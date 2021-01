Cikkünk frissül...

Az eddig hibátlan teljesítményt nyújtó magyar válogatott játszik a kézilabda világbajnokságon az Eb-címvédő spanyolokkal az I.-es a középdöntős csoport utolsó meccsén. Már mindkét csapat továbbjutott, a tét a csoportelsőség.

Ha legalább egy pontot szerzünk, akkor már a csoport élén végzünk és akkor Norvégiával játszunk a legjobb nyolc között. Ha kikap a magyar válogatott, akkor Franciaország vár rá.

1. perc: Egy gyors gólváltással indult a meccs, Canellas átlövésből szerzett góljára egy magyar hétméteres volt a válasz, majd két gyors spanyol találatot jegyezhettünk fel.

6 perc: Elhúztak a spanyolok 2-6-ra. Az ellenfél kapusát többször is a kapufa segítette ki. Pontatlan a magyar csapat.

11. perc: Feljövünk egy gólra, négyet lőttünk zsinórban. 6-7.

17. perc: Kissé megakadt a magyar gépezet, megint ellépnek a spanyolok, 11-8.

19. perc: Sunaljko előbb labdát csen, és Baloghot segíti gólhoz, majd maga lő gyors gólt, 11-10.

21. perc: Most megint beindul a spanyol henger, elszórjuk a labdákat, máris négy van közte. Gulyás István időt kér.

22. perc: Balogh tempós betöréséből születik a 11. magyar gól. De nem hagyják, hogy közelebb lépjünk: Sarmiento cselez, és vág röpteben nagy gólt Székely kapujába.

23. perc: Nagyot kiállítják, amit megbüntetnek a spanyolok: 17-11-re lépnek el. Hanusz egy az egyben megverte a védőjét, és 17-12-re alakítja az állást.

25. perc: Láb közötti átadás után újabb spanyol gól, amire megint nincsen magyar válasz: Vargas véd.

27. perc: Most a szélekről kapunk gólt,. Hét van már közte.

28. perc: Csak Győrinek van válasza. 19-13.

29. perc: Maqueda, a Telekom Veszprém játékosa lövi a 20. spanyol gólt. Balogh villan, de van rá válasz: a félidőt lezáró sípszó előtt esett góllal Magyarország-Spanyolország 21-14.

Az eredmény abból a szempontból nem meglepő, hogy a spanyolok a legerősebb csapatukkal álltak ki a meccse, míg a magyarok 20 fős keretéből ezúttal Bánhidi Bencét, Lékai Mátét, Mikler Rolandot és Rodríguez Pedrót nem nevezte a szakmai stáb, ők pihennek a negyeddöntőre.

Második féldiő

31. perc: Jól kezdődik a játékrész, máris heteshez jut a magyar válogatott, Máthé pedig bevágja. Eddig nem hibázott büntetőt a tornán.

33. perc: Jó blokk után Hornyák indulhat, gól! 21-16.

35. perc: Figueras akarja átejteni a kapuba frissen beállt Borbélyt, de a kapufára pattan a labdája. A következő támadásból, öt perc után viszont megszerzi első gólját az Eb-győztes: 22-16.

36. perc: Bodó durrant nagyon mellé, Guardiola lerohanásból büntetett.

37. perc: Újra Bodó próbálkozik, Perez de Vargas felugorva, lábbal véd óriásit. Hornyák még próbál duplázni, sikertelenül.

39. perc: A félidő két magyar góljára néggyel válaszolnak a spanyolok, most Dujsejev, majd Maqueda talál be, ez már 24-16. Közben Bodónak semmi sem akar összejönni, most blokkolják a lövősét. És még egy kiállsítást is kapunk: Máté kénytelen lesétálni.

42. perc: Megint Bodó próbálkozik, Perez de Vargasban akad el a lövés. Maqueda meg büntet: a hatosról simán betalál az üres magyar kapuba. 27-16.

44. perc: Figuerast viszi földre Topics, kétperces kiállítást kap érte, a spanyolok meg egy hetest. És belövik.

45. perc: Ez már nem is hullámvölgy, hanem a Mariana-árok: a magyar válogatott 12 perce nem lőtt gólt.

46. perc: Gulyás István időt kér. "Tessék felemelni a fejet, és küzdeni!" - mondja a csapatnak.

47. perc: Ancsin meghallotta a kapitány szavait, és megszerzi a magyarok harmadik gólját a féidőben. A visszarendeződés viszont nem sikerül elég gyorsan: 29-17.

48. perc: Daniel Dujsebajevet leküldik, aztán újra Ancsin eredményes, de a spanylok nem engednek: Entrerríos megszerzi a 30. góljukat.

.0-51- perc: Győri, majd a szélről Nagy talál be, és faragja 10 gólosra a különbséget. Most Borbélynak is akadnak jó védései.