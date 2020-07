Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edc6b442-135c-46a9-b0fc-0e435276829b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány alatt szükség volt a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítására, de amúgy is kezdeni kell valamit a fővárosi dugókkal. A BKK az előző ciklusban sok fejlesztést nem kommunikálhatott – állítja az új főpolgármester-helyettes. A kommunikáció az új vezetés alatt sem az igazi, de ezen a téren is fejlesztésekre készülnek.","shortLead":"A járvány alatt szükség volt a kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítására, de amúgy is kezdeni kell valamit...","id":"20200712_Dorosz_David_A_BKK_Tarlos_alatt_sok_fejlesztest_nem_kommunikalhatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edc6b442-135c-46a9-b0fc-0e435276829b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd33d3fe-0d28-4b6b-8ef7-981d92f0544e","keywords":null,"link":"/kkv/20200712_Dorosz_David_A_BKK_Tarlos_alatt_sok_fejlesztest_nem_kommunikalhatott","timestamp":"2020. július. 12. 20:00","title":"Létezik autós-bringás-béke? És Budapesten is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b228fb7-4102-49e6-8b71-f4bd7940ba35","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sofőr figyelmeztette őket a kötelező maszkviselésre, erre rátámadtak.","shortLead":"A sofőr figyelmeztette őket a kötelező maszkviselésre, erre rátámadtak.","id":"20200711_Meghalt_a_francia_buszsofor_akit_agyhalottra_vert_egy_tarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b228fb7-4102-49e6-8b71-f4bd7940ba35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc53c37e-6647-4959-b999-46da42762ead","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Meghalt_a_francia_buszsofor_akit_agyhalottra_vert_egy_tarsasag","timestamp":"2020. július. 11. 09:11","title":"Meghalt a francia buszsofőr, akit agyhalottra vert egy társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lezárult a takarékok integrációja, elindult a műanyagmentes július és turbófokozatra kapcsolt a sokadik magyarországi sportcsatorna. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lezárult a takarékok integrációja, elindult a műanyagmentes július és turbófokozatra kapcsolt a sokadik magyarországi...","id":"20200712_es_akkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b1ca5d-1425-4f08-b79a-4492f03aaafe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_es_akkor","timestamp":"2020. július. 12. 07:00","title":"És akkor a kormány egyszerre élesítette fegyverét az EU és az Airbnb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Hihetetlen összegek ömlöttek az elmúlt években a felcsúti labdarúgásba. Meg is lett az eredménye: Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc csapata kiléphet az európai fociporondra. A Felcsút felemelkedésével párhuzamosan azonban tradicionális városi labdarúgóklubok süllyedtek el.","shortLead":"Hihetetlen összegek ömlöttek az elmúlt években a felcsúti labdarúgásba. Meg is lett az eredménye: Orbán Viktor és...","id":"202028__orban_es_a_labdarugas__felcsuti_bronz_tizmilliardokbol__atrajzolt_fociterkep__megvette_kilora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdd6350-3522-485b-96f1-7ebf96e6f1a5","keywords":null,"link":"/360/202028__orban_es_a_labdarugas__felcsuti_bronz_tizmilliardokbol__atrajzolt_fociterkep__megvette_kilora","timestamp":"2020. július. 11. 08:15","title":"Orbán több tízmilliárd forint közpénzből tette fel a Felcsútot a magyar focitérképre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eheti főnyeremény több mint másfél milliárd forint volt. ","shortLead":"Az eheti főnyeremény több mint másfél milliárd forint volt. ","id":"20200711_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43466bd-a5b5-4c70-affc-0e33010c6605","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. július. 11. 20:02","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc0bade-221e-45e9-84b2-0644cf5bddeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esküvője napján mentett életet egy tűzoltó, amikor fának hajtott kocsijával egy férfi Püspökladányban.","shortLead":"Az esküvője napján mentett életet egy tűzoltó, amikor fának hajtott kocsijával egy férfi Püspökladányban.","id":"20200712_Az_eskuvoje_napjan_mentett_eletet_egy_tuzolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cc0bade-221e-45e9-84b2-0644cf5bddeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea95a2b-34a7-4db7-b2d5-aedf4dbd6c80","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Az_eskuvoje_napjan_mentett_eletet_egy_tuzolto","timestamp":"2020. július. 12. 20:26","title":"Az esküvője napján mentett életet egy tűzoltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3d7eab-2735-4f4a-8d58-86ebd98f15fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horvátországba belépés előtt mindenkinek regisztrálnia kell magát egy formanyomtatványon, ami miatt több órás torlódás alakult ki a határon. A magyar rendőrség azt tanácsolta, aki teheti, kerüljön Szlovénia felé vagy regisztráljon indulás előtt. Megnéztük, azzal sem nyerni sokat. ","shortLead":"Horvátországba belépés előtt mindenkinek regisztrálnia kell magát egy formanyomtatványon, ami miatt több órás torlódás...","id":"20200711_5_perc_kitolteni_online_a_horvat_regisztraciot_de_nem_biztos_hogy_sokat_nyerunk_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec3d7eab-2735-4f4a-8d58-86ebd98f15fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb835a8-b69b-46a8-a2d1-14a02c883cde","keywords":null,"link":"/elet/20200711_5_perc_kitolteni_online_a_horvat_regisztraciot_de_nem_biztos_hogy_sokat_nyerunk_vele","timestamp":"2020. július. 11. 16:31","title":"5 perc online kitölteni a horvátországi regisztrációt, de a sort végig kell állni a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A koronavírus elleni oltást nem pótolja, de talán enyhítheti a járványt néhány bevált vakcina. Már folynak a kísérletek a feltételezés bizonyítására vagy cáfolatára.","shortLead":"A koronavírus elleni oltást nem pótolja, de talán enyhítheti a járványt néhány bevált vakcina. Már folynak a kísérletek...","id":"202028__covid_bcg_sabin__oltas_helyett_oltas__anyai_orokseg__csepp_remeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8db306-afea-441b-bb8b-37176884b60e","keywords":null,"link":"/360/202028__covid_bcg_sabin__oltas_helyett_oltas__anyai_orokseg__csepp_remeny","timestamp":"2020. július. 12. 08:15","title":"A BCG-oltás tényleg ér valamit a koronavírus ellen? Sőt még a Sabin-csepp is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]