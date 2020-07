Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"094bbfb2-6490-4955-a8d0-88853f0241ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kilépések miatt a minimális létszám alá csökkent a veszprémi Jobbik-szervezet.","shortLead":"A kilépések miatt a minimális létszám alá csökkent a veszprémi Jobbik-szervezet.","id":"20200726_Megszunt_a_veszpremi_Jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094bbfb2-6490-4955-a8d0-88853f0241ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3797da-2db5-4eeb-bb17-ebf2cc797a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Megszunt_a_veszpremi_Jobbik","timestamp":"2020. július. 26. 16:50","title":"Megszűnt a veszprémi Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e63c34-3d09-46cc-b192-15841541536e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első generációs Vanquish modernizált változatát egy közel 600 lóerős V12-es motor mozgatja.","shortLead":"Az első generációs Vanquish modernizált változatát egy közel 600 lóerős V12-es motor mozgatja.","id":"20200728_nagyon_keves_keszul_ebbol_a_regi_de_megis_uj_aston_martin_callum_vanquish_25","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92e63c34-3d09-46cc-b192-15841541536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd61b1a-c2e1-4ede-8c52-5055508a84ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_nagyon_keves_keszul_ebbol_a_regi_de_megis_uj_aston_martin_callum_vanquish_25","timestamp":"2020. július. 28. 11:21","title":"Nagyon kevés készül ebből a régi, de mégis új Aston Martinból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehetőséget kínál arra a Samsung, hogy az amerikai felhasználók a lehető leghamarabb elérhessék az új Galaxy Note20-család valamelyik tagját: már a bejelentés előtt le lehet foglalni a készüléket.","shortLead":"Lehetőséget kínál arra a Samsung, hogy az amerikai felhasználók a lehető leghamarabb elérhessék az új Galaxy...","id":"20200727_samsung_galaxy_note20_lefoglalas_vasarlas_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07351428-115f-437b-8eb0-aef6de87e14f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_samsung_galaxy_note20_lefoglalas_vasarlas_elott","timestamp":"2020. július. 27. 13:03","title":"A Samsung ötlete: aki már a bejelentés előtt kéri az új telefont, az olcsóbban kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a857a4-8d17-4811-b624-45a2c9971a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával az oldalára borulva állt meg az a 24 éves tahitótfalui férfi, akit a rendőrök kettős vérvételre állítottak elő Leányfalun. Ittasan és drogok hatása alatt vezetett.","shortLead":"Autójával az oldalára borulva állt meg az a 24 éves tahitótfalui férfi, akit a rendőrök kettős vérvételre állítottak...","id":"20200728_Letarolta_a_kornyeket_egy_autos_Leanyfalun","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a857a4-8d17-4811-b624-45a2c9971a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526a6dde-fc08-4600-8e18-bedcf8640f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_Letarolta_a_kornyeket_egy_autos_Leanyfalun","timestamp":"2020. július. 28. 09:10","title":"Táblát, telefonfülkét és padot sodort el egy autós Leányfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e5ccfa-da9f-4005-8407-18ab29656232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MoxAD-Tech nevű maszk borítása igen különleges, a vírusnak semmi esélye sincs.","shortLead":"A MoxAD-Tech nevű maszk borítása igen különleges, a vírusnak semmi esélye sincs.","id":"20200727_tobbszor_hasznalhato_arcmaszk_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77e5ccfa-da9f-4005-8407-18ab29656232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c3f847-0d1a-48c1-845b-8eb89d17ec67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_tobbszor_hasznalhato_arcmaszk_koronavirus","timestamp":"2020. július. 27. 09:33","title":"Elkészült az arcmaszk, amit 50-szer is kimoshat, akkor is véd majd a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megáradt patak miatt nem járnak a vonatok Berzencénél.","shortLead":"Megáradt patak miatt nem járnak a vonatok Berzencénél.","id":"20200726_Ujabb_helyen_allitottak_le_a_vasuti_forgalmat_az_aradas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd031dc-601c-4a08-b8bc-c24ad423a207","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Ujabb_helyen_allitottak_le_a_vasuti_forgalmat_az_aradas_miatt","timestamp":"2020. július. 26. 15:04","title":"Újabb helyen állították le a vasúti forgalmat az áradás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság 185 millió eurós veszteséggel zárta az időszakot, holott egy éve olyankor még közel 250 millió nyereséget könyvelhetett el.\r

","shortLead":"A légitársaság 185 millió eurós veszteséggel zárta az időszakot, holott egy éve olyankor még közel 250 millió...","id":"20200727_Bevetel_Ryanair_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0c12e1-e4bd-44bc-a9ee-a14b2c3749ce","keywords":null,"link":"/kkv/20200727_Bevetel_Ryanair_koronavirus","timestamp":"2020. július. 27. 15:59","title":"Szinte nem volt bevétele a Ryanairnak az utóbbi negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan viselkedik a hétköznapokban a benzinnel tankolható és árammal tölthető legújabb prémiummárkás SUV. ","shortLead":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan...","id":"20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99610346-8fe2-4cf8-a57e-bb6923c12aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. július. 26. 20:00","title":"Zöld rendszámos elnöki autó: teszten a PSA prémiummárkás SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]