Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szenioritás alapú juttatást nem fogadják el.","shortLead":"A szenioritás alapú juttatást nem fogadják el.","id":"20200718_Altalanos_15_szazalekos_berfejlesztesert_tuntettek_a_postasok_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c90ba8-4b96-40f9-8f4e-2a8c35c135d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200718_Altalanos_15_szazalekos_berfejlesztesert_tuntettek_a_postasok_Budapesten","timestamp":"2020. július. 18. 14:40","title":"Általános, 15 százalékos bérfejlesztésért tüntettek a postások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tengervízből nyernék ki a lítiumot egy új, hatékony módszerrel.","shortLead":"Tengervízből nyernék ki a lítiumot egy új, hatékony módszerrel.","id":"20200718_Megvan_honnan_lesz_alapanyag_az_elektromos_autok_akkumulatorahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a1e329-fc9e-4371-9b26-81a0e22babe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_Megvan_honnan_lesz_alapanyag_az_elektromos_autok_akkumulatorahoz","timestamp":"2020. július. 18. 10:52","title":"Megvan, honnan lesz szinte végtelen alapanyag az elektromos autók akkumulátorához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 169 új fertőzöttet találtak és 1393 aktív esetről tudnak a hatóságok. Salzburgban ismét kötelezővé teszik a szájmaszkot a hivatalokban.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 169 új fertőzöttet találtak és 1393 aktív esetről tudnak a hatóságok. Salzburgban ismét kötelezővé...","id":"20200717_ausztria_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a1d845-79ee-4656-bae6-2c45009c9d8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. július. 17. 20:59","title":"Másfélszeresére ugrott a napi fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az érintettek állítólag nem csapattagok, az előző két versenyhétvégén nem vettek részt.","shortLead":"Az érintettek állítólag nem csapattagok, az előző két versenyhétvégén nem vettek részt.","id":"20200717_koronavirus_teszt_magyar_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85154dd7-9249-499f-992d-ed043aa40a9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_koronavirus_teszt_magyar_nagydij","timestamp":"2020. július. 17. 19:05","title":"Két koronavírusos résztvevőt találtak a Magyar Nagydíj előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267bf9e6-64cb-44a3-9b48-a2c001db2162","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mi történik, ha egy biológus és egy művészettörténész együtt megy múzeumba? \r

","shortLead":"Mi történik, ha egy biológus és egy művészettörténész együtt megy múzeumba? \r

","id":"20200718_Regi_kepekrol_rekonstrualjak_a_mai_gyumolcsok_oseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=267bf9e6-64cb-44a3-9b48-a2c001db2162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa685cd-27c4-44b2-a094-bc51825d5639","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_Regi_kepekrol_rekonstrualjak_a_mai_gyumolcsok_oseit","timestamp":"2020. július. 18. 20:21","title":"Régi képekről rekonstruálják a mai gyümölcsök őseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8619bb1c-03e8-41fa-9395-296a4b0e38f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan megfigyelőeszközt terveztek, amely egy holdjáró hasán is elfér. Az ötletet 30 ezer dollárral (kb. 9,2 millió forinttal) jutalmazta a NASA.","shortLead":"Olyan megfigyelőeszközt terveztek, amely egy holdjáró hasán is elfér. Az ötletet 30 ezer dollárral (kb. 9,2 millió...","id":"20200717_puli_space_technologies_nasa_palyazat_regolit_hold_hidrogen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8619bb1c-03e8-41fa-9395-296a4b0e38f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44eb3962-c13d-4ac8-9025-984e58cec179","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_puli_space_technologies_nasa_palyazat_regolit_hold_hidrogen","timestamp":"2020. július. 17. 17:03","title":"A magyar Puli nyerte a NASA pályázatának fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870769b1-4501-4ebd-aa8a-6e97a7a8a031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így akarják felhívni a figyelmet a mosoly fontosságára.","shortLead":"Így akarják felhívni a figyelmet a mosoly fontosságára.","id":"20200718_Happy_days_mosolygo_arcot_vetittek_a_brit_parlamentre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=870769b1-4501-4ebd-aa8a-6e97a7a8a031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80eac4b-ca9f-40de-98dc-2bd929bbea7f","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Happy_days_mosolygo_arcot_vetittek_a_brit_parlamentre","timestamp":"2020. július. 18. 14:04","title":"Happy days: mosolygó arcot vetíttek a brit parlamentre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Pedig a németeknél kettő is volt, és mégsem mutatta ki a visszaéléseket a cégnél.","shortLead":"Pedig a németeknél kettő is volt, és mégsem mutatta ki a visszaéléseket a cégnél.","id":"20200717_Unios_vizsgalat_indulhat_a_Wirecard_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4f0370-d506-4883-99a6-1bade3075efd","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_Unios_vizsgalat_indulhat_a_Wirecard_ugyeben","timestamp":"2020. július. 17. 17:49","title":"Uniós vizsgálat indulhat a Wirecard ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]