Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b03aa8-05c6-4670-8216-b38b46eb6463","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő elesett a detonáció erejétől, de végül kimenekítették a helyszínről.","shortLead":"A nő elesett a detonáció erejétől, de végül kimenekítették a helyszínről.","id":"20200806_Menyasszony_robbanas_Bejrut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b03aa8-05c6-4670-8216-b38b46eb6463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33456f7f-db8f-4724-bc6f-432eb7beb065","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Menyasszony_robbanas_Bejrut","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:18","title":"Esküvői videót forgatott egy menyasszony, amikor felrobbant a bejrúti tűzijátékraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"I. János Károly volt spanyol király ponyvaregénybe illő menekülése mögött nagyon súlyos korrupciós ügy bújik meg. Európa egykor legnépszerűbb uralkodójának botránysorozata nyolc éve kezdődött, ügyei azonban jóval korábban.","shortLead":"I. János Károly volt spanyol király ponyvaregénybe illő menekülése mögött nagyon súlyos korrupciós ügy bújik meg...","id":"20200804_janos_karoly_szamuzetes_korrupcio_spanyolorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a38f3d-253b-42de-b2d2-0d39c1b6c6f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_janos_karoly_szamuzetes_korrupcio_spanyolorszag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:30","title":"A király, akinek egy szerető, egy elefánt és egy vasút okozta a vesztét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","shortLead":"Annyira leromlott a villamospálya állapota, hogy elkerülhetetlenné vált a felújítás a szakaszon.","id":"20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0277f487-8b51-4f00-89a2-be911684dc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Harom_hetig_potlobuszok_jarnak_az_1es_villamos_helyett_a_Konyves_Kalman_koruton","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:43","title":"Három hétig pótlóbuszok járnak az 1-es villamos helyett a Könyves Kálmán körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Peter Dinklage színpadon már kipróbálta magát Cyranóként.","shortLead":"Peter Dinklage színpadon már kipróbálta magát Cyranóként.","id":"20200805_A_Tronok_harca_sztarja_lesz_a_foszereplo_a_Cyrano_de_Bergeracmusicalben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510f3342-53dd-4722-947b-7dde5f1dc04a","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_A_Tronok_harca_sztarja_lesz_a_foszereplo_a_Cyrano_de_Bergeracmusicalben","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:04","title":"A Trónok harca sztárja lesz a főszereplő a Cyrano de Bergerac-musicalben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17aa242-e9c0-4453-beab-da12d6bd8f75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vannak munkahelyek, ahol a dolgozók beszélgetnek a fizetésükről, máshol nem kerül ez szóba, de az is megesik, hogy a munkaszerződés tiltja, hogy el lehessen árulni, ki mennyit keres. Az Adózóna ennek a jogi tudnivalóit foglalta össze.","shortLead":"Vannak munkahelyek, ahol a dolgozók beszélgetnek a fizetésükről, máshol nem kerül ez szóba, de az is megesik...","id":"20200805_fizetes_adozona_munkahely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a17aa242-e9c0-4453-beab-da12d6bd8f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc61266c-307b-446f-a183-c06371ebb77b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_fizetes_adozona_munkahely","timestamp":"2020. augusztus. 05. 13:07","title":"Megtilthatja-e a munkaadó, hogy a dolgozók elárulják, mekkora a fizetésük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deecb24e-2d98-42cd-96f7-32e32b33f3d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatalmas foltokat hagytak a jégen, így találtak rájuk a tudósok. ","shortLead":"Hatalmas foltokat hagytak a jégen, így találtak rájuk a tudósok. ","id":"20200805_Urulek_csaszarpingvin_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deecb24e-2d98-42cd-96f7-32e32b33f3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6764a1-c56e-48ef-a7a4-3cad511d1678","keywords":null,"link":"/zhvg/20200805_Urulek_csaszarpingvin_muhold","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:01","title":"Ürülékük buktatta le a rejtőzködő császárpingvineket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szeptemberre halasztott Pécsi Országos Színházi Találkozót sem tudják megtartani a pandémiás helyzet miatt. A szervezők szerint túl kockázatos lenne megtartani, új időpontja még nincs a fesztiválnak.","shortLead":"A szeptemberre halasztott Pécsi Országos Színházi Találkozót sem tudják megtartani a pandémiás helyzet miatt...","id":"20200805_poszt_pecsiorszagos_szinhazi_talalkozo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3e49b8-16a4-44ba-aa40-84fe3f6a3f77","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_poszt_pecsiorszagos_szinhazi_talalkozo_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:46","title":"Elhalasztják a szeptemberre tervezett POSZT-ot is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Szeretne hatékonyabb vezetővé, baráttá vagy szülővé válni? A Michael Bungay Stanier Szokj rá a coacholásra című könyvében megismertetett módszerek és a coaching szemléletmód mindhárom helyzetben segíthetnek. ","shortLead":"Szeretne hatékonyabb vezetővé, baráttá vagy szülővé válni? A Michael Bungay Stanier Szokj rá a coacholásra című...","id":"20200805_Kevesebb_erofeszitessel_tobb_eredmenyt_Probalja_ki_a_coachingot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376195e-1f5c-404c-9974-29586e6aca67","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200805_Kevesebb_erofeszitessel_tobb_eredmenyt_Probalja_ki_a_coachingot","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:15","title":"Kevesebb erőfeszítéssel több eredményt? Próbálja ki a coachingot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]