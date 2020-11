Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","shortLead":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","id":"20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7295b-8718-4358-9a41-e662b9addb04","keywords":null,"link":"/elet/20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","timestamp":"2020. november. 30. 14:45","title":"A közmédia simán címbe rakja a szexizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab4e5bf-636a-4108-8f50-30286f5123a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Körülbelül 3000-3500 éves, a bronzkorból származó sírokat tártak fel a Jósa András Múzeum régészei a tiszadobi Andrássy-kastély udvarán – közölte a kastélyt fenntartó Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Körülbelül 3000-3500 éves, a bronzkorból származó sírokat tártak fel a Jósa András Múzeum régészei a tiszadobi...","id":"20201130_tiszadobi_andrassy_kastely_udvara_bronzkori_sirok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ab4e5bf-636a-4108-8f50-30286f5123a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b3cf9a-0b02-44e8-823b-5d9cc85bfaf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_tiszadobi_andrassy_kastely_udvara_bronzkori_sirok","timestamp":"2020. november. 30. 07:33","title":"3000 éves sírokat találtak az Andrássy-kastély udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző Demeter Szilárd legújabb botránya kapcsán elemezte a korábbi politikus megnyilvánulását.","shortLead":"A politikai elemző Demeter Szilárd legújabb botránya kapcsán elemezte a korábbi politikus megnyilvánulását.","id":"20201129_Torok_Gabor_marmar_miniszterelnokjeloltnek_latja_Bajnai_Gordont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a506e10a-dbf6-4b90-8c95-fd2f3d18c7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Torok_Gabor_marmar_miniszterelnokjeloltnek_latja_Bajnai_Gordont","timestamp":"2020. november. 29. 14:40","title":"Török Gábor már-már miniszterelnök-jelöltnek látja Bajnai Gordont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","id":"20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e18c4a5-34bb-490a-b2dc-cc2b5ff1daca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","timestamp":"2020. november. 29. 16:55","title":"Nem igaz, hogy hat számot nem bírt eltalálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22f75a-4404-4181-a801-4fa2d1ae40ac","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek velük az oktatók: azokat rendelték be elbeszélgetésre, akiknek próbaidős a szerződésük, így indoklás nélkül ki lehetne rúgni őket. A filmes tanszék tanárai tiltakozó levelet küldtek beszélgetés helyett.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanárai szerint fenyegető trükkel érték el az új vezetők, hogy tárgyalóasztalhoz...","id":"20201129_szfe_bodolay_targyalas_fullajtar_andrea_szekely_kriszta_tarnoki_mark_ervenytelen_felev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba22f75a-4404-4181-a801-4fa2d1ae40ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f9ef47-3233-4b74-a304-32fc40ced691","keywords":null,"link":"/elet/20201129_szfe_bodolay_targyalas_fullajtar_andrea_szekely_kriszta_tarnoki_mark_ervenytelen_felev","timestamp":"2020. november. 29. 20:00","title":"Fullajtár Andrea egy különös SZFE-s tárgyalásról: „Azóta is hányingerem van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"8,8 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt, legalábbis azok körében, akik 5 fősnél nagyobb cégnél dolgoznak teljes állásban.","shortLead":"8,8 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt, legalábbis azok körében, akik 5 fősnél nagyobb cégnél dolgoznak...","id":"20201130_fizetes_kereset_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5814c176-88a2-4119-b811-3063cff0f208","keywords":null,"link":"/kkv/20201130_fizetes_kereset_ksh","timestamp":"2020. november. 30. 09:25","title":"392 ezer forintos átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szót emelt a miniszteri biztos „borzalmas” kirohanása ellen az American Jewish Committee is. Nemzetközi szintre ért a botrány.","shortLead":"Szót emelt a miniszteri biztos „borzalmas” kirohanása ellen az American Jewish Committee is. Nemzetközi szintre ért...","id":"20201129_reakciok_demeter_szilard_antiszemita_kirohanasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63bbe4d-037e-4801-95ff-f98f5f6b4cfe","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_reakciok_demeter_szilard_antiszemita_kirohanasara","timestamp":"2020. november. 29. 09:27","title":"Elítélte Demeter Szilárd publicisztikáját az izraeli nagykövetség és a Nemzetközi Auschwitz Bizottság is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos dollárszázmilliókat kell visszafizetnie a következő években a még épphogy hivatalban lévő amerikai elnöknek. Ráadásul a beruházásait évtizedek óta finanszírozó bank is szabadulna már tőle.","shortLead":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos...","id":"20201129_trump_vagyon_adossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf1216-2e84-4660-b74c-718c9ac80824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_trump_vagyon_adossag","timestamp":"2020. november. 29. 12:00","title":"Milliárdos vagyonon ül Donald Trump, de így is rezeghet a léc alatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]