Az én szerepem a következő egy évben az, hogy egy atipikus helyzetbe került szövetséget, amely lényegében csődben van, próbáljak talpra állítani és újraindítani”

– mondta Lázár János az Eurosport.hosszabbitas.hu-nak adott interjúban arról, min fog dolgozni a teniszszövetség élén. A volt kancelláriaminiszter lett ugyanis a súlyosan eladósodott, a napokban azonban komoly kormánytámogatáshoz jutott Magyar Teniszszövetség (MTSZ) új elnöke. A feladatot Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére vállalta el.

Lázár az interjúban azt mondta, „Magyarországon pillanatnyilag az a realitás – szerintem inkább sajnos, mint szerencsére –, hogy ha az állam nem lenne a magyar sport legnagyobb támogatója, ha a magyar adófizetők nem lennének a magyar sport legnagyobb szponzorai, akkor számos sportág gyakorlatilag működésképtelen lenne.”

Üzent Lázár a teniszszövetség éléről: „Mindenki tudja ebben az országban, hogy ezért a pénzért nem dolgoztak meg" Az új elnök felszólította a teniszszövetség ellen végrehajtást kezdeményező vállalkozás vezetését, hogy haladéktalanul juttassák vissza a számláikról leemelt több mint félmilliárd forintot. Azt sugallja, a vállalkozás kamuszámlák alapján követelte a szövetségen a pénzt.

A szövetségi elnök hozzátette ugyanakkor, hogy ha az állam nem volna ilyen bőkezű támogató, számos sportág már üzletileg is működtethető lenne. „Ezeket a nézeteimet most is tartom, szerintem egy politikusnak nem érdemes a profi sport területére merészkednie”, fogalmazott a politikus, akinek két ambíciója van az MTSZ élén:

Konszolidáció pénzügyi értelemben, hogy ne kerüljön felszámolás alá a szövetség, illetve levegőhöz juttatni minden teniszklubot. Nem nagy presztízsrendezvényekben és presztízsberuházásokban gondolkodom, hanem abban, hogy aki ma Magyarországon teniszezni szeretne, annak legyen hol. Méghozzá jó körülmények között, adott esetben úgy, hogy fizetni is hajlandó legyen érte.”

Lázár szerint a vidéki egyesületek 99 százaléka kívülről nézte a „cukrászdát”, illetve a vidéki egyesületeknek nem volt pénze új hálóra és pályakarbantartásra, a lét és nemlét határán billegtek. „Ráadásul az ilyen vidéki kis kluboknak gyakorlatilag lehetetlen szponzorokat szerezni, a működési költségekre 5-10 millió forintot helyi szinten előteremteni, hiszen a potenciális támogatókat elvitte a TAO-rendszer.

(...) A magyar tenisznek nem tesz jót, ha azt továbbra is csak kiváltságosok, zárt elit közösségek élvezhetik. Szerethetővé és elérhetővé kell tenni mindenki számára”

– hangsúlyozta Lázár János.

A politikus emellett is beszélt, hogy „a szövetség ne menedzseljen játékosokat átláthatatlan alkukon keresztül. A főtitkár pedig egyáltalán ne menedzseljen játékosokat >>privátban<<. Átláthatóbb, a nemzetközi viszonyoknak megfelelő állapotokat akarok teremteni”.

A kormány azonnali milliárdokkal segíti ki a Lázár vezette Tenisz Szövetséget Lélegzethez jut a súlyosan eladósodott Tenisz Szövetség.

A politikus közölte: „a pénzügyek rendbetétele legalább fél év, és kell egy másik fél év, a jövő év első fele, hogy a klubokkal megkössük a fejlesztésekről szóló megállapodást. Azzal a felhatalmazással érkeztem, hogy a kormány nemcsak az adósságot kész rendezni, hanem a fejlesztésekbe is hajlandó pénzt fektetni. Ha a miniszterelnök tanácsot kér tőlem, hogy ezen felül áldozzunk-e nemzetközi versenyre, építsünk-e ennek megfelelő infrastruktúrát, akkor a megfontolt lépések politikáját javaslom majd neki” – mondta az interjúban Lázár, hozzátéve, hogy de

mindenekelőtt szembe kell nézzünk azzal, hogy az előző szövetségi vezetés nem átlátható körülmények között kötött szerződéseket nemzetközi tenisztornák rendezésére. Ez nagyon kényes kérdés: eurómilliókra rúgó számlák maradtak kifizetetlenül, jogdíjak, licencek várnak rendezésre. Nagyon komoly adósságba verte magát a szövetség és ezen keresztül a magyar állam”.

A Magyar Közlönyben vasárnap jelent meg az a rendelet, amelynek értelmében teniszszövetség, amelynek előző vezetése – az elnöki posztin az ugyancsak fideszes politikussal, Szűcs Lajossal – 3,5 milliárd forintos hiányt hozott össze, 2,5 milliárd forintot kap működési feltételeinek stabilizálására és az általa megvalósítandó szakmai programok, fejlesztések támogatására.

Ahogy megírtuk, a múlt héten a szövetség számláiról az A-Z Tenisz Produkció Kft. kezdeményezésére végrehajtók több mint 500 millió forintot emeltek le. Lázár arra szólította fel a cég vezetését, hogy a pénzt – amiről „mindenki tudja ebben az országban, hogy ezért a pénzért nem dolgoztak meg” – azonnal juttassák vissza.