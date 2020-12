Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40b9589a-91c3-4e27-9b7f-abb8c118d23c","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A harmadik videóban Szőke Abigél A kis hercegből olvas fel egy részletet. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201206_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_3_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b9589a-91c3-4e27-9b7f-abb8c118d23c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1455f409-0035-493b-a481-eb361cbd51d0","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_3_resz","timestamp":"2020. december. 06. 18:05","title":"„Minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f429876c-0059-46d6-9913-201942292171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar startup, az Entremo olyan karóraként hordható eszközt fejleszt, amely automatikusan méri a kórtermekben fekvő betegek életjeleit. A Covid–19-járvány idején különlegesen hasznos találmánynak esélye van arra, hogy díjat nyerjen az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) innovációs pályázatán.","shortLead":"Egy magyar startup, az Entremo olyan karóraként hordható eszközt fejleszt, amely automatikusan méri a kórtermekben...","id":"20201205_Igy_lehet_konnyebbe_es_biztonsagosabba_tenni_a_noverek_munkajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f429876c-0059-46d6-9913-201942292171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2956d28-0562-4b4a-9084-6ec8365ef4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_Igy_lehet_konnyebbe_es_biztonsagosabba_tenni_a_noverek_munkajat","timestamp":"2020. december. 05. 17:15","title":"Így lehet könnyebbé és biztonságosabbá tenni a nővérek munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47b81ce-4210-4a05-9574-d04b589385d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édességet kapott, akinél mindent rendben találtak. ","shortLead":"Édességet kapott, akinél mindent rendben találtak. ","id":"20201206_Kecskemet_Mikulas_forgalom_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d47b81ce-4210-4a05-9574-d04b589385d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf767f63-5e2f-4c75-b24e-b9aa8277856f","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Kecskemet_Mikulas_forgalom_ellenorzes","timestamp":"2020. december. 06. 15:09","title":"Kecskeméten a Mikulás is beszállt a közúti ellenőrzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681d0fd2-27a9-474e-8214-f4bc6c2f77d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két csapat 28. egymás elleni mérkőzésén 17 magyar győzelem és egy döntetlen mellett a tizedik horvát siker született.","shortLead":"A két csapat 28. egymás elleni mérkőzésén 17 magyar győzelem és egy döntetlen mellett a tizedik horvát siker született.","id":"20201204_horvatorszag_magyarorszag_noi_kezilabda_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681d0fd2-27a9-474e-8214-f4bc6c2f77d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b183ab-c9fd-4290-839b-5c5ed3d4a147","keywords":null,"link":"/sport/20201204_horvatorszag_magyarorszag_noi_kezilabda_eb","timestamp":"2020. december. 04. 20:24","title":"Kikapott a női kézicsapatunk az előzetesen esélytelenebbnek tartott horvátoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szerb egészségügyi szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy tavasszal is a hazatérő munkások miatt robbant be a járvány Szerbiában.","shortLead":"Egy szerb egészségügyi szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy tavasszal is a hazatérő munkások miatt robbant be...","id":"20201206_Osszeomolhat_a_szerb_egeszsegugy_a_karacsonyra_hazatero_vendegmunkasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679f8aa2-00dc-4101-b8d8-b096ed80f8de","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Osszeomolhat_a_szerb_egeszsegugy_a_karacsonyra_hazatero_vendegmunkasok_miatt","timestamp":"2020. december. 06. 09:56","title":"Összeomolhat a szerb egészségügy a karácsonyra hazatérő vendégmunkások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5337121f-44bd-49e5-a0aa-9899ecbdd010","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét incidensek törtek ki Párizsban a nemzetbiztonsági törvény vitatott passzusa és általában a szociális és szabadságjogok csorbítása elleni újabb tüntetésen. Országszerte mintegy száz városban tiltakoztak szombaton, egy nappal azután, hogy Emmanuel Macron államfő visszautasította, hogy az erőszak rendszerszintű a francia rendőrségen belül.","shortLead":"Ismét incidensek törtek ki Párizsban a nemzetbiztonsági törvény vitatott passzusa és általában a szociális és...","id":"20201205_Ismet_zavargasok_tortek_ki_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5337121f-44bd-49e5-a0aa-9899ecbdd010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8971daaa-5813-4f76-86f9-b27f9b341335","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Ismet_zavargasok_tortek_ki_Parizsban","timestamp":"2020. december. 05. 20:41","title":"Ismét zavargások törtek ki Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évekkel ezelőtt több amerikai és kanadai, Kubában szolgáló diplomatának lettek rejtélyes tünetei.","shortLead":"Évekkel ezelőtt több amerikai és kanadai, Kubában szolgáló diplomatának lettek rejtélyes tünetei.","id":"20201206_Iranyitott_radiosugarak_okozhattak_a_Havannaszindromat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5055b2-4818-45bb-9099-a67c15a124f1","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Iranyitott_radiosugarak_okozhattak_a_Havannaszindromat","timestamp":"2020. december. 06. 14:45","title":"Irányított rádiósugarak okozhatták a havannai szindrómát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft különleges kétkijelzős eszközét egyelőre még csak az Egyesült Államokban lehet megvásárolni. A redmondi cég viszont növelné a vevők számát, és állítólag egy újabb színváltozatban is elkészítené a mi kontinensünkre szánt eszközt.

","shortLead":"A Microsoft különleges kétkijelzős eszközét egyelőre még csak az Egyesült Államokban lehet megvásárolni. A redmondi cég...","id":"20201205_microsoft_surface_duo_europa_fekete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1107b647-6b8e-4a31-b038-75502e0947aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_microsoft_surface_duo_europa_fekete","timestamp":"2020. december. 05. 15:03","title":"Különleges készülék: végre hozzánk is jöhet a Microsoft Surface Duo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]