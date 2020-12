Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden évben listába szedi a kiemelkedőnek számító (de nem csak iPhone-os) alkalmazásait az Apple. A 2020-as kiadás több okból is érdekes.","shortLead":"Minden évben listába szedi a kiemelkedőnek számító (de nem csak iPhone-os) alkalmazásait az Apple. A 2020-as kiadás...","id":"20201203_apple_alkalmazasok_legjobb_ios_appok_2020_mac_szoftverek_karanten_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5f3b56-1b7b-4e6f-aa55-42c5124e8353","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_alkalmazasok_legjobb_ios_appok_2020_mac_szoftverek_karanten_home_office","timestamp":"2020. december. 03. 15:03","title":"Az Apple idei legjobb alkalmazásai a karanténidőszak körül forognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vészhelyzet a magyar egészségügyben, Putyin milliókat olt az orosz vakcinával, korrupciós pácban a helyettes államtitkár, pedofilt fogtak Budapesten, a Fradi 3-0-ra kapott ki a Barcelonától a BL-ben, de még van esélye a folytatásra az Európa Ligában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vészhelyzet a magyar egészségügyben, Putyin milliókat olt az orosz vakcinával, korrupciós pácban a helyettes...","id":"20201203_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb3cb79-9919-428b-bd9f-6153c1447aac","keywords":null,"link":"/360/20201203_Radar360","timestamp":"2020. december. 03. 08:00","title":"Radar360: Orbán jelzett Szájernek, Tusk Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d773d9-8b0f-406d-a223-999da48c9ba5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három nappal a tünetek megjelenése előtt jelzi (90 százalékos valószínűséggel) a Covid felbukkanását egy finn eszköz, amelyhez amerikai kutatók fejlesztettek alkalmazást. ","shortLead":"Három nappal a tünetek megjelenése előtt jelzi (90 százalékos valószínűséggel) a Covid felbukkanását egy finn eszköz...","id":"202049_covidjelzo_gyuru_ujjal_mutat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d773d9-8b0f-406d-a223-999da48c9ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095940f7-9c33-414b-8340-bbb51ace71b0","keywords":null,"link":"/360/202049_covidjelzo_gyuru_ujjal_mutat","timestamp":"2020. december. 03. 16:00","title":"Van egy gyűrű, amely 90%-os valószínűséggel jelezheti, ha viselője koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db5415d-cd7b-4ea7-ad40-ba78802e9554","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül adott ki egy különös tagolású és szövegezésű közleményt. Úgy kezdődik, hogy \"Orbán Viktor válasza Manfred Webernek (EU-szamizdat nro. 3.)\".","shortLead":"A miniszterelnök az MTI Országos Sajtószolgálatán keresztül adott ki egy különös tagolású és szövegezésű közleményt...","id":"20201204_Furcsa_kozlemenyben_reagalt_Orban_Viktor_miniszterelnok_Manfred_Weber_szavaira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3db5415d-cd7b-4ea7-ad40-ba78802e9554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb4ce8e-fbff-46cf-9e7a-935aaa3cea70","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Furcsa_kozlemenyben_reagalt_Orban_Viktor_miniszterelnok_Manfred_Weber_szavaira","timestamp":"2020. december. 04. 15:59","title":"Szamizdat, balfácán, letiltás – furcsa közleményben reagált Orbán Manfred Weber szavaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nagyobb magyar kutatócsoport vírusgenomikai vizsgálata szerint Magyarországon február végén és március első felében észlelték a koronavírus jelenlétét, vagyis hibás az a vélekedés, amely szerint a kórokozó már korábban is terjedt volna az országban. A minták alapján pedig megállapítható: nálunk elsősorban az Olaszországból kiinduló változatok terjedtek el.","shortLead":"Egy nagyobb magyar kutatócsoport vírusgenomikai vizsgálata szerint Magyarországon február végén és március első felében...","id":"20201204_koronavirus_elterjedes_magyarorszag_genom_vizsgalat_virologusok_jakab_ferenc_kemenesi_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91ee476-81ea-4ebd-b018-1f3ee897d448","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_koronavirus_elterjedes_magyarorszag_genom_vizsgalat_virologusok_jakab_ferenc_kemenesi_gabor","timestamp":"2020. december. 04. 15:03","title":"Magyar kutatók szerint a koronavírus második hulláma nem az első feléledése, és több mutáció is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter Párizsig ment, hogy tárgyaljon a vállalat itthoni gyárainak bővítéséről. A miniszter az Opel korábbi gyárait üzemeltető francia Peugeot-csoport vezetőivel is találkozott.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter Párizsig ment, hogy tárgyaljon a vállalat itthoni gyárainak bővítéséről. A miniszter...","id":"20201203_szijjarto_peter_schneider_electric_bovites_magyarorszag_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af8bc3b-99b6-4cd3-b78e-6efb9d3ab0b0","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_szijjarto_peter_schneider_electric_bovites_magyarorszag_magyar_kormany","timestamp":"2020. december. 03. 18:03","title":"Három magyarországi gyárát is bővíti a Schneider Electric","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Perre készülnek a Magyar Hangnál, miután a Pesti Srácok a hetilap egyik munkatársával azonosította Bayer Zsolt egykori \"harcostársát\", akit a publicista pedofilként írt le.","shortLead":"Perre készülnek a Magyar Hangnál, miután a Pesti Srácok a hetilap egyik munkatársával azonosította Bayer Zsolt egykori...","id":"20201204_bayer_zsolt_pedofilia_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29182f30-ff96-404d-9855-5dc3a0d0a1a6","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_bayer_zsolt_pedofilia_fidesz","timestamp":"2020. december. 04. 15:31","title":"Hiába hallgatott Bayer Zsolt 20 évig az állítólagos pedofil harcostársról, felelősségre nem vonható érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31776a57-e46f-4f0c-8a45-8cda543b34c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felkapott termékeken, legyen az telefon vagy játékkonzol, sokan próbálnak nyerészkedni. Egy PlayStation 5-ökkel foglalkozó eladó több milliós haszonra tett szert a túlárazott gépek eladásával – nem kis csalódottságot okozva ezzel a tisztességes vásárlóknak.","shortLead":"A felkapott termékeken, legyen az telefon vagy játékkonzol, sokan próbálnak nyerészkedni. Egy PlayStation 5-ökkel...","id":"20201204_sony_playstation_5_konzol_eladas_vetel_ps5_nyereszkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31776a57-e46f-4f0c-8a45-8cda543b34c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedc4ea6-11ff-4791-ae58-b2a787eb6b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_sony_playstation_5_konzol_eladas_vetel_ps5_nyereszkedes","timestamp":"2020. december. 04. 11:35","title":"Egy PS5-ös konzolüzér közel 12 milliós hasznot csinált egyetlen hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]