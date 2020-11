Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","shortLead":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","id":"20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6aa04b-03ab-4232-9a12-72322f571306","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","timestamp":"2020. november. 01. 18:04","title":"Ronaldo két góllal hangolt a Fradi-meccs előtt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11893230-879d-46fc-a735-6f51717b94bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonkezelő álláspontja szerint elméletben lenne lehetőségük rá, hogy felfüggesszék a folyamatot, de indok is kellene, hogy mi okból tegyék ezt meg. Egy férfit és idős édesanyját tervezik kilakoltatni.","shortLead":"A vagyonkezelő álláspontja szerint elméletben lenne lehetőségük rá, hogy felfüggesszék a folyamatot, de indok is...","id":"20201102_varos_mindenkie_kilakoltatas_csepeli_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11893230-879d-46fc-a735-6f51717b94bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d513d99c-880f-4b2f-8a5c-b3aab79b7643","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_varos_mindenkie_kilakoltatas_csepeli_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 02. 08:03","title":"A Város Mindenkié szerint a járvány alatt, a téli moratórium előtt akar kilakoltatni a csepeli önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dixville Notch-ban Joe Biden, Millsfieldben Donald Trump győzött.","shortLead":"Dixville Notch-ban Joe Biden, Millsfieldben Donald Trump győzött.","id":"20201103_Amerikai_elnokvalasztas_eredmeny_New_Hampshire","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eed9e26-90c5-4203-a8a6-c1a0af906972","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Amerikai_elnokvalasztas_eredmeny_New_Hampshire","timestamp":"2020. november. 03. 08:39","title":"Megjöttek az amerikai elnökválasztás első eredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a837566c-afee-4f00-97e2-b7ddb19018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltatlan dolog azt firtatni, hogy levehető-e a maszk két korty között – mondta az országos tiszti főorvos hétfőn.","shortLead":"Méltatlan dolog azt firtatni, hogy levehető-e a maszk két korty között – mondta az országos tiszti főorvos hétfőn.","id":"20201102_operativ_torzs_hetfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a837566c-afee-4f00-97e2-b7ddb19018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d1f209-ef48-4f7f-869b-f9008a65c129","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_operativ_torzs_hetfo","timestamp":"2020. november. 02. 13:09","title":"Müller Cecília: Veszélyes is lehet a szelepes orvosi maszkok viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df283d0-e023-44d0-b510-c3e66de6502c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fejlesztéssel állt elő a Raspberry Pi Foundation. Ezúttal egy olyan számítógépet terveztek, amihez már csak egy monitorra és egy egérre lesz szükség.","shortLead":"Újabb fejlesztéssel állt elő a Raspberry Pi Foundation. Ezúttal egy olyan számítógépet terveztek, amihez már csak...","id":"20201102_raspberry_pi_400_miniatur_szamitogep_billentyuzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df283d0-e023-44d0-b510-c3e66de6502c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e92b1b-d5f0-4d22-86f1-bac4050ad53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_raspberry_pi_400_miniatur_szamitogep_billentyuzet","timestamp":"2020. november. 02. 20:03","title":"42 ezer forint a Raspberry új, billentyűzetbe épített számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd805b3-a881-4daf-a19d-04631b5748cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófa halálos áldozatainak száma mostanra 81-re nőtt.","shortLead":"A katasztrófa halálos áldozatainak száma mostanra 81-re nőtt.","id":"20201102_orban_viktor_torokorszag_foldrenges_erdogan_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd805b3-a881-4daf-a19d-04631b5748cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc4e260-df8f-4866-a598-b1f788bb6514","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_orban_viktor_torokorszag_foldrenges_erdogan_elnok","timestamp":"2020. november. 02. 10:53","title":"Orbán magyar segítséget ajánlott Erdogannak a törökországi földrengés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi önkormányzat előírta, hogy az ingyenesen terjesztett újságokban négy oldal a sajátjuk legyen, de a kormányhivatal szerint ez törvénysértő.","shortLead":"A fővárosi önkormányzat előírta, hogy az ingyenesen terjesztett újságokban négy oldal a sajátjuk legyen, de...","id":"20201102_kormanyhivatal_fovaros_ingyenes_ujsagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87479c72-0f18-47dc-92ee-1b4d3d72578a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecb477c-1265-43ca-81ae-a089b82b598a","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_kormanyhivatal_fovaros_ingyenes_ujsagok","timestamp":"2020. november. 02. 15:13","title":"Nem engedi a kormányhivatal, hogy a főváros négy oldalt kapjon az ingyenes újságokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb5abbb-7592-42ec-ad48-af9b79f099ec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kepler-űrprogram beláthatatlan nagyságú adattára tele lehet olyan bolygókkal, melyek akár lakhatók is. Tudósok egy csoportja most megbecsülte, mégis hány ilyen planétáról lehet szó.","shortLead":"A Kepler-űrprogram beláthatatlan nagyságú adattára tele lehet olyan bolygókkal, melyek akár lakhatók is. Tudósok...","id":"20201102_exobolygo_galaxis_lakhato_bolygo_urkutatas_kepler_program_tavcso_urteleszkop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fb5abbb-7592-42ec-ad48-af9b79f099ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2c04d2-2874-4cde-88b9-e45c2201e2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_exobolygo_galaxis_lakhato_bolygo_urkutatas_kepler_program_tavcso_urteleszkop","timestamp":"2020. november. 02. 10:33","title":"Átnéztek rengeteg adatot, és arra jutottak, hogy akár 300 millió lakható bolygó lehet csak a mi galaxisunkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]