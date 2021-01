Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valódi sztárparádé lesz január 20-án, igaz, Donald Trump nélkül. A himnuszt Lady Gaga adja majd elő.","shortLead":"Valódi sztárparádé lesz január 20-án, igaz, Donald Trump nélkül. A himnuszt Lady Gaga adja majd elő.","id":"20210115_Bruce_Springsteen_Foo_Fighters_Joe_Biden_beiktats","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c952297-ca76-4916-80f2-9cb8ce1ed2a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_Bruce_Springsteen_Foo_Fighters_Joe_Biden_beiktats","timestamp":"2021. január. 15. 21:21","title":"Bruce Springsteen és a Foo Fighters is fellép Joe Biden beiktatási ünnepségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e16427-06d3-473d-abfe-77486ade8dc9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy percig sem tagadta a hamisítást, amikor elfogták.\r

","shortLead":"Egy percig sem tagadta a hamisítást, amikor elfogták.\r

","id":"20210116_tiszafoldvari_penzhamisito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e16427-06d3-473d-abfe-77486ade8dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c62173-98f2-4fed-98e4-2c14c342dca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_tiszafoldvari_penzhamisito","timestamp":"2021. január. 16. 13:17","title":"A4-es papírra nyomtatta a húszezreseket egy tiszaföldvári férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ded67b-da69-4afb-aaa3-24d16854c1ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemond posztjáról Alex Azar amerikai egészségügyi miniszter. Az AP hírügynökség által helyi idő szerint pénteken ismertetett levelében a döntést a Capitolium ellen a múlt héten elkövetett támadással indokolta.","shortLead":"Lemond posztjáról Alex Azar amerikai egészségügyi miniszter. Az AP hírügynökség által helyi idő szerint pénteken...","id":"20210116_Ujabb_minisztere_hagyja_ott_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38ded67b-da69-4afb-aaa3-24d16854c1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27b753a-4ea4-4887-b204-493ff363e810","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Ujabb_minisztere_hagyja_ott_Trumpot","timestamp":"2021. január. 16. 08:21","title":"Újabb minisztere hagyja ott Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Armin Laschetnek szóló gratulációt a Miniszterelnöki Sajtóiroda tolmácsolta, bár azt látszólag a Fidesz elnökeként fogalmazta Orbán Viktor.","shortLead":"Az Armin Laschetnek szóló gratulációt a Miniszterelnöki Sajtóiroda tolmácsolta, bár azt látszólag a Fidesz elnökeként...","id":"20210116_orban_armin_laschet_cdu_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21a2715-38e0-4cde-a9e1-f149591e72e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_orban_armin_laschet_cdu_elnok","timestamp":"2021. január. 16. 16:10","title":"Orbán is gratulált a német CDU új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ellenőrizze! A szerencsés számsor úgy kezdődik, hogy 13.","shortLead":"Ellenőrizze! A szerencsés számsor úgy kezdődik, hogy 13.","id":"20210117_Veletlenul_nem_on_nyert_felmilliard_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9947c1c3-80f2-473f-92c2-fb887e44a677","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Veletlenul_nem_on_nyert_felmilliard_forintot","timestamp":"2021. január. 17. 18:41","title":"Véletlenül nem ön nyert félmilliárd forintot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e4fd43-3718-4c61-a817-08070e09ab21","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A találmány majdnem kétszáz éves, és a nagyon mély hűtés mellett használható még színpadi kellékként, szemölcseltávolításra, fűtésszerelésre és esőcsinálásra. ","shortLead":"A találmány majdnem kétszáz éves, és a nagyon mély hűtés mellett használható még színpadi kellékként...","id":"20210116_whisky_szarazjeg_oltas_szallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e4fd43-3718-4c61-a817-08070e09ab21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b58ef7-75b5-4fd9-b9f8-a6e33d852fd4","keywords":null,"link":"/360/20210116_whisky_szarazjeg_oltas_szallitasa","timestamp":"2021. január. 16. 16:00","title":"A katonaorvos whiskyjének is köszönhetjük, hogy van szárazjég az oltás szállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a02b9-7ee2-4e23-a382-ea64444c84cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint tízezer ősi érmét találtak a közép-kínai Hunan tartományban – közölték helyi illetékesek.","shortLead":"Több mint tízezer ősi érmét találtak a közép-kínai Hunan tartományban – közölték helyi illetékesek.","id":"20210116_kina_osi_ermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=746a02b9-7ee2-4e23-a382-ea64444c84cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f610ac9-0e3d-4d91-938a-46328724ed3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_kina_osi_ermek","timestamp":"2021. január. 16. 10:03","title":"800-1000 éves érméket találtak Kínában, tízezernél is többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem félmillióan vannak túl a második adag beadásán is.","shortLead":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem...","id":"20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bcf578-d7cb-4273-8625-630fc5e7efcc","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. január. 17. 08:55","title":"Már négymillió adag koronavírus-vakcinát adtak be az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]