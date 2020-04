Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 1018-cal emelkedett az új fertőzöttek száma, és 110 halálos áldozatot követelt a járvány.\r

\r

","shortLead":"Egy nap alatt 1018-cal emelkedett az új fertőzöttek száma, és 110 halálos áldozatot követelt a járvány.\r

\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d34ebd4-4e5a-4b20-bab6-74fcb33cfa1e","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_maszk","timestamp":"2020. április. 27. 13:10","title":"Szinte egész Németországban kötelező maszkot viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mun Csung In, a dél-koreai kormány biztonsági tanácsadója szerint az észak-koreai vezető haláláról szóló petykák tényleg csak pletykák.\r

","shortLead":"Mun Csung In, a dél-koreai kormány biztonsági tanácsadója szerint az észak-koreai vezető haláláról szóló petykák...","id":"20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea_del_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdaba28-a58f-4409-983d-f0a5e87a8fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_kim_dzsong_un_betegseg_mutet_eszak_korea_del_korea","timestamp":"2020. április. 27. 11:45","title":"Kim Dzsong Un \"él és virul\" Dél-Korea szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét. Az elmúlt 25 évben lezajlott technológiai fejlődés teljesen átírta az életünket. Az extrém módon felgyorsult világ, az információ elérhetősége és sokasága, illetve az információáramlás sebessége hatalmas igénybevételt jelent az ember számára. ","shortLead":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét...","id":"20200302_Motivalhate_a_stressz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4566213-94d1-438e-8ee5-c7c9dba6f409","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200302_Motivalhate_a_stressz","timestamp":"2020. április. 27. 14:00","title":"Motiválhat-e a stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"a43e0ce0-235c-4468-91b5-9d3e4c814b7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfővel kezdődik a korlátozások lazításának első fázisa. A második május 11-én következik, a járvány miatti összes korlátozást most június 8-ra tervezik feloldani.","shortLead":"Hétfővel kezdődik a korlátozások lazításának első fázisa. A második május 11-én következik, a járvány miatti összes...","id":"20200427_svajc_korlatozasok_lazitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a43e0ce0-235c-4468-91b5-9d3e4c814b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367e408a-a471-4dd6-9708-84839fae0b24","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_svajc_korlatozasok_lazitasa","timestamp":"2020. április. 27. 07:37","title":"Újranyitnak a svájci masszázsszalonok, az iskolákra májusig kell várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bf0d23-956f-4de1-9ef4-4cc932e20e4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lépést már tavaly bejelentették, az idei év közepén debütáló modellek pedig már ebben a szellemben készülnek.","shortLead":"A lépést már tavaly bejelentették, az idei év közepén debütáló modellek pedig már ebben a szellemben készülnek.","id":"20200427_Volvo_180_maximum_sebesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2bf0d23-956f-4de1-9ef4-4cc932e20e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e667e9-065c-4086-afd9-fb2ddd2dbefb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_Volvo_180_maximum_sebesseg","timestamp":"2020. április. 27. 14:25","title":"Maximum 180-nal mennek a nyáron érkező új Volvók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"50 darab 50 ezer forintos és 25 darab 100 ezer forintos állampapír-utalványt sorsolnak ki azok között, akik június 30-ig online, az Ügyfélkapun keresztül nyitnak értékpapírszámlát az államkincstárnál.","shortLead":"50 darab 50 ezer forintos és 25 darab 100 ezer forintos állampapír-utalványt sorsolnak ki azok között, akik június...","id":"20200426_Uj_allami_jarvanynyeremenyjatek_indul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85392aff-39e2-463f-9eb9-0a4f7a750dfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Uj_allami_jarvanynyeremenyjatek_indul","timestamp":"2020. április. 26. 08:24","title":"Új állami járvány-nyereményjáték indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200426_orvan_viktor_mobilja_telefonja_koronavirus_szovodmeny_windows10_kereso_apple_iphone_12","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcfbc9b1-8335-48b5-8a5d-744b64d96a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d03e77-aa7f-448a-b94d-2d86991b5048","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_orvan_viktor_mobilja_telefonja_koronavirus_szovodmeny_windows10_kereso_apple_iphone_12","timestamp":"2020. április. 26. 12:03","title":"Ez történt: egy egyszerű Nokiát villantott Orbán Viktor, jó okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","shortLead":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","id":"202017_hany_ter_akalvin_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a96858-1c0c-4f1e-a407-31f282bde6fd","keywords":null,"link":"/360/202017_hany_ter_akalvin_ter","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Révész Sándor: Hány tér a Kálvin tér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]