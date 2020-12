Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a96c4e0f-2858-4a05-b7bd-8c200c22d2a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hátsókerék-hajtású szuperkönnyű raliautó a 80-as évek elejére repít vissza bennünket. ","shortLead":"Ez a hátsókerék-hajtású szuperkönnyű raliautó a 80-as évek elejére repít vissza bennünket. ","id":"20201130_camel_festesu_bcsoportos_regi_lancia_037_var_uj_gazdara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a96c4e0f-2858-4a05-b7bd-8c200c22d2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963ae5ee-4edd-449f-b5c9-eda7aab5f841","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_camel_festesu_bcsoportos_regi_lancia_037_var_uj_gazdara","timestamp":"2020. november. 30. 06:41","title":"Camel festésű B-csoportos régi Lancia vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf6cdf4-63ff-4bae-8350-d3bb71090501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke kommentálni akarta a rá egy zsák krumpli ülésterembe hozásáért kiszabott 4,4 millió forintos büntetést, amikor lekapcsolták a mikrofonját.","shortLead":"A Jobbik elnöke kommentálni akarta a rá egy zsák krumpli ülésterembe hozásáért kiszabott 4,4 millió forintos büntetést...","id":"20201130_Jakab_Peter_Tiborcz_Istvan_parlament_mikrofon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf6cdf4-63ff-4bae-8350-d3bb71090501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c5f00a-7afa-4f9a-871f-f44264b20050","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Jakab_Peter_Tiborcz_Istvan_parlament_mikrofon","timestamp":"2020. november. 30. 18:06","title":"Jakab Péter Tiborcz Istvánról beszélt volna a parlamentben, de kikapcsolták a mikrofonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72ce70a-1211-42c5-b2b3-c596c0755e41","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesést mért a KSH a gazdaság július és szeptember közötti teljesítményében, de így is gyors volt a visszapattanás, mielőtt ideért volna a járvány második hulláma.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesést mért a KSH a gazdaság július és szeptember közötti teljesítményében, de...","id":"20201201_ksh_gdp_recesszio_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c72ce70a-1211-42c5-b2b3-c596c0755e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007870dc-dcba-46c0-a900-3112e3524fef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_ksh_gdp_recesszio_valsag","timestamp":"2020. december. 01. 09:09","title":"Részletezte a KSH, miért esett 4,7 százalékot a magyar GDP a második hullám előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe851f08-d23e-4525-bafb-2d867e5c5b16","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Azok a ronda alakok, akik közé a világ minden kincséért sem akarnánk tartozni, meggyilkolnak minket azzal, hogy kizárnának saját undok társaságukból, és ez pont olyan, mint zsidónak lenni a gázkamrában. Ha jól értjük, ezt akarta mondani a PIM főigazgatója, vagy még ezt sem. Vélemény.","shortLead":"Azok a ronda alakok, akik közé a világ minden kincséért sem akarnánk tartozni, meggyilkolnak minket azzal...","id":"20201130_roth_elza_demeter_szilard_es_a_radikalis_nihilizmus_remekmuve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe851f08-d23e-4525-bafb-2d867e5c5b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8acc28-88bc-4ca6-8f9f-d84e69426be5","keywords":null,"link":"/360/20201130_roth_elza_demeter_szilard_es_a_radikalis_nihilizmus_remekmuve","timestamp":"2020. november. 30. 17:00","title":"Róth Elza: Demeter Szilárd és a radikális nihilizmus remekműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Legalább két diplomata jelen volt azon a partin, amit a gyülekezési törvényt megsértve tartottak - sajtóhírek szerint egy brüsszeli melegbárban -, de egyelőre csak a fideszes EP-képviselő, Szájer József neve szivárgott ki a médiában, ami nem feltétlenül az újságírók, mint inkább a szivárogtató hatóságok érdeme. Kérdés, hogy az ereszcsatornán menekülő Szájer lebukása valóban egy szemfüles járókelőnek köszönhető-e vagy a történet ennél bonyolultabb. Sok múlik azon, kiderül-e majd, milyen más diplomaták érintettek még az ügyben és ők milyen nemzetiségűek.","shortLead":"Legalább két diplomata jelen volt azon a partin, amit a gyülekezési törvényt megsértve tartottak - sajtóhírek szerint...","id":"20201201_Eddig_csak_Szajer_kerult_celkeresztbe_a_szexpartizok_kozul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19717d5b-ea1f-4711-b813-154625d32f15","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Eddig_csak_Szajer_kerult_celkeresztbe_a_szexpartizok_kozul","timestamp":"2020. december. 01. 21:00","title":"Eddig csak Szájer került célkeresztbe a partizók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","shortLead":"2–4 kilogrammnyi kőzetet hoznának vissza a Földre a kínai űrkutatók.","id":"20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03cdb303-6e57-44b4-b7e7-ede2395c845b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d64e33-825e-400d-9c77-6b3377eba245","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_leszallt_a_kinai_holdszonda_csango5","timestamp":"2020. december. 01. 19:26","title":"Egyben leszállt a kínai holdszonda, nemsokára elkezdi gyűjteni a Hold köveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Télies időjárásra kell számítani.","shortLead":"Télies időjárásra kell számítani.","id":"20201130_havazas_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08e2a32-aa14-46a3-b88d-9647c3066c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_havazas_idojaras","timestamp":"2020. november. 30. 07:18","title":"Havazás jöhet a Dunától keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem is olyan rég piacra dobott hatalmas SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","shortLead":"A nem is olyan rég piacra dobott hatalmas SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","id":"20201201_Ilyen_furcsa_lampakkal_johet_a_megujult_BMW_X7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcf1b9f-b4f6-46d7-9259-b88ec7d8adff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Ilyen_furcsa_lampakkal_johet_a_megujult_BMW_X7","timestamp":"2020. december. 01. 07:59","title":"Ilyen furcsa lámpákkal jöhet a megújult BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]