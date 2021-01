Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51189ffc-bfad-4bd2-bdcf-7037d3f7623c","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már bőkezűen osztogat belőlük.","shortLead":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már...","id":"202102__elajandekozott_muemlekek__kastelyprivatizalas__kozvagyon__mazsolazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51189ffc-bfad-4bd2-bdcf-7037d3f7623c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30ccde8-01d6-4ecd-a101-316dfb7c9d3c","keywords":null,"link":"/360/202102__elajandekozott_muemlekek__kastelyprivatizalas__kozvagyon__mazsolazas","timestamp":"2021. január. 15. 07:00","title":"Csak úgy szórja klientúrájának a műemlékeket az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f694a5b-88ba-435b-b08e-286a17d3c390","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddig ismert legrégebbinél nagyjából ezer évvel korábban épült palotát fedeztek fel kínai régészek.","shortLead":"Az eddig ismert legrégebbinél nagyjából ezer évvel korábban épült palotát fedeztek fel kínai régészek.","id":"20210114_kina_palota_regeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f694a5b-88ba-435b-b08e-286a17d3c390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedd829a-d788-4258-a581-405315e17b87","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_kina_palota_regeszet","timestamp":"2021. január. 14. 21:58","title":"Kína legrégebbi ismert palotáját fedezték fel egy 5300 éves ősi város romjai közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már napi egy kis pohár alkohol fogyasztása is növeli a pitvarfibrilláció kockázatát egy német tanulmány szerint, amelyet a European Heart Journal szakfolyóiratban publikáltak szerdán.","shortLead":"Már napi egy kis pohár alkohol fogyasztása is növeli a pitvarfibrilláció kockázatát egy német tanulmány szerint...","id":"20210116_alkohol_noveli_a_pitvarfibrillacio_kockazatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba55ecc-d75d-4732-b383-21e672e89c39","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_alkohol_noveli_a_pitvarfibrillacio_kockazatat","timestamp":"2021. január. 16. 12:03","title":"Napi egy pohár alkohol is növeli a pitvarfibrilláció kockázatát, de előnye is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár az oltások hatékonysága változó a koronavírus-fertőződés szempontjából, de abban mindegyik megegyezik, hogy megakadályozzák a betegség súlyossá válását - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szombaton a közmédiának.","shortLead":"Bár az oltások hatékonysága változó a koronavírus-fertőződés szempontjából, de abban mindegyik megegyezik...","id":"20210116_Szlavik_minden_vakcina_megakadalyozza_a_sulyos_betegseg_kialakulasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7d1945-0386-43fb-a989-005094f4494c","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Szlavik_minden_vakcina_megakadalyozza_a_sulyos_betegseg_kialakulasat","timestamp":"2021. január. 16. 16:28","title":"Szlávik: minden vakcina megakadályozza a súlyos betegség kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Anyagi káros baleset miatt teljes az útlezárás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Balástya közelében.\r

\r

","shortLead":"Anyagi káros baleset miatt teljes az útlezárás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Balástya közelében.\r

\r

","id":"20210116_Teljesen_lezartak_az_M5os_autopalyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139f50b0-7f76-4347-b980-7395440c8389","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_Teljesen_lezartak_az_M5os_autopalyat","timestamp":"2021. január. 16. 10:46","title":"Teljesen lezárták az M5-ös autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román kormány a betegekhez legközelebb álló orvosokra számít az oltásról való tájékoztatásban, ezért pénzzel is ösztönzi őket.","shortLead":"A román kormány a betegekhez legközelebb álló orvosokra számít az oltásról való tájékoztatásban, ezért pénzzel is...","id":"20210116_romania_koronavirus_oltas_haziorvosok_penzt_kapnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e40f48-8038-4ffb-a186-e58d76fa40c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_romania_koronavirus_oltas_haziorvosok_penzt_kapnak","timestamp":"2021. január. 16. 10:21","title":"Pénzt kapnak a román háziorvosok, ha rábeszélnek valakit a koronavírus elleni védőoltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d3c088-d53a-43ea-825b-63d66e8ae076","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újabb két játékos fertőződött meg a koronavírussal a magyarokkal azonos világbajnoki csoportban lévő Zöld-foki Köztársaság férfi kézilabda-válogatottjának tagjai közül, ezért veszélybe került a csapat további szereplése az egyiptomi tornán.","shortLead":"Újabb két játékos fertőződött meg a koronavírussal a magyarokkal azonos világbajnoki csoportban lévő Zöld-foki...","id":"20210116_Ujabb_fertozesek_veszelybe_kerult_a_Zoldfoki_Koztarsasag_tovabbi_szereplese_a_keziveben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35d3c088-d53a-43ea-825b-63d66e8ae076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa5d376-3b9f-4f89-b042-ab754555cde1","keywords":null,"link":"/sport/20210116_Ujabb_fertozesek_veszelybe_kerult_a_Zoldfoki_Koztarsasag_tovabbi_szereplese_a_keziveben","timestamp":"2021. január. 16. 17:17","title":"Újabb fertőzések, veszélybe került a Zöld-foki Köztársaság további szereplése a kézivébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7956ea8e-34f9-4b82-af97-5f42f94fca3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó retró hangulatú városi kisautója minden korábbinál erősebb motort kapott.","shortLead":"Az olasz gyártó retró hangulatú városi kisautója minden korábbinál erősebb motort kapott.","id":"20210115_220_loero_fiat_500_abarth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7956ea8e-34f9-4b82-af97-5f42f94fca3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d583180a-174f-418f-abe7-d0c63dbfb90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_220_loero_fiat_500_abarth","timestamp":"2021. január. 15. 09:24","title":"220 lóerő talán már elég lesz a kis Fiat 500-asban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]