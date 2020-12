Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az izraeli űrprogram egykori vezetője egy interjúban mesélt róla, milyen “titkokat” ismer. Aztán bemutatta egy újabb könyvét.","shortLead":"Az izraeli űrprogram egykori vezetője egy interjúban mesélt róla, milyen “titkokat” ismer. Aztán bemutatta egy újabb...","id":"20201208_ufok_idegenek_foldonkivuli_mars_urprogram_izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0518f9d-82f7-44e3-b139-5d926cb9c7ac","keywords":null,"link":"/elet/20201208_ufok_idegenek_foldonkivuli_mars_urprogram_izrael","timestamp":"2020. december. 08. 10:36","title":"“Az ufók igenis léteznek, ott vannak a Marson az amerikaiakkal együtt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecaa693f-3579-4911-a3b3-cc45016615ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia politikus bejelentette azt is, hogy támogatni fog egy lengyel abortuszjogi szervezetet.","shortLead":"A francia politikus bejelentette azt is, hogy támogatni fog egy lengyel abortuszjogi szervezetet.","id":"20201208_Coming_out_Clement_Beaune","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecaa693f-3579-4911-a3b3-cc45016615ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2340fa-0247-41b1-be3c-a5357bb18594","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Coming_out_Clement_Beaune","timestamp":"2020. december. 08. 19:26","title":"Coming outolt Clément Beaune francia Európa-ügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5781efa-8638-4ebc-9db9-720fad2fcaa9","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. december. 09. 09:01","title":"Újabb 160 ember halt bele a koronavírus okozta betegségbe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d86cde-1829-48dc-be67-be94a84ac1bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutatók attól tartottak, hogy az erszényespelék nem élték túl az ausztráliai bozóttüzeket. Most találtak egy példányt az apró állatból. ","shortLead":"A kutatók attól tartottak, hogy az erszényespelék nem élték túl az ausztráliai bozóttüzeket. Most találtak egy példányt...","id":"20201208_Egy_apro_erszenyes_tulelot_talaltak_a_felperzselt_Kenguruszigeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9d86cde-1829-48dc-be67-be94a84ac1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02934564-7ea8-479d-8bb1-46867e45e614","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Egy_apro_erszenyes_tulelot_talaltak_a_felperzselt_Kenguruszigeten","timestamp":"2020. december. 08. 11:23","title":"Egy apró erszényes túlélőt találtak a felperzselt Kenguru-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyben egyezség jóváhagyásával született ítélet, a műsorvezető másfél évet kapott felfüggesztve, és büntetést is kell fizetnie.","shortLead":"Az ügyben egyezség jóváhagyásával született ítélet, a műsorvezető másfél évet kapott felfüggesztve, és büntetést is...","id":"20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas_birosag_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50af6a87-5fba-40c0-b19c-4cbe5b03e371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas_birosag_itelet","timestamp":"2020. december. 07. 15:30","title":"Elítélték Hajdú Pétert költségvetési csalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca05120-efd7-45b8-ac4c-addf249a6270","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes SUV mindenféle menetdinamika segédeszközzel sem tudott igazán mit kezdeni a csúszós úttal, míg a Panda nem is vett róla tudomást.","shortLead":"A méretes SUV mindenféle menetdinamika segédeszközzel sem tudott igazán mit kezdeni a csúszós úttal, míg a Panda nem is...","id":"20201208_Kifogott_a_havas_ut_a_Range_Roveren_amin_a_Fiat_Panda_siman_felmegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ca05120-efd7-45b8-ac4c-addf249a6270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2504b7a-c01c-4b9d-86e0-a8f4ac4a4dfd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Kifogott_a_havas_ut_a_Range_Roveren_amin_a_Fiat_Panda_siman_felmegy","timestamp":"2020. december. 09. 04:09","title":"Kifogott a havas utca a Range Roveren, amin a Fiat Panda simán felmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","shortLead":"A közlekedés egy új korszaka köszönthet be Lengyelországban, ha megvalósul egy ígéretes tudományos projekt.","id":"20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f81c3bd5-b542-4c48-8fe9-e8fbe1e77d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb15390-ab9c-43c8-85ba-a14ae994b0c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_lengyelorszag_kozlekedes_radar_doppler_hatas_erzekelo_uthibak_forgalom","timestamp":"2020. december. 08. 08:33","title":"Lengyelország különleges táblákkal pakolná tele az útjait, a sofőrök mindent látnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Beadták a cégbíróságra azokat a közgyűlési határozatokat, amelyek alapján az Indamediához került át az Index a Magyar Fejlődésért Alapítványtól. A dokumentumok alapján pénzmozgás nem volt, az igazgatóságba pedig Starcz Ákoson és Ziegler Gáboron kívül bekerült az Indamedia Sales Kft. ügyvezetője, Abonyi Bernadett is.

","shortLead":"Beadták a cégbíróságra azokat a közgyűlési határozatokat, amelyek alapján az Indamediához került át az Index a Magyar...","id":"20201207_Itt_vannak_a_dokumentumok_az_Index_megszerzeserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15d2e3d-ca9e-4321-bfea-d28134aee093","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Itt_vannak_a_dokumentumok_az_Index_megszerzeserol","timestamp":"2020. december. 07. 13:55","title":"Itt vannak a dokumentumok az Index megszerzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]