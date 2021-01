Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy csak márciustól kapják az ígért megemelt bért az orvosok, és közülük is csak azok, akik az új jogviszonyt vállalják. Legalábbis ez terjedt el az érintettek között a Magyar Orvosi Kamara szerint. Az orvosképző egyetemek alapítványi átalakítása pedig egy újabb csavar az amúgy sem egyszerű történetben.","shortLead":"Lehet, hogy csak márciustól kapják az ígért megemelt bért az orvosok, és közülük is csak azok, akik az új jogviszonyt...","id":"20210125_egeszsegugy_jogviszony_orvostorveny_beremeles_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22358d4-c6ff-4940-aa91-adfe04f663b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_egeszsegugy_jogviszony_orvostorveny_beremeles_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2021. január. 25. 16:30","title":"Az orvosok sem tudják még, mikor kapják kézbe a megemelt bért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen felületen látható, hogy a már elérhető koronavírus-oltások pontosan milyen technológia alapján készülnek, és hol engedélyezték őket. A magyar nyelvű grafika szegedi biológusok munkája.","shortLead":"Egyetlen felületen látható, hogy a már elérhető koronavírus-oltások pontosan milyen technológia alapján készülnek, és...","id":"20210125_szeged_biologusok_koronavirus_vakcina_tajekoztato_tudnivalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0b47e4-2583-4dab-b99f-7ffd532e25d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_szeged_biologusok_koronavirus_vakcina_tajekoztato_tudnivalok","timestamp":"2021. január. 25. 14:03","title":"Szegedi kutatók átlátható tájékoztatót készítettek a koronavírus-vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kisgyerek is súlyos szövődményekkel került intenzív osztályra, olyanok, akiknek korábban tünetmentes koronavírus- fertőzésük volt - számolt be az RTL Klub Híradója.","shortLead":"Több kisgyerek is súlyos szövődményekkel került intenzív osztályra, olyanok, akiknek korábban tünetmentes koronavírus...","id":"20210123_Tobb_tunetmentes_Covidfertozott_gyerek_sulyos_szovodmenyekkel_kerult_korhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1c86812-e586-4e3c-854b-ff010da5644f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38028775-51b0-4194-86d4-0692ff4e0fb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Tobb_tunetmentes_Covidfertozott_gyerek_sulyos_szovodmenyekkel_kerult_korhazba","timestamp":"2021. január. 23. 22:00","title":"Több tünetmentes Covid-fertőzött gyerek súlyos szövődményekkel került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Javulónak érzik pénzügyi helyzetüket a magyarok, összecsapások Hollandiában a korlátozás miatt, itthon komolyabb havazás várható. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Javulónak érzik pénzügyi helyzetüket a magyarok, összecsapások Hollandiában a korlátozás miatt, itthon komolyabb...","id":"20210125_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45e7879-0959-49d7-a565-985617b983d1","keywords":null,"link":"/360/20210125_Radar360","timestamp":"2021. január. 25. 08:00","title":"Radar360: Jöhet az új minimálbér, Biden és Macron nagy egyetértésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090909e0-9636-4774-8844-66bd4185d31e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen praktikumra hangolt német luxusautó garantáltan ritkán jön szembe az utakon. Jó eséllyel sohasem.","shortLead":"Egy ilyen praktikumra hangolt német luxusautó garantáltan ritkán jön szembe az utakon. Jó eséllyel sohasem.","id":"20210124_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_ritkasag_egy_kombi_mercedes_sosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090909e0-9636-4774-8844-66bd4185d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbc2bcc-f00e-4668-b764-3f9c59d0b043","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_elado_egy_szinte_nem_is_letezo_ritkasag_egy_kombi_mercedes_sosztaly","timestamp":"2021. január. 24. 06:41","title":"Eladó egy szinte nem is létező ritkaság, egy kombi Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég hamburgi üzemében egy kisebb járványgóc alakult ki: 21 munkatárs pozitív mintát adott.","shortLead":"A cég hamburgi üzemében egy kisebb járványgóc alakult ki: 21 munkatárs pozitív mintát adott.","id":"20210125_koronavirus_airbus_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d05b09-aa00-409a-8242-77b5ef1c2dce","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_koronavirus_airbus_karanten","timestamp":"2021. január. 25. 08:20","title":"Karanténba került az Airbus 500 dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e28432f-1956-40fc-92be-5401747a880a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gőzerővel dolgoznak a szoftverfejlesztők azon, hogy programjaik natív módon futhassanak az Apple M1-es gépein. A talán legnépszerűbb médialejátszó is beállt a sorba.","shortLead":"Gőzerővel dolgoznak a szoftverfejlesztők azon, hogy programjaik natív módon futhassanak az Apple M1-es gépein. A talán...","id":"20210125_vlc_apple_silicon_m1_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e28432f-1956-40fc-92be-5401747a880a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc173a2-e301-49b3-9952-065ffa788329","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_vlc_apple_silicon_m1_letoltes","timestamp":"2021. január. 25. 06:03","title":"Ha új Mac gépe van, töltse le rá az új VLC lejátszót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint lazítások lesznek, de senki ne gondolja, hogy el lehet dobni a maszkokat.","shortLead":"A virológus szerint lazítások lesznek, de senki ne gondolja, hogy el lehet dobni a maszkokat.","id":"20210125_Jakab_Ferenc_koronavirus_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54341110-a71f-4a3e-bcf4-3d75ab3d7904","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Jakab_Ferenc_koronavirus_2021","timestamp":"2021. január. 25. 08:07","title":"Jakab Ferenc: Rá fog menni az évünk a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]