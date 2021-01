Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt két alpolgármestere közül Orosz Anna Újbudán, Berg Dániel pedig a II.-III. kerületben indul.","shortLead":"A párt két alpolgármestere közül Orosz Anna Újbudán, Berg Dániel pedig a II.-III. kerületben indul.","id":"20210114_Buda_parlamenti_kepviselojelolt_Momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5d3102-1f97-4a4e-a2db-2cd87570c471","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Buda_parlamenti_kepviselojelolt_Momentum","timestamp":"2021. január. 14. 13:52","title":"Bemutatta budai parlamenti képviselőjelöltjeit a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"307 ezerrel kevesebb motort és 9,6 ezerrel kevesebb autót gyártott 2020-ban az Audi Hungaria, mint egy évvel korábban.","shortLead":"307 ezerrel kevesebb motort és 9,6 ezerrel kevesebb autót gyártott 2020-ban az Audi Hungaria, mint egy évvel korábban.","id":"20210114_Megereztek_a_gyori_Audigyarban_hogy_a_jarvany_miatt_egy_honap_kiesett_a_munkabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02299290-01b5-4e40-ad48-3fa09bad8204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Megereztek_a_gyori_Audigyarban_hogy_a_jarvany_miatt_egy_honap_kiesett_a_munkabol","timestamp":"2021. január. 14. 16:34","title":"Megérezték a győri Audi-gyárban, hogy a járvány miatt egy hónap kiesett a munkából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a409564-8067-4754-84b1-3b7e61fef4ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt az intézet orvosigazgatója is megerősítette.","shortLead":"A hírt az intézet orvosigazgatója is megerősítette.","id":"20210113_roka_korhaz_baleseti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a409564-8067-4754-84b1-3b7e61fef4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79598f5d-af46-4301-98ac-208db019e267","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_roka_korhaz_baleseti","timestamp":"2021. január. 13. 16:54","title":"Rókák jelentek meg a Baleseti Intézet belső udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tiltja semmi, hogy kínai vakcina érkezzen Magyarországra. Joe Biden mentőcsomagot hirdetett meg. Az Egyesült Királyságban már 3 millió embert oltottak be. Börtönbe mehet Boldog István. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem tiltja semmi, hogy kínai vakcina érkezzen Magyarországra. Joe Biden mentőcsomagot hirdetett meg. Az Egyesült...","id":"20210115_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa10a0c-0cea-4bc9-b4ed-d387033b79f3","keywords":null,"link":"/360/20210115_Radar360","timestamp":"2021. január. 15. 08:00","title":"Radar360: Jöhet a kínai vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d5e137-125b-4df1-888b-5b2a49a8aa10","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár nem politikus, a kormánymédiában olyan össztűz alá vették egy félreértelmezett mondata miatt, amilyet ellenzéki képviselők szoktak elszenvedni. De miért tartja primitívnek ezt a fajta kampányt Krekó Péter? Erről is beszélt Bihari Ádámnak, akivel kivesézték az oltással kapcsolatos kommunikáció hiányosságait is. ","shortLead":"Bár nem politikus, a kormánymédiában olyan össztűz alá vették egy félreértelmezett mondata miatt, amilyet ellenzéki...","id":"20210115_Elesben_Kreko_Peterrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d5e137-125b-4df1-888b-5b2a49a8aa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85db65e8-9f23-4b69-9d2c-ef4225401c60","keywords":null,"link":"/360/20210115_Elesben_Kreko_Peterrel","timestamp":"2021. január. 15. 15:00","title":"Élesben Krekó Péterrel: A rám lőtt munícióval az oltásba vetett bizalmat is erősíthették volna ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor fiának közel negyvenmilliós állami ösztöndíjáról jelentek meg hírek, de a kormányhoz közelálló sajtó már előre menekülve kezdte hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen bárki kaphat ilyet. A hír megjelenése óta úgy próbálják beállítani, mintha bírálók azt kifogásolnák, hogy sok magyar katona vesz részt külföldi képzésen. ","shortLead":"Orbán Viktor fiának közel negyvenmilliós állami ösztöndíjáról jelentek meg hírek, de a kormányhoz közelálló sajtó már...","id":"20210114_orban_gaspar_sandhurst_osztondij_kormanymedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32642090-8565-481b-8053-1e0b41f0b4cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_orban_gaspar_sandhurst_osztondij_kormanymedia","timestamp":"2021. január. 14. 16:58","title":"Újra alternatív valóságba került a kormánymédia, amikor Orbán Gáspár ügyével kell foglalkozniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f32a7267-30f5-4455-ad8a-916b9b6e7cf7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaznak bizonyult a korábbi pletyka, a francia konszern visszahozza a 70-es 80-as évek népszerű kisautóját a Renault 5-öst.","shortLead":"Igaznak bizonyult a korábbi pletyka, a francia konszern visszahozza a 70-es 80-as évek népszerű kisautóját a Renault...","id":"20210114_Visszater_a_Renault_5os","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f32a7267-30f5-4455-ad8a-916b9b6e7cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be6d3d7-43e4-4f92-be16-6baf41d4af72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_Visszater_a_Renault_5os","timestamp":"2021. január. 15. 05:23","title":"Visszatér a Renault 5-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Botrányosan lassú vakcinabeszerzéssel vádolja az EB-t Szijjártó Péter, csakhogy a folyamat ennél sokkal bonyolultabb.","shortLead":"Botrányosan lassú vakcinabeszerzéssel vádolja az EB-t Szijjártó Péter, csakhogy a folyamat ennél sokkal bonyolultabb.","id":"20210114_szijjarto_peter_europai_bizottsag_vakcina_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ddb868-360b-4085-882c-c44a1de2fb9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_szijjarto_peter_europai_bizottsag_vakcina_korlatozas","timestamp":"2021. január. 14. 11:20","title":"Szijjártó szerint Brüsszel tehet arról, hogy még mindig vannak korlátozások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]