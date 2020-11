Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rahimkulov fivérek cégének a vagyona 540 milliárd forint körül lehet.","shortLead":"A Rahimkulov fivérek cégének a vagyona 540 milliárd forint körül lehet.","id":"20201126_rahimkulov_testverpar_leggazdagabb_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682d5583-e7e3-4390-b945-c952713166bd","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_rahimkulov_testverpar_leggazdagabb_magyarok","timestamp":"2020. november. 26. 12:20","title":"G7: Mészáros Lőrincével felérő vagyona van egy magyarországi testvérpárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520549da-cd78-4744-9b83-780355f78c01","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Bristoli Egyetem kutatói kíváncsiak voltak, miként hat a fiatal felnőttek mentális egészségére a koronavírus-járvány. Kiderült, 11 százalékkal nőtt a szorongók aránya a pandémia miatt.","shortLead":"A Bristoli Egyetem kutatói kíváncsiak voltak, miként hat a fiatal felnőttek mentális egészségére a koronavírus-járvány...","id":"20201126_koronavirus_jarvany_szorongas_felmeres_bristoli_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=520549da-cd78-4744-9b83-780355f78c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e30b8d8-aae4-4bbf-b841-3d08b147178e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_koronavirus_jarvany_szorongas_felmeres_bristoli_egyetem","timestamp":"2020. november. 26. 11:03","title":"Azoknál is szorongást okoz a koronavírus, akik nem fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Július és szeptember között 184-szer támadtak az országban jogvédőkre.","shortLead":"Július és szeptember között 184-szer támadtak az országban jogvédőkre.","id":"20201126_40_meggyilkolt_kolumbiai_jogvedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168b7a6f-1012-4869-b870-6cc775d82df2","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_40_meggyilkolt_kolumbiai_jogvedo","timestamp":"2020. november. 26. 21:58","title":"Három hónap alatt több mint 40 jogvédőt gyilkoltak meg Kolumbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közepesen súlyos tünetei voltak a Semmelweis Egyetem rektorának.","shortLead":"Közepesen súlyos tünetei voltak a Semmelweis Egyetem rektorának.","id":"20201126_Merkely_Bela_felepult_es_ujra_gyogyit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658847cd-4405-4fb4-bc40-e2ea6dc4734e","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Merkely_Bela_felepult_es_ujra_gyogyit","timestamp":"2020. november. 26. 09:54","title":"Merkely Béla felépült és újra gyógyít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész 69 éves volt, koronavírus-fertőzéssel küzdött. ","shortLead":"A zenész 69 éves volt, koronavírus-fertőzéssel küzdött. ","id":"20201127_Meghalt_Balazs_Feco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70d0501-edaf-40b3-8c91-1285cd281fed","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Meghalt_Balazs_Feco","timestamp":"2020. november. 27. 10:19","title":"Meghalt Balázs Fecó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A törvény 2023. július 1-jétől lenne hatályos.","shortLead":"A törvény 2023. július 1-jétől lenne hatályos.","id":"20201126_Visszater_az_uvegvisszavaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36015165-2510-4ae6-a9d5-0c1792355b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53d4943-2811-4d6f-8182-7af8b81b2c1a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_Visszater_az_uvegvisszavaltas","timestamp":"2020. november. 26. 08:27","title":"Visszatér az üvegvisszaváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány lélegeztetőgépeket küldött a Vajdaságba. Ez már nem az első, hogy orvosi eszközöket küld a kormány más országoknak.","shortLead":"A kormány lélegeztetőgépeket küldött a Vajdaságba. Ez már nem az első, hogy orvosi eszközöket küld a kormány más...","id":"20201126_vajdasagi_magyarok_kormany_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3678dc88-c607-4c26-a336-2f8a96e9b431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_vajdasagi_magyarok_kormany_lelegeztetogep","timestamp":"2020. november. 26. 18:31","title":"A kormány száz lélegeztetőgépet adott a vajdasági magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA volt elnökének pártja, az Új Világ Néppárt is nehéz helyzetbe kerül, ha módosítják a választási törvényt.","shortLead":"Az MTA volt elnökének pártja, az Új Világ Néppárt is nehéz helyzetbe kerül, ha módosítják a választási törvényt.","id":"20201125_palinkas_valasztasi_torveny_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654648dd-7220-48c6-ac66-ed5054437d61","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_palinkas_valasztasi_torveny_fidesz","timestamp":"2020. november. 25. 17:21","title":"Pálinkás József: \"A Fidesz fél a választásoktól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]