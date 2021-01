Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"335874a8-d7c3-4341-befe-4674ff105be0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap délután Berlinben felszállt a Moszkvába tartó repülőgépre Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki, aki az utóbbi fél évben Németországban lábadozott, miután tavaly augusztusban idegméreggel próbálták őt megölni az oroszországi Tomszkban. ","shortLead":"Vasárnap délután Berlinben felszállt a Moszkvába tartó repülőgépre Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki...","id":"20210117_Navalnij_elindult_Oroszorszagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335874a8-d7c3-4341-befe-4674ff105be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ae2d07-2bfb-4e23-9c4a-ceb549e068f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnij_elindult_Oroszorszagba","timestamp":"2021. január. 17. 16:30","title":"Navalnij úton van Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan ellátórendszer már nem tudja fogadni őket.","shortLead":"Valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan ellátórendszer...","id":"20210116_hajlektalanok_voros_kod_emmi_hideg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69211ec-5140-467e-8eed-30433b6dbe66","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_hajlektalanok_voros_kod_emmi_hideg","timestamp":"2021. január. 16. 15:16","title":"A hajléktalan embereket védő \"vörös kódot\" hirdetett az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0258d7e-0eea-4186-8e9d-7b3845500ae0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Armin Laschet lett a német CDU új elnöke.","shortLead":"Armin Laschet lett a német CDU új elnöke.","id":"20210116_Meglehet_Merkel_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0258d7e-0eea-4186-8e9d-7b3845500ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15f111f-4d54-41df-8f6a-af39b825eb99","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Meglehet_Merkel_utodja","timestamp":"2021. január. 16. 12:25","title":"Meglehet Merkel utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével.","shortLead":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső...","id":"20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697c69a-eb66-4800-9c13-8c0c4fb9e5a8","keywords":null,"link":"/elet/20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","timestamp":"2021. január. 16. 21:00","title":"A hermelin, a rejtőzködés nagymestere lett az év emlőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c6a0a1-fede-4f0f-9a11-8766337c538a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Jobbik újpesti képviselője, Szabó Balázs is a Közép-afrikai Köztársaságba utazott orosz pénzen választási megfigyelőnek.","shortLead":"A Jobbik újpesti képviselője, Szabó Balázs is a Közép-afrikai Köztársaságba utazott orosz pénzen választási...","id":"20210116_orosz_katonai_tanacsadok_kozepafrikai_koztarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c6a0a1-fede-4f0f-9a11-8766337c538a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2dc0b64-38d1-4828-a603-9e7fbeaf69bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_orosz_katonai_tanacsadok_kozepafrikai_koztarsasag","timestamp":"2021. január. 16. 08:39","title":"Kivonul az orosz hadsereg Közép-Afrikából, miután választást nyert a Kreml-barát elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bc7a47-1fc3-4a72-b7fd-c06dabd86153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz elhinni, de igaz: a győri Fidesz nemcsak, hogy gratulál Orbán Gáspárnak, amiért a Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjasaként elvégzett egy brit elit katonai képzést, de mindezt egy kormányt gyalázó oldalról leszedett, csak tessék-lássék kisatírozott képpel teszik.","shortLead":"Nehéz elhinni, de igaz: a győri Fidesz nemcsak, hogy gratulál Orbán Gáspárnak, amiért a Honvédelmi Minisztérium...","id":"20210117_Amator_modon_modositott_gyalazkodo_keppel_gratulal_a_katonai_elitkepzeshez_Orban_Gasparnak_a_gyori_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80bc7a47-1fc3-4a72-b7fd-c06dabd86153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f27764f-d20f-41a6-8b5d-cefc680eac64","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Amator_modon_modositott_gyalazkodo_keppel_gratulal_a_katonai_elitkepzeshez_Orban_Gasparnak_a_gyori_Fidesz","timestamp":"2021. január. 17. 14:22","title":"Amatőr módon módosított gyalázkodó képpel gratulál a katonai elitképzéshez Orbán Gáspárnak a győri Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy dunaharaszti családot vittek kórházba a mentők szombaton, előbb egy gyereket rosszullét miatt, majd három további családtagot már szén-monoxid-mérgezés gyanújával.","shortLead":"Egy dunaharaszti családot vittek kórházba a mentők szombaton, előbb egy gyereket rosszullét miatt, majd három további...","id":"20210116_Szenmonoxidmergezes_gyanujaval_kerult_korhazba_egy_dunaharaszti_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798441bf-6543-4fc4-9e4e-2612828f6ce2","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Szenmonoxidmergezes_gyanujaval_kerult_korhazba_egy_dunaharaszti_csalad","timestamp":"2021. január. 16. 19:25","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanújával került kórházba egy dunaharaszti család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","shortLead":"Lezárták Kálnál a Nyíregyháza felé tartó sávokat, az autókat a 3-as útra terelik a rendőrök.","id":"20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098d1257-98eb-4868-a4b7-3b5d425eb315","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_m3_gyalogost_gazoltak_halalra","timestamp":"2021. január. 16. 09:21","title":"Halálra gázoltak egy férfit, aki az M3-as autópályán gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]