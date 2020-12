A hétvégi F1-es futamon rémisztő balesetet szenvedett francia versenyző egy interjúban arról beszélt: vasárnap mintha másodszor is megszületett volna.

Könnyen az életébe kerülhetett volna Romain Grosjeannak az a hiba, amelyet a Formula–1-es Bahreini Nagydíj első körében követett el: miután összekoccant egyik riválisával, versenyautója a pályát határoló fémkorlátnak csapódott, kettétört és kigyulladt. A Haas francia versenyzője 28 másodpercet töltött a magasra csapó lángok között, mire képes volt kiszabadítani magát a korlátba ékelődött kocsi üléséből. Saját erejéből szállt ki, később pedig kiderült, hogy a kezein, valamint a bal lábán szenvedett sérüléseket. Csontja nem tört.

Balesete után először a francia TF1-nek adott hosszabb interjút a versenyző, amelyben úgy fogalmazott: nem tudja, hogy ami vele történt, arra használható-e a csoda szó, mindenesetre azt mondaná, nem most jött el az idő arra, hogy meghaljon.

„Sokkal hosszabbnak tűnt 28 másodpercnél. Láttam a sisakomon át, hogy minden narancsszínű, láttam az autó bal oldalából felcsapó lángokat. Egy csomó dolog átfutott az agyamon, Niki Lauda is eszembe jutott, és arra gondoltam, nem lehetséges, hogy így érjen véget, nem most. Nem fejezhetem be így a történetemet a Formula–1-ben.

És akkor, a gyerekeimért, azt mondtam magamnak, hogy ki kell szállnom. Benyúltam a tűzbe, tisztán éreztem, hogy lángol a karosszéria. Kikecmeregtem, aztán éreztem, hogy valaki húzza az overálomat, és tudtam, hogy kijutottam.”

A háromgyerekes Grosjean úgy fogalmazott: vasárnap mintha másodszor is megszületett volna. Elárulta, hogy ötéves kisfia, Simon szerint varázserővel rendelkezik, és hogy „mágikus szeretetpajzs” védte meg.

A versernyző úgy érzi, szakemberrel is beszélnie kell majd azután, amit átélt. „Jobban féltettem a családomat és a barátaimat, és természetesen a gyerekeimet, akikre a legbüszkébb vagyok, és akikből a legtöbb energiát merítem.

Azt hiszem, dolgoznom kell ezen lelkileg, mert tényleg láttam jönni a halált.”

Beszélt arról is, hogy bár nagyon örül, hogy életben van, és hogy számos dolgot az életében már egészen máshogy lát, mint korábban, úgy érzi, hogy vissza kell ülnie a versenyautóba az év utolsó versenyére. Az már korábban kiderült, hogy a most hétvégi futamon, a Szahíri Nagydíjon a Haas tartalék- és tesztversenyzője, Pietro Fittipaldi indul majd helyette, az idényzáró abu-dzabi futamon rajthoz szeretne állni.

Várhatóan az lesz pályafutása utolsó versenye, mivel a Haas sem az ő, sem csapattársa, Kevin Magnussen szerződését nem hosszabbította meg. Az éppen kedden derült ki, hogy az amerikai központú istálló egyik autóját 2021-ben az orosz Nyikita Mazepin vezeti majd. A másik ülést vélhetően Mick Schumacher, a hétszeresvilágbajnok Michael Schumacher fia foglalhatja majd el.

Már tornázik

Az utóbbi évek legrémisztőbb balesete után az F1-es pilóták és a csapatok képviselői arról beszéltek: az, hogy Grosjeannak nem esett komolyabb baja, elsősorbana közelmúltban bevezetett biztonsági szabályoknak és a versenyzők védelmét szolgáló eszközöknek – köztük a fejsérülések ellen óvó halo-rendszernek – köszönhető. Hogy mindezek mennyire megvédték a pilótát, azt bizonyítja a kedd délelőtt közzétett fotója is, amely mellé azt írta: a teste jól regenerálódik a hatalmas ütközés után – a becsapódáskor több mint 50 G erő hatott rá – már guggolásokat végez, és bízik abban, hogy a kezei is gyógyulnak. Azt is hozzátette egy mosolygós emotikon kíséretében, hogy gépelni még mindig nagyon lassan tud csak.

Kedd délután Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke részleteket is elárult Grosjean állapotáról. Az orvosok szerint a gyógyulási folyamat a várakozásaiknak megfelelően halad, a francia azonban a tervezettnél csak egy nappal később, szerdán hagyhatja el a kórházat. „Nincs probléma, inkább arról van szó, hogy felgyorsítja a teljes felépülést, ha mégegy éjszakát a kórházban marad” – magyarázta Steiner.