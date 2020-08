Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a szakápolók közel fele hiányzik az intézményből. ","shortLead":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a szakápolók közel fele hiányzik az intézményből. ","id":"20200803_pesti_uti_Idosotthon_budapest_kormanyhivatal_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ffdac9-162f-4888-8491-312b31a2f362","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_pesti_uti_Idosotthon_budapest_kormanyhivatal_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:24","title":"Nem vehet fel új lakót a Pesti úti idősotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abef447f-fdc7-4ccf-9554-455b729e8b6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év második negyedévben majdnem 15 százalékkal emelkedett a cég árbevétele, az amerikai piacon 20 százalékkal nőtt a részesedésük.","shortLead":"Az év második negyedévben majdnem 15 százalékkal emelkedett a cég árbevétele, az amerikai piacon 20 százalékkal nőtt...","id":"20200803_Varakozasokon_felul_nott_a_Richter_arbevetele_es_nyeresege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abef447f-fdc7-4ccf-9554-455b729e8b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4551a9-c884-4420-aeb2-55e783d08dc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_Varakozasokon_felul_nott_a_Richter_arbevetele_es_nyeresege","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:21","title":"Várakozásokon felül nőtt a Richter árbevétele és nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerre 28 biciklis tud eljutni a MÁV sebesvonataival a Balaton déli partjára.","shortLead":"Egyszerre 28 biciklis tud eljutni a MÁV sebesvonataival a Balaton déli partjára.","id":"20200803_kerekparszallito_kocsi_mav_balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e04b023-3b30-48c8-a1a9-1ada31794c05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200803_kerekparszallito_kocsi_mav_balaton","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:08","title":"Kerékpárszállító kocsikat állított be a MÁV a balatoni vonalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcc1638-5ca7-44ea-abce-996de9f69695","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik egy kicsit britté alakíttatnák az apró japán terepjárót.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik egy kicsit britté alakíttatnák az apró japán terepjárót.","id":"20200803_mercedes_gosztaly_utan_most_land_rover_defenderre_tettek_a_kis_suzuki_jimnyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc1638-5ca7-44ea-abce-996de9f69695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d3f322-4593-452d-b5bc-faf2cbb3e844","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_mercedes_gosztaly_utan_most_land_rover_defenderre_tettek_a_kis_suzuki_jimnyt","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:21","title":"G-osztály után most Defenderré varázsolták át a kis Suzuki Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Busai Attila és Völgyi Dániel alig egy hétig állt alkalmazásban a Nyköping IBS-nél.","shortLead":"Busai Attila és Völgyi Dániel alig egy hétig állt alkalmazásban a Nyköping IBS-nél.","id":"20200803_bundakiraly_bundabotrany_foci_svedorszag_nykoping","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe36fca-edcf-4784-a12e-d64d3e774b18","keywords":null,"link":"/sport/20200803_bundakiraly_bundabotrany_foci_svedorszag_nykoping","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:41","title":"Bundabotrányos kapcsolat miatt távozhat két magyar focista Svédországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9ae51b-8bfd-4c60-b028-3737d7582b4a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"17 ezer tonna TNT erejével rendelkezett az a robbanószerkezet, amelyet a világ első, háborúban bevetett atombombájaként ismer a világ. A héten 75 éve, hogy a Little Boy nevű bombát ledobták Hirosimára. A pusztítás hatása a mai napig érzékelhető.","shortLead":"17 ezer tonna TNT erejével rendelkezett az a robbanószerkezet, amelyet a világ első, háborúban bevetett atombombájaként...","id":"20200804_hirosima_atombomba_gombafelho_little_boy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a9ae51b-8bfd-4c60-b028-3737d7582b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb3e5fb-6f71-48f5-963a-8eb1da9b5e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_hirosima_atombomba_gombafelho_little_boy","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:03","title":"Hirosimában azt hitték, vége a világnak – 75 éve dobták le az első atombombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2 millió ember van nagy bajban, ha rosszkor fájdulna meg a foga.","shortLead":"2 millió ember van nagy bajban, ha rosszkor fájdulna meg a foga.","id":"20200803_fogorvosi_ugyelet_megyek_penzhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0dc2b4-1d1a-47d1-8ef2-3700c0013789","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_fogorvosi_ugyelet_megyek_penzhiany","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:19","title":"Kevés rá a pénz, hat megyében nincsen éjjel-nappali közfinanszírozott fogászati ügyelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételt egy erdész készítette, de azt nem árulta el, hol.","shortLead":"A felvételt egy erdész készítette, de azt nem árulta el, hol.","id":"20200804_bukk_farkaskolyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5651c7fe-8eb8-49de-9f8c-df1a093fdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d8d9a8-6acf-4767-b402-bcb6099ab6d7","keywords":null,"link":"/elet/20200804_bukk_farkaskolyok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:03","title":"A Bükkben kószáló farkaskölyköt vettek videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]