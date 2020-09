Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Orbán Viktor a libernyák szón kívül semmit nem talált fel a politikai szezonnyitó alkalmából, a régi fegyverekkel hívja harcba a népét. A miniszterelnök és társai buta hazugsága az, hogy nem férünk el egymástól, ha különbözünk. Vélemény.","shortLead":"Orbán Viktor a libernyák szón kívül semmit nem talált fel a politikai szezonnyitó alkalmából, a régi fegyverekkel hívja...","id":"202039_keszuljetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325cc5de-ad07-4d65-8e9e-e424ec264d59","keywords":null,"link":"/360/202039_keszuljetek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:00","title":"Tóta W.: Orbán kifordította az agyát, nincs új ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7b6680-f49c-475c-949a-fadc41fe46d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff arra figyelmeztetett: a járvány hatására szabadságjogokat korlátoznak világszerte, és eddig biztosnak vélt alapelvek tiszteletben tartása kerül veszélybe.","shortLead":"Michael Ignatieff arra figyelmeztetett: a járvány hatására szabadságjogokat korlátoznak világszerte, és eddig biztosnak...","id":"20200925_Ignatieff_ceu_koltozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7b6680-f49c-475c-949a-fadc41fe46d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e274b13-f751-4957-ac0d-d46783ed844d","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Ignatieff_ceu_koltozes","timestamp":"2020. szeptember. 25. 19:02","title":"A CEU rektora szerint az SZFE-vel azt folytatja a hatalom, amit velük elkezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Számos változtatást eszközöltek a repülőgépeken az elmúlt másfél évben, a Boeing többek között teljesen átalakította a repülésirányító rendszerét.","shortLead":"Számos változtatást eszközöltek a repülőgépeken az elmúlt másfél évben, a Boeing többek között teljesen átalakította...","id":"20200925_Boeing_737_MAX_Europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2a118d-6c61-4502-a85a-0f8334fd98ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_Boeing_737_MAX_Europa","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:51","title":"Még az idén újra felszállhatnak a Boeing 737 MAX-ok Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d619cc0-6358-4b65-8efa-d103facac7cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Birthday Calendar Extractor for Facebook névre keresztelt Chrome-bővítménnyel néhány kattintás után nemcsak lementhetjük az összes Facebook-ismerősünk születésnapját, de fel is tölthetjük azt a Google Naptárba vagy az Outlookba.","shortLead":"A Birthday Calendar Extractor for Facebook névre keresztelt Chrome-bővítménnyel néhány kattintás után nemcsak...","id":"20200925_google_chrome_bovitmeny_szuletesnap_naptar_birthday_calendar_extractor_for_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d619cc0-6358-4b65-8efa-d103facac7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5022d1c-d2c2-41e0-88f1-f7ec22cec9e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_google_chrome_bovitmeny_szuletesnap_naptar_birthday_calendar_extractor_for_facebook","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:03","title":"Tipp: Így mentheti le egyszerűen a Facebookról ismerősei születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig csak picit frissítették, de most úgy érezték, itt az idő egy újat írni. Az új lista nagy vesztese a Beatles és a Rolling Stones, és az egész 60-as évek, látványosan előretört a funk-soul stílus.



","shortLead":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig...","id":"20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae22944-f4e6-42d8-844e-90794748c2d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:00","title":"Alaposan átszabták a minden idők legjobb albumainak toplistáját – utánajártunk a miértnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump újra erősített a Kubával szembeni korlátozásokon.","shortLead":"Donald Trump újra erősített a Kubával szembeni korlátozásokon.","id":"20200924_kuba_usa_donald_trump_szankciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e59661-4f8d-40d2-a76e-db8897988554","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_kuba_usa_donald_trump_szankciok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:04","title":"Már kubai szivart és rumot sem lehet vinni az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","shortLead":"Jelentősen csökkentenék a cégek ingatlanbérleti és a teraszokért fizetett díját. A taxisokra is gondolnak.\r

","id":"20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0afe1e1a-1d96-4fe1-922f-0ebcc7aa4af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c976b76-eab4-48d9-bb55-40c7d003ad03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_koronavirus_jarvany_fovaros_turizmus_vendeglatas_mentocsomag","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:39","title":"Mentőcsomaggal segítené a turisztikai vállalkozásokat a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08a43a6-b9c4-458e-80f1-9449fa624ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új helyeken lesznek kénytelenek megbeszélni a vírustagadók, hogy „a koronavírus nem létezik, és egyébként is Bill Gates terjeszti az 5G-vel, maszkot pedig nem kell hordani, mert mindenki megfullad alatta a szén-dioxidtól”.","shortLead":"Új helyeken lesznek kénytelenek megbeszélni a vírustagadók, hogy „a koronavírus nem létezik, és egyébként is Bill Gates...","id":"20200924_facebook_jarvanytagadas_virus_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c08a43a6-b9c4-458e-80f1-9449fa624ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abf2819-d487-42ae-8951-0ab2aa35e2a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_facebook_jarvanytagadas_virus_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:46","title":"Lekapcsolta a Facebook a legnagyobb magyar járványtagadó oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]