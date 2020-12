Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járműgyártás megrendelésállománya 6 százalékkal nagyobb, mint februárban volt. Elsősorban Kínában indult be újra a német autók iránti kereslet.","shortLead":"A járműgyártás megrendelésállománya 6 százalékkal nagyobb, mint februárban volt. Elsősorban Kínában indult be újra...","id":"20201204_nemet_autoipar_tobb_megrendeles_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e96382-501f-4f81-b39d-ec04b4987b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_nemet_autoipar_tobb_megrendeles_koronavirus","timestamp":"2020. december. 04. 18:00","title":"A járvány ellenére bővült a német autóipar, a magyar beszállítók is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b69887-d9ad-480d-8ae2-293ffc94148d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A moduláris PC-k ötlete ugyan nem a Razertől származik, de most a gamer perifériákat gyártó cég is készített egyet. Megadták a módját.","shortLead":"A moduláris PC-k ötlete ugyan nem a Razertől származik, de most a gamer perifériákat gyártó cég is készített egyet...","id":"20201204_razer_tomahawk_modularis_pc_szamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9b69887-d9ad-480d-8ae2-293ffc94148d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a077025f-3de5-487c-9b56-69db81fe503e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_razer_tomahawk_modularis_pc_szamitogep","timestamp":"2020. december. 04. 20:08","title":"A Razer moduláris számítógépe igazi gépszörny, durván magas árral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052e544f-309d-4287-82d2-8932b1f4575e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Mindenkinél jobban gyászolja szülőhazája, Argentína, és fogadott otthona, Nápoly Diego Maradonát, aki az országot és a várost is megajándékozta a nagyszerűvé válás számukra ritka örömével.","shortLead":"Mindenkinél jobban gyászolja szülőhazája, Argentína, és fogadott otthona, Nápoly Diego Maradonát, aki az országot és...","id":"202049__maradona_mitosza__argentina_es_napoly_fia__sebzett_anglia__aranykolyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=052e544f-309d-4287-82d2-8932b1f4575e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73ffc98-f2fd-46c9-b3ac-13cb7aeb5fdd","keywords":null,"link":"/360/202049__maradona_mitosza__argentina_es_napoly_fia__sebzett_anglia__aranykolyok","timestamp":"2020. december. 05. 16:00","title":"Maradona utcagyerekből Aranykölyök lett, majd megjárta a mennyet és a poklot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78edc9a0-6151-4ba6-8caf-d74c2f84f313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aranyból készített kicsiny gyöngy annyira ép állapotban vészelte át az évezredeket, hogy amikor a kisfiú megmutatta a felügyelő régésznek, eleinte azt hitte, mai tárgyra bukkantak","shortLead":"Az aranyból készített kicsiny gyöngy annyira ép állapotban vészelte át az évezredeket, hogy amikor a kisfiú megmutatta...","id":"20201205_jeruzsalem_3000_eves_aranygyongy_templomhegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78edc9a0-6151-4ba6-8caf-d74c2f84f313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a014cc0e-0d46-4de4-a89c-6b55453eb590","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_jeruzsalem_3000_eves_aranygyongy_templomhegy","timestamp":"2020. december. 05. 10:03","title":"3000 éves aranygyöngyöt talált egy 9 éves kisfiú Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b2f1f5-be0d-4397-8488-b52f0be3d050","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Töredeznek a világ legnagyobb jéghegyének a szélei – derült ki az A68a nevű jéghegyről készült nagyfelbontású felvételekből, amelyek szerint repedések tarkítják.","shortLead":"Töredeznek a világ legnagyobb jéghegyének a szélei – derült ki az A68a nevű jéghegyről készült nagyfelbontású...","id":"20201205_vilag_legnagyobb_jeghegye_a68a_szelei_toredeznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b2f1f5-be0d-4397-8488-b52f0be3d050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c6c9a7-f752-48c7-89e6-7657c4658262","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_vilag_legnagyobb_jeghegye_a68a_szelei_toredeznek","timestamp":"2020. december. 05. 09:03","title":"Szörnyű véget érhet a legnagyobb jéghegyének útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány miatti korlátozások bevezetése után 2-3 héttel kialakul egy úgynevezett plató, majd csökken a fertőzöttek száma; Magyarországon az utóbbi időszakban nem emelkedett kiugróan sem a fertőzöttek, sem pedig a halottak száma, vagyis egy ilyen platóra került a járvány - ezt az M1-nek mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa.","shortLead":"A járvány miatti korlátozások bevezetése után 2-3 héttel kialakul egy úgynevezett plató, majd csökken a fertőzöttek...","id":"20201205_Szlavik_szerint_mar_a_platon_van_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39e6606-e596-4a58-87e3-f76b7e86882f","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Szlavik_szerint_mar_a_platon_van_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. december. 05. 15:22","title":"Szlávik szerint már a platón van a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legnagyobb, legalább 15 ezer fős tüntetésen követelte szombaton Jerevánban az örmény ellenzék Nikol Pasinján miniszterelnök lemondását amiatt, hogy november elején megállapodást kötött Azerbajdzsánnal a karabahi harcok lezárásáról, és ezzel jelentősen csökkent az örmények ellenőrizte terület nagysága.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb, legalább 15 ezer fős tüntetésen követelte szombaton Jerevánban az örmény ellenzék Nikol Pasinján...","id":"20201205_Oriastuntetes_Ormenyorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289824fb-09d5-48a9-911f-f5e13560092e","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Oriastuntetes_Ormenyorszagban","timestamp":"2020. december. 05. 18:36","title":"Óriástüntetés Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","shortLead":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","id":"202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361cddd2-5cd9-4c28-866a-85512f258232","keywords":null,"link":"/360/202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","timestamp":"2020. december. 05. 13:40","title":"Hogyan lehet olcsón, áram nélkül fertőtleníteni a sebészeti eszközöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]