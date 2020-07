Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a8aeda-f715-4cf6-b143-ede6749d6bfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes teljes dominanciáját hozta a 35. Magyar Nagydíj szombati időmérő futama.","shortLead":"A Mercedes teljes dominanciáját hozta a 35. Magyar Nagydíj szombati időmérő futama.","id":"20200718_Palyarekorddal_Hamiltone_az_elso_rajtkocka_a_Hungaroringen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a8aeda-f715-4cf6-b143-ede6749d6bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e12e62-ef78-4859-8e01-1aa978d99884","keywords":null,"link":"/cegauto/20200718_Palyarekorddal_Hamiltone_az_elso_rajtkocka_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 18. 16:11","title":"Pályarekorddal Hamiltoné az első rajtkocka a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tűzoltók küzdenek a lángokkal. A katedrális 2015-ben is kigyulladt már.","shortLead":"A tűzoltók küzdenek a lángokkal. A katedrális 2015-ben is kigyulladt már.","id":"20200718_Megint_kigyulladt_a_nantesi_szekesegyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1263ec63-f886-4d29-b3d5-5fd4f369804a","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Megint_kigyulladt_a_nantesi_szekesegyhaz","timestamp":"2020. július. 18. 09:49","title":"Megint kigyulladt a nantes-i székesegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63f910-bb30-43ab-bee1-5d7b0f91e1c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ország esetében enyhített a beutazási korlátozásokon az országos tisztifőorvos. \r

","shortLead":"Két ország esetében enyhített a beutazási korlátozásokon az országos tisztifőorvos. \r

","id":"20200718_Kanada_sarga_Portugalia_zold_besorolast_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f63f910-bb30-43ab-bee1-5d7b0f91e1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea4f146-3b6e-408e-b01e-cde31e25b62b","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Kanada_sarga_Portugalia_zold_besorolast_kapott","timestamp":"2020. július. 18. 16:23","title":"Kanada sárga, Portugália zöld besorolást kapott Müller Cecíliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447d90e2-3236-48fe-b637-796126d700ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új gyalogos-kerékpáros híd épül Szlovákia és Magyarország között.","shortLead":"Új gyalogos-kerékpáros híd épül Szlovákia és Magyarország között.","id":"20200719_621_millio_forint_az_uj_szlovakmagyar_Dunahid_magyar_szakasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447d90e2-3236-48fe-b637-796126d700ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994a52d9-e900-4541-b25e-df6466dc91e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200719_621_millio_forint_az_uj_szlovakmagyar_Dunahid_magyar_szakasza","timestamp":"2020. július. 19. 11:45","title":"621 millió forint az új szlovák-magyar Duna-híd magyar szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Európai Tanács elnökének javaslata a jogállami kritériumokról a Spiegel szerint annyira nehézkes és vérszegény, hogy a magyar kormányfő és illiberális kollégái gond nélkül megtorpedózhatnak majd bármilyen kísérletet, amely megtagadná tőlük a pénzügyi alapok kifizetését.","shortLead":"Az Európai Tanács elnökének javaslata a jogállami kritériumokról a Spiegel szerint annyira nehézkes és vérszegény...","id":"20200719_Spiegel_Eleg_volt_Orbanbol_es_a_tobbiekbol_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62fb60b6-d8c7-4569-952a-03324e64b01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0732ec33-c1eb-4c43-a50b-fbd4bb308abb","keywords":null,"link":"/360/20200719_Spiegel_Eleg_volt_Orbanbol_es_a_tobbiekbol_","timestamp":"2020. július. 19. 09:00","title":"Spiegel: Elég volt Orbánból és a többiekből! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0439f379-aec5-4c4d-9d14-58ccf50cc1f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi önkormányzat szerződést kötött a Kossuth Lajos utca átalakításáról.","shortLead":"A belvárosi önkormányzat szerződést kötött a Kossuth Lajos utca átalakításáról.","id":"20200718_Az_Erzsebet_hid_fele_is_kevesebb_auto_jarhat_majd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0439f379-aec5-4c4d-9d14-58ccf50cc1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6e49d0-91b7-4e42-86e5-61df5b982e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Az_Erzsebet_hid_fele_is_kevesebb_auto_jarhat_majd","timestamp":"2020. július. 18. 12:00","title":"Az Erzsébet híd felé is kevesebb autó járhat majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"600 ezer forintot zsákmányoltak egy Óbudán lakó nőtől, a rendőrség elfogta a tetteseket, és a felbujtójukat, a nő volt barátját.","shortLead":"600 ezer forintot zsákmányoltak egy Óbudán lakó nőtől, a rendőrség elfogta a tetteseket, és a felbujtójukat, a nő volt...","id":"20200719_Viragfutarnak_alcazva_jutottak_be_egy_nohoz_majd_osszevertek_foglyul_ejtettek_kiraboltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fac91c29-1569-4c0d-b1a4-a4e7eba51eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda2e717-40fa-4ea9-a042-9a2e50fc0ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Viragfutarnak_alcazva_jutottak_be_egy_nohoz_majd_osszevertek_foglyul_ejtettek_kiraboltak","timestamp":"2020. július. 19. 10:42","title":"Virágfutárnak álcázva jutottak be egy nőhöz, majd összeverték, foglyul ejtették, kirabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidat gyakorlatilag a felújítás után zárták le újra.","shortLead":"A hidat gyakorlatilag a felújítás után zárták le újra.","id":"20200717_harosi_duna_hid_m0_as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d15235-bc65-4905-8632-fbe63fbd2d69","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_harosi_duna_hid_m0_as","timestamp":"2020. július. 17. 20:42","title":"Két hónap alatt sem sikerült megvizsgálni a lezárt Hárosi Duna-hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]