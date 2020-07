Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"062b4a2c-9a22-4da0-b0b7-308d3d60a1d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Ausztriából érkezett kamionból már kipakolták az idén egyedi matricázást kapott sportkocsikat. ","shortLead":"Az Ausztriából érkezett kamionból már kipakolták az idén egyedi matricázást kapott sportkocsikat. ","id":"20200716_megerkeztek_a_szivarvanyos_mercedesamg_biztonsagi_autok_a_hungaroringre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=062b4a2c-9a22-4da0-b0b7-308d3d60a1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a801b05-ac41-49c4-8fc3-e294351930b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_megerkeztek_a_szivarvanyos_mercedesamg_biztonsagi_autok_a_hungaroringre","timestamp":"2020. július. 16. 16:06","title":"Megérkeztek a szivárványos Mercedes-AMG biztonsági autók a Hungaroringre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15e8c2c-b74d-481e-a0c8-528ee94faf0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Christian Horner szerint csapatának nem kell aggódnia az esetleges komoly pénzbírság, illetve a bebörtönzés veszélye miatt, de azért nem lesz könnyű megfelelni az előírásoknak.","shortLead":"Christian Horner szerint csapatának nem kell aggódnia az esetleges komoly pénzbírság, illetve a bebörtönzés veszélye...","id":"20200716_red_bull_hungaroringi_karantenbuntetesek_forma1_f1_christian_horner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a15e8c2c-b74d-481e-a0c8-528ee94faf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb4db30-4c2d-4edb-b366-2c842d5c594c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_red_bull_hungaroringi_karantenbuntetesek_forma1_f1_christian_horner","timestamp":"2020. július. 16. 13:21","title":"A Red Bull szerint kemény lesz betartani a hungaroringi karanténszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport a koronavírus-járványhoz kapcsolódva követett el kibertámadást.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint ez volt az első alkalom, hogy a Cozy Bearként is ismert hackercsoport...","id":"20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb50097e-1ce5-448e-b276-cd925f7a13eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_orosz_hacker_atp29_cozy_bear_hackertmadas_koronavirus_vakcina_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 16. 18:09","title":"Orosz hackerek támadták meg a koronavírus elleni vakcinát fejlesztő központokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d18cf9-ccc9-4ad9-ac8c-0f33b8ded491","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jogdíj a leginkább meghatározó költségelem.","shortLead":"A jogdíj a leginkább meghatározó költségelem.","id":"20200717_14_milliard_forintba_kerul_jovore_a_magyar_Forma1es_futam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84d18cf9-ccc9-4ad9-ac8c-0f33b8ded491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aecdb06-691f-4f1a-9453-dd2be18e6f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_14_milliard_forintba_kerul_jovore_a_magyar_Forma1es_futam","timestamp":"2020. július. 17. 11:05","title":"14 milliárd forintba kerül jövőre a magyar Forma–1-es futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-19 betegségben szenvedők negyede a magyar egészségügyi intézményekben fertőződött meg.","shortLead":"A Covid-19 betegségben szenvedők negyede a magyar egészségügyi intézményekben fertőződött meg.","id":"20200716_Minden_masodik_elhunyt_a_korhazban_kapta_el_a_koronavirust_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25388a50-fc03-4e16-8556-1cae90788bcc","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Minden_masodik_elhunyt_a_korhazban_kapta_el_a_koronavirust_Magyarorszagon","timestamp":"2020. július. 16. 18:59","title":"Minden második elhunyt a kórházban kapta el a koronavírust Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Moderna által gyártott oltóanyagot július 27-én 30 ezer önkéntesen próbálják majd ki, hogy végérvényesen kiderüljön, legyőzi-e a koronavírust. A tömeges tesztelés fázisa a vakcinafejlesztés egyik utolsó állomása, és csak olyan szer juthat el ebbe a fázisba, amely korábban minden próbán jónak bizonyult.","shortLead":"Az amerikai Moderna által gyártott oltóanyagot július 27-én 30 ezer önkéntesen próbálják majd ki, hogy végérvényesen...","id":"20200715_koronavirus_vakcina_teszteles_moderna_oltoanyag_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8949c100-301c-4b7f-8dbc-9bf1a5a3a5cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_vakcina_teszteles_moderna_oltoanyag_vedooltas","timestamp":"2020. július. 15. 13:08","title":"Ha ez sikeres, megvan a koronavírus elleni védőoltás: az utolsó tesztnél jár egy ígéretes vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22","c_author":"HVG","category":"360","description":"Orbán Viktor milliárdos barátjának több cége is sínre került az állami gigaberuházással.","shortLead":"Orbán Viktor milliárdos barátjának több cége is sínre került az állami gigaberuházással.","id":"202029_chinahungary_railway_materials_meszaros_avasember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04965550-6301-4b10-93d9-fd15eb75ef22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b42e8eb-17ea-4085-aa95-366f0dc88d81","keywords":null,"link":"/360/202029_chinahungary_railway_materials_meszaros_avasember","timestamp":"2020. július. 16. 12:00","title":"Mészáros gyűjti a vasat és a fémet a Budapest-Belgrád vasútvonalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39879dc-65c1-4d72-b872-55a3fe571661","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„A Városliget jelentős forgalomcsillapításáról” hozott határozatot a kormány.\r

","shortLead":"„A Városliget jelentős forgalomcsillapításáról” hozott határozatot a kormány.\r

","id":"20200716_A_kormany_kiuzi_az_autokat_a_Varosligetbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c39879dc-65c1-4d72-b872-55a3fe571661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944eb125-7c4e-402a-8534-ffe74b9c3b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_A_kormany_kiuzi_az_autokat_a_Varosligetbol","timestamp":"2020. július. 16. 21:27","title":"A kormány kiűzi az autókat a Városligetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]