknek a vérsavójában sok vírusellenes anyag van.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője szerint már meggyógyult embereket kell keresni, akiknek a vérsavójában...","id":"20200421_koronavirus_jarvany_terapia_kutatas_versavo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa998ff-77bc-4054-8727-338ac36ca366","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_koronavirus_jarvany_terapia_kutatas_versavo","timestamp":"2020. április. 21. 09:15","title":"A koronavírus-fertőzésből felgyógyultak vérsavóját használnák terápiára magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dff08ee-ab33-4c96-ad7e-7381aeca565e","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Amikor a Fidesz fejbólintójánosa a törvénytelen törvényeket szentesítő aláírásaival módszeresen kiírja magát a történelemből, korántsem csupán plagizáló „álamfő”-elődje példáját követi, hanem igen jellegzetes rendszerváltás előtti hagyományt éltet tovább.","shortLead":"Amikor a Fidesz fejbólintójánosa a törvénytelen törvényeket szentesítő aláírásaival módszeresen kiírja magát...","id":"202016__bologato_allamfok__epizodok_asulytalansagra__mintavetel__irnak_rendelkezesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dff08ee-ab33-4c96-ad7e-7381aeca565e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48b8dd8-63af-4ceb-88bd-bea89be77633","keywords":null,"link":"/360/202016__bologato_allamfok__epizodok_asulytalansagra__mintavetel__irnak_rendelkezesre","timestamp":"2020. április. 21. 07:00","title":"Magyar hagyomány, hogy az államfői poszton aláírásukért tartott bábfigurák vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]