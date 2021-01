Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ea02762-80f8-4ccf-a517-431a9f3f8f0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Breel Embolo több mint húsz emberrel bulizott együtt, hogy aztán a tetőkön keresztül meneküljön a parti miatt kihívott rendőrök elől. ","shortLead":"Breel Embolo több mint húsz emberrel bulizott együtt, hogy aztán a tetőkön keresztül meneküljön a parti miatt kihívott...","id":"20210120_Embolo_teton_menekult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ea02762-80f8-4ccf-a517-431a9f3f8f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ed87d7-651a-412f-96ba-2d5678896c51","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Embolo_teton_menekult","timestamp":"2021. január. 20. 13:30","title":"Illegális buliból a tetőn át menekült a Mönchengladbach focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen, a magyar játékos szerint ez elég is. Hetvenkét sportolónak azonban 14 napot a szobájában kell töltenie.","shortLead":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen...","id":"20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc80e3b-5c03-4467-a103-ba057cba926b","keywords":null,"link":"/sport/20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","timestamp":"2021. január. 20. 13:39","title":"Fucsovicsot nem zökkenti ki a melbourne-i karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8fe153-24d8-4c1f-b703-65020dca231e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"David Lynch amerikai filmrendező, a Twin Peaks alkotója január 20-án ünnepli 75. születésnapját. ","shortLead":"David Lynch amerikai filmrendező, a Twin Peaks alkotója január 20-án ünnepli 75. születésnapját. ","id":"20210120_David_Lynch_amerikai_filmrendezo_75_eves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba8fe153-24d8-4c1f-b703-65020dca231e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcc9be0-0fad-4ac7-ab26-ba9ef7748614","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_David_Lynch_amerikai_filmrendezo_75_eves","timestamp":"2021. január. 20. 12:17","title":"Amikor beütnek a látomások és a rémálmok: David Lynch 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de1cc7f-fb30-44c3-9bda-a6597190b17d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Már csak egy hajszálon múlik a megállapodás a 2021-es minimálbérről. A megállapodást hétfőn írhatják alá.","shortLead":"Már csak egy hajszálon múlik a megállapodás a 2021-es minimálbérről. A megállapodást hétfőn írhatják alá.","id":"20210120_Mar_csak_egy_hajszalon_mulik_a_megallapodas_a_2021es_minimalberrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de1cc7f-fb30-44c3-9bda-a6597190b17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e189298-e55b-4cd5-ac6b-83ceb5e0ea34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_Mar_csak_egy_hajszalon_mulik_a_megallapodas_a_2021es_minimalberrol","timestamp":"2021. január. 20. 13:09","title":"Nagy eséllyel 4 százalékkal emelkedik idén a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem kellett sokáig várni arra, hogy megindítsa ellentámadását Vlagyimir Putyin ellen a Berlinből Oroszországba hazatért, és azonnal harminc napos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij. A vasárnap őrizetbe vett ellenzéki blogger azt állítja, az orosz elnök 400 milliárd forintnak megfelelő minivárost építtetett magának a Fekete-tenger partján.","shortLead":"Nem kellett sokáig várni arra, hogy megindítsa ellentámadását Vlagyimir Putyin ellen a Berlinből Oroszországba...","id":"20210120_Navalnij_ellentamadasba_megy_at_es_mesel_Putyin_palotajarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f81c29-763b-4753-a1da-22e2ef054078","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_Navalnij_ellentamadasba_megy_at_es_mesel_Putyin_palotajarol","timestamp":"2021. január. 20. 09:35","title":"Navalnij ellentámadásba ment át és leleplezte Putyin palotáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm a 2020 nyarán bemutatott csúcsprocesszor, a Snapdragon 865+ egy felturbózott változatát jelentette be, amit hamarosan több mobil is megkaphat.","shortLead":"A Qualcomm a 2020 nyarán bemutatott csúcsprocesszor, a Snapdragon 865+ egy felturbózott változatát jelentette be, amit...","id":"20210119_qualcomm_snapdragon_870_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ab93f4-59fb-42c9-8274-fb4ba51fddcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_qualcomm_snapdragon_870_processzor","timestamp":"2021. január. 19. 19:03","title":"Két világ között: itt a Qualcomm legújabb processzora, a Snapdragon 870","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c996ce-d380-45dc-8bf0-2798b0daf60c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 46. amerikai elnök, Joe Biden generációs történelmet ír. De mit kell tudni a csendes, vagy más néven veterán generációról, amelyhez ő is tartozik?","shortLead":"A 46. amerikai elnök, Joe Biden generációs történelmet ír. De mit kell tudni a csendes, vagy más néven veterán...","id":"20210121_30_eve_Joe_Biden_az_elso_amerikai_elnok_aki_a_csendes_generacio_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c996ce-d380-45dc-8bf0-2798b0daf60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d01c965-09fa-4f1a-a304-aa05d2703f8b","keywords":null,"link":"/elet/20210121_30_eve_Joe_Biden_az_elso_amerikai_elnok_aki_a_csendes_generacio_tagja","timestamp":"2021. január. 21. 11:30","title":"Az elmúlt 30 évben Joe Biden az első amerikai elnök, aki a csendes generáció tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjai szerint olyan nulla kredittel zárni a félévüket, mintha kitépkednék a lapokat a leckekönyvükből, és megígérnék nekik, hogy majd februárban visszaragasztják azokat. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjai szerint olyan nulla kredittel zárni a félévüket, mintha kitépkednék...","id":"20210120_SZFEhallgatok_Erezheto_a_bosszuvagy_az_egyetem_blokadjaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0aba177-ca85-4afe-a40c-c0acd072f669","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_SZFEhallgatok_Erezheto_a_bosszuvagy_az_egyetem_blokadjaert","timestamp":"2021. január. 20. 13:26","title":"SZFE-hallgatók: Érezhető a bosszúvágy az egyetem blokádjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]