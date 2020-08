Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kötelező lesz tesztelni is.","shortLead":"Kötelező lesz tesztelni is.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_foci_mlsz_meccs_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b6107b-66a2-4b91-bbbb-4c2c2e7232c7","keywords":null,"link":"/sport/20200826_koronavirus_jarvany_foci_mlsz_meccs_halasztas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 21:16","title":"Bekeményít az MLSZ: csak egy meccs halasztható a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség indítványára letartóztatták azt a két férfit és egy nőt, akik megaláztak és bántalmaztak egy kábítószert kínáló férfit.



","shortLead":"Az ügyészség indítványára letartóztatták azt a két férfit és egy nőt, akik megaláztak és bántalmaztak egy kábítószert...","id":"20200826_Tragya_kenpor_diler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecb98f8-fb8d-4633-835a-1660827cb91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Tragya_kenpor_diler","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:56","title":"Trágyát tömtek a szájába és gödörbe dobtak egy dílert, mert kénport adott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","shortLead":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","id":"20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bb0ad5-7c00-4fd7-911c-0367581e087a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:03","title":"Kettészakadt Ausztrália, az egyik részén 40, a másikon –4 fokot mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok facebookozó osztott már meg olyan képet, videót vagy cikket az oldalon, amit később inkább törölt a profilja alól. Egy módosítás miatt már a korábbi bejegyzéseket is könnyebb eltávolítani, sőt: akár kettesével is törölhetjük azokat.","shortLead":"Sok facebookozó osztott már meg olyan képet, videót vagy cikket az oldalon, amit később inkább törölt a profilja alól...","id":"20200825_facebook_bejegyzesek_posztok_torlese_facebook_trukkok_tipp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b57ec4-0f4c-44ac-849e-8e64eede7f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_facebook_bejegyzesek_posztok_torlese_facebook_trukkok_tipp","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:12","title":"Mutatunk egy hasznos Facebook-trükköt: így törölheti pillanatok alatt a régi bejegyzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07bf477e-4ea4-408e-86bd-708c09b3c565","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre több amerikai vásárol egyre több fegyvert, ezért a vírusválság idején ez az üzletág a ritka kivétel: virágzik, miközben a többiek a létükért küzdenek.","shortLead":"Egyre több amerikai vásárol egyre több fegyvert, ezért a vírusválság idején ez az üzletág a ritka kivétel: virágzik...","id":"20200827_Ugy_veszik_a_fegyvereket_az_USAban_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07bf477e-4ea4-408e-86bd-708c09b3c565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ae8bd7-5152-4598-829e-ea5f5c9a3d98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Ugy_veszik_a_fegyvereket_az_USAban_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:35","title":"Úgy veszik a fegyvereket az USA-ban, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f842ecfb-e679-4d81-b8d4-67a88591a02f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külföldiek – néhány kivétellel – egy hónapon keresztül nem léphetnek be az ország területére.","shortLead":"A külföldiek – néhány kivétellel – egy hónapon keresztül nem léphetnek be az ország területére.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_ukrajna_hatarzar_kulfoldiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f842ecfb-e679-4d81-b8d4-67a88591a02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa7e457-8b09-430a-bc24-484b68af9518","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_koronavirus_jarvany_fertozes_ukrajna_hatarzar_kulfoldiek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:27","title":"Fokozódik a járvány, lezárja határait Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már visszakapcsolták.","shortLead":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már...","id":"20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cbbc80-379c-4880-89f6-2e64c0a02067","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:29","title":"Visszakapcsolták a Lady Mrd helyzetjelzőjét, de Szijjártó akkor már nem volt a jachton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három rádió stábja is otthoni munkavégzésre állt át a tesztek elvégzéséig.","shortLead":"Három rádió stábja is otthoni munkavégzésre állt át a tesztek elvégzéséig.","id":"20200825_radio1_koronavirus_bestfm_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f95b460-5c1d-4a91-aee7-3b6b0bd3a94c","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_radio1_koronavirus_bestfm_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:33","title":"Koronavírusos a Rádió 1 egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]