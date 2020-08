Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb2fc7d7-2075-4198-8e64-8802b3b7bbf5","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az indexesek mellett tüntető katolikus pap, a színművészeti egyetem kormányzati lenyúlása ellen lemondásukkal tiltakozó tanárok – ritkán tapasztalt morális kiállások színesítették az elmúlt hetek belpolitikáját. A jóval általánosabb becsicskulást ugyanakkor a nemzedékeken átívelő tapasztalatok és az Orbán-kormány megalkuvókat jutalmazó politikája is segíti.","shortLead":"Az indexesek mellett tüntető katolikus pap, a színművészeti egyetem kormányzati lenyúlása ellen lemondásukkal tiltakozó...","id":"202034__csicska_vagye__tanult_tehetetlenseg__velemenyszabadsag__al_azalku","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2fc7d7-2075-4198-8e64-8802b3b7bbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a4ddb8-6d97-4830-9d68-22d28abc12ff","keywords":null,"link":"/360/202034__csicska_vagye__tanult_tehetetlenseg__velemenyszabadsag__al_azalku","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:45","title":"Csicska vagy-e? Magyarországon komoly hagyománya van a megalkuvásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","shortLead":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","id":"20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395278d-e400-4801-ab75-6b0ca8583a36","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:16","title":"Biden elfogadta a Demokrata Párt elnökjelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elolvadt jég miatt globálisan 1,5 milliméterrel nőtt a tengerek vízszintje. ","shortLead":"Az elolvadt jég miatt globálisan 1,5 milliméterrel nőtt a tengerek vízszintje. ","id":"20200820_Rekordmennyisegu_jeg_olvadt_el_tavaly_Gronlandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3258d94c-388c-44e2-8a57-4fb369965b09","keywords":null,"link":"/zhvg/20200820_Rekordmennyisegu_jeg_olvadt_el_tavaly_Gronlandon","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:29","title":"Rekordmennyiségű, 586 milliárd tonnányi jég olvadt el tavaly Grönlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apátiában volt és nem érzékelte szavai súlyát - ezzel magyarázta Az RTL KLub Híradójának a jobbikos Bíró László korábbi antiszemita kijelentéseit. Nem kizárt, hogy Bíró végül nem is indulhat az időközi választáson a Fidesz vétója miatt. ","shortLead":"Apátiában volt és nem érzékelte szavai súlyát - ezzel magyarázta Az RTL KLub Híradójának a jobbikos Bíró László korábbi...","id":"20200821_Magyarazza_antiszemita_kijelenteseit_a_kozos_ellenzeki_jeloltte_valasztott_jobbikos_politikus_aki_lehet_hogy_nem_is_indulhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b510ce-1c1d-4f5c-90f2-99e607df80ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Magyarazza_antiszemita_kijelenteseit_a_kozos_ellenzeki_jeloltte_valasztott_jobbikos_politikus_aki_lehet_hogy_nem_is_indulhat","timestamp":"2020. augusztus. 21. 19:40","title":"Magyarázza antiszemita kijelentéseit a közös ellenzéki jelöltté választott jobbikos politikus, aki lehet, hogy nem is indulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f8900e-3777-4cd5-b34c-27af1766b013","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A száraz és légkondicionált helyiségekben jelentősen megnő a koronavírus terjedésének a veszélye. A német és indiai tudósok azt szorgalmazzák, hogy növeljék a levegő páratartalmát az irodaépületekben és a tömegközlekedési járműveken.","shortLead":"A száraz és légkondicionált helyiségekben jelentősen megnő a koronavírus terjedésének a veszélye. A német és indiai...","id":"20200821_A_levego_paratartalma_a_kulcs_a_koronavirus_terjedeseben__allitjak_a_tudosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39f8900e-3777-4cd5-b34c-27af1766b013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620d1854-81c3-4525-93ed-32f16100c84b","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_A_levego_paratartalma_a_kulcs_a_koronavirus_terjedeseben__allitjak_a_tudosok","timestamp":"2020. augusztus. 21. 20:18","title":"A levegő páratartalma a kulcs a koronavírus terjedésében – állítják a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Macedóniában 13 ezer fölé emelkedett a regisztrált esetek száma.","shortLead":"Észak-Macedóniában 13 ezer fölé emelkedett a regisztrált esetek száma.","id":"20200820_Tobb_mint_harmincezren_fertozodtek_meg_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4be62fe-253f-4d9e-9d0d-03b7d68d755e","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Tobb_mint_harmincezren_fertozodtek_meg_Szerbiaban","timestamp":"2020. augusztus. 20. 09:45","title":"Több mint harmincezren fertőződtek már meg Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d79a4b-7011-4408-bab2-a5332c6ed9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétéves tervet rendelt Orbán a gazdasági szakemberektől a növekedés beindítására.","shortLead":"Kétéves tervet rendelt Orbán a gazdasági szakemberektől a növekedés beindítására.","id":"20200821_orban_interju_kossuth_radio_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d79a4b-7011-4408-bab2-a5332c6ed9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c22873-fd0f-49f9-85a6-47e631c2b548","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_orban_interju_kossuth_radio_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:26","title":"Orbán: Szeptembertől \"satu közeli\" szigor lesz a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Élet-halál között fekszik egy omszki kórház toxikológiai osztályán Alekszej Navalnij, az orosz ellenzék megismertebb és legnépszerűbb vezetője. A politikust valószínűleg megmérgezték, ha ez így van, ő már a sokadik azon orosz ellenzékiek listáján, akiket így próbáltak meg kiiktatni a közéletből. A hatalom természetesen most is tagad.","shortLead":"Élet-halál között fekszik egy omszki kórház toxikológiai osztályán Alekszej Navalnij, az orosz ellenzék megismertebb és...","id":"20200820_oroszorszag_navalnij_mergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bccba5e-7e46-401a-bbf7-9206f4aa35ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_oroszorszag_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:00","title":"Oroszországban nem először fordul elő, hogy ártalmas az egészségre az ellenzékiség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]