[{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két enyingi és egy siófoki lakost állítottak elő a rendőrök.","shortLead":"Két enyingi és egy siófoki lakost állítottak elő a rendőrök.","id":"20200814_Erdi_tomegverekedes_elfogtak_harom_gyanusitottat_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279418b4-0a0c-4570-be29-0e51826c2c18","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Erdi_tomegverekedes_elfogtak_harom_gyanusitottat_video","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:07","title":"Érdi tömegverekedés: elfogtak újabb három embert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cdd194-3dfb-4a9d-84d8-89d762dcabd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rubik Ernő méltán népszerű játékával világszerte rendeznek versenyeket, de a vírusos időszak miatt ilyesmire most nincs lehetőség. A gyártó azonban kitalálta, hogyan tudná távolról, akár otthonról is versenyeztetni a kockajáték kedvelőit.","shortLead":"Rubik Ernő méltán népszerű játékával világszerte rendeznek versenyeket, de a vírusos időszak miatt ilyesmire most nincs...","id":"20200814_rubik_kocka_gocube_connected_cube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0cdd194-3dfb-4a9d-84d8-89d762dcabd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bc1fde-fa87-4faa-bab7-e1acd7ecf6f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_rubik_kocka_gocube_connected_cube","timestamp":"2020. augusztus. 14. 18:03","title":"Jön a vírusos időkre kitalált Rubik-kocka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092de1c0-6736-4807-94ba-818d86f9c63b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A raktárfelvonulás lehetősége nem merült föl.","shortLead":"A raktárfelvonulás lehetősége nem merült föl.","id":"20200816_Es_meg_ez_is_Elmarad_az_idei_pucer_kerekparos_felvonulas_Philadelphiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=092de1c0-6736-4807-94ba-818d86f9c63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923e529b-9e04-45bc-93d5-c9731e22c38a","keywords":null,"link":"/elet/20200816_Es_meg_ez_is_Elmarad_az_idei_pucer_kerekparos_felvonulas_Philadelphiaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:57","title":"És még ez is! Elmarad az idei pucér kerékpáros felvonulás Philadelphiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5740cc3a-e2c0-4863-8643-4adb50310f51","c_author":"Andrzej Nowak","category":"360","description":"A neves lengyel történész, Andrzej Nowak \"annus mirabilisnek\", csodás évnek nevezi 1920-at, amikor Lengyelország a Szovjetuniót legyőzve megőrizte két évvel korábban, az első világháború végén – csaknem 130 év után – visszanyert függetlenségét. Amely csak a II. világháborúig tartott, és a lengyelek csak 1989-ben kaphatták vissza – ezért nevezi Nowak 1920-hoz hasonlóan 1989-et is csodás évnek. Alábbi cikkét az 1920. augusztus 15-én (ma lengyel állami ünnep és a hadsereg napja) véget ért varsói csata centenáriuma alkalmából írta.","shortLead":"A neves lengyel történész, Andrzej Nowak \"annus mirabilisnek\", csodás évnek nevezi 1920-at, amikor Lengyelország...","id":"20200815_Andrzej_Nowak_Nem_lett_volna_1989_ha_nem_lett_volna_1920","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5740cc3a-e2c0-4863-8643-4adb50310f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9de309-da56-47f8-84fd-d0297fe65ce5","keywords":null,"link":"/360/20200815_Andrzej_Nowak_Nem_lett_volna_1989_ha_nem_lett_volna_1920","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:40","title":"Nem lett volna 1989, ha nem lett volna 1920 – 100 éve volt a sorsdöntő varsói csata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd115a3-da81-4e5e-8899-bb7f44f4a7ca","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"190 éve született az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leghősiesebb hősnője. Horvát leány volt, magyarul hőstettei idején egyáltalán nem tudott. Családja Jellasics bán és a császár bizalmas híveiből állt. Ezek a kapcsolatok mentették meg a börtöntől és a horvátok haragjától. Az élete bőségben kezdődött, nyomorban végződött.\r

","shortLead":"190 éve született az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leghősiesebb hősnője. Horvát leány volt, magyarul hőstettei...","id":"20200815_lebstuck_maria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd115a3-da81-4e5e-8899-bb7f44f4a7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e241bf-b706-43d4-bdbb-4981aa496be8","keywords":null,"link":"/360/20200815_lebstuck_maria","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:20","title":"Kalapvásárlás közben lett hős forradalmár Lebstück Mária, aztán mosónőként végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mielőtt valaki rendelt a csangsai étteremben, le kellett mérnie a súlyát. Mindezt egy nemes ügy érdekében kellett megtennie. ","shortLead":"Mielőtt valaki rendelt a csangsai étteremben, le kellett mérnie a súlyát. Mindezt egy nemes ügy érdekében kellett...","id":"20200816_Elnezest_kert_egy_kinai_etterem_amiert_merlegre_allitotta_a_vendegeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36354cd0-d52c-4d5a-b27a-e9afec9476a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Elnezest_kert_egy_kinai_etterem_amiert_merlegre_allitotta_a_vendegeit","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:20","title":"Elnézést kért egy kínai étterem, amiért mérlegre állította a vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","shortLead":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","id":"20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a73445d-e10e-4168-addc-7271627df422","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:32","title":"Lehet majd közvetlenül telefonálni az Emirátusok és Izrael között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szorosabb együttműködésre, de sok vitára is számít az ellenzéki pártok között Lakner Zoltán politológus. Az elemző a közös jelöltekről és együttműködésről szóló bejelentést értékelte, és azt latolgatta, mivel fog ez járni.","shortLead":"Szorosabb együttműködésre, de sok vitára is számít az ellenzéki pártok között Lakner Zoltán politológus. Az elemző...","id":"20200815_ellenzeki_oszefogas_kozos_jeloltek_lakner_zoltan_tanacsai_ner_orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735890a2-f376-4ccc-9495-e27ffcc3facb","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_ellenzeki_oszefogas_kozos_jeloltek_lakner_zoltan_tanacsai_ner_orbankormany","timestamp":"2020. augusztus. 15. 13:16","title":"Lakner az ellenzéki összefogásról: komoly vizsga lesz a közös jelöltek kiválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]