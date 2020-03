Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal erősebbnek, csak most következnek.","shortLead":"Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal...","id":"20200311_Biden_elovalasztas_usa_sanders","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1794810-4402-4225-869b-c4bb5d3ecf25","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Biden_elovalasztas_usa_sanders","timestamp":"2020. március. 11. 05:15","title":"Óriásit nyert Joe Biden az újabb amerikai előválasztásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68a7c9d-7b1d-4187-9d8b-26982fb77ffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségvetési csalással megvádolt fideszes politikus beugrott a kormányfőhöz, mosolyogva pózoltak. De nem most készültek róluk a fotók. ","shortLead":"A költségvetési csalással megvádolt fideszes politikus beugrott a kormányfőhöz, mosolyogva pózoltak. De nem most...","id":"20200310_simonka_gyorgy_orban_viktor_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f68a7c9d-7b1d-4187-9d8b-26982fb77ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03cca17-f8ce-45cb-a638-161d2485533b","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_simonka_gyorgy_orban_viktor_foto","timestamp":"2020. március. 10. 12:11","title":"Jók lettek a fotók Simonkáról és Orbánról, csak éppen nem most készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3bc10b-3800-45fc-a003-b1981580b7d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, remek eszköz lehet a hackerek kezében az ultrahang. Legutóbb arra derült fény, hogy a hangasszisztenssel vezérelt eszközök felett vehetik át az irányítást az ultrahangot bevetve.","shortLead":"Úgy tűnik, remek eszköz lehet a hackerek kezében az ultrahang. Legutóbb arra derült fény, hogy a hangasszisztenssel...","id":"20200310_surfingattack_ultrahangos_tamadas_digitalis_asszisztensen_keresztul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec3bc10b-3800-45fc-a003-b1981580b7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a832c0d-7520-4923-87a3-73fa28491c43","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_surfingattack_ultrahangos_tamadas_digitalis_asszisztensen_keresztul","timestamp":"2020. március. 10. 10:33","title":"Vigyázat, a beépített asszisztensen keresztül is támadható egy mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórokozó 110 országban jelent meg eddig.","shortLead":"A kórokozó 110 országban jelent meg eddig.","id":"20200310_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eceb22-5579-4321-8221-144735ec8cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 10. 17:08","title":"Már 4 ezernél több áldozatot követelt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elmúlt hetekben is növekedett az élő sertés ára, forintban számolva több mint 50 százalékkal.","shortLead":"Az elmúlt hetekben is növekedett az élő sertés ára, forintban számolva több mint 50 százalékkal.","id":"20200310_hus_dragulas_husarak_elo_sertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddfa5b5-e8c9-4643-9439-30e8a46dc20e","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_hus_dragulas_husarak_elo_sertes","timestamp":"2020. március. 10. 05:45","title":"Még drágább lesz a hús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","shortLead":"A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától.","id":"20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ac533-48d9-438f-bcef-e195cbf07f8c","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Vizsgalatot_indit_a_Vigszinhazban_a_fovaros","timestamp":"2020. március. 10. 13:53","title":"Vizsgálatot indít a Vígszínházban a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25bf1fab-8e0c-4446-9151-f6a28564a8f2","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"A Tajtékos napok hódította meg a magyar olvasót Boris Viannak, aki a fordítók álma és rémálma volt egyszerre. Ma lenne 100 éves.","shortLead":"A Tajtékos napok hódította meg a magyar olvasót Boris Viannak, aki a fordítók álma és rémálma volt egyszerre. Ma lenne...","id":"20200310_Az_alforradalmi_viszketegseg_osszmuvesze__Boris_Vian__100","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25bf1fab-8e0c-4446-9151-f6a28564a8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f87014c-2525-47f7-b82b-1f164b35fbd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Az_alforradalmi_viszketegseg_osszmuvesze__Boris_Vian__100","timestamp":"2020. március. 10. 19:00","title":"„Van benne valami a tragikus bohócból” – 100 éves lenne Boris Vian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól, hogy emiatt nőhet a fertőzöttek száma, a határon – amint lehet – ellenőrizni és regisztrálni fogják a hazatérőket. ","shortLead":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól...","id":"20200310_Koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd3885c-6301-425f-a7cc-1eacf5d3e85a","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 14:11","title":"Az iskolákat egyelőre nem zárják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]