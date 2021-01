Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két héten belül ez már a második ciklon, amely több tízezer embert sújt.","shortLead":"Két héten belül ez már a második ciklon, amely több tízezer embert sújt.","id":"20210127_mozambik_korhaz_eloise_ciklon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf3996-2a60-4057-bb23-535b21bf4def","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_mozambik_korhaz_eloise_ciklon","timestamp":"2021. január. 27. 05:09","title":"76 kórházat és 400 osztálytermet árasztott el az Eloise ciklon Mozambikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5927e7-79e4-4b65-adc7-82ccf9c9bd9b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Európa-szerte vetítik az On the Spot első egész estés dokumentumfilmjét, amely egy Auschwitzban született magyar nő és a lánya kapcsolatáról szól. Bár kettejük története a haláltáborral kezdődik, univerzális kérdéseket feszeget a Born in Auschwitz: hogyan adjuk önkéntelenül is tovább a traumáinkat a gyerekeinknek, és miként dolgozhatjuk fel az efféle családi örökséget? A film kapcsán, melyet hamarosan bemutatnak a Spektrumon, a dokumentumfilm készítőivel, Cseke Eszterrel és S. Takács Andrással beszélgettünk.","shortLead":"Európa-szerte vetítik az On the Spot első egész estés dokumentumfilmjét, amely egy Auschwitzban született magyar nő és...","id":"20210126_on_the_spot_Kenytelenek_voltunk_belatni_hogy_letezik_a_holokausztfaradtsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf5927e7-79e4-4b65-adc7-82ccf9c9bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf98e27f-c60d-4a51-9b59-3853782f6fa6","keywords":null,"link":"/elet/20210126_on_the_spot_Kenytelenek_voltunk_belatni_hogy_letezik_a_holokausztfaradtsag","timestamp":"2021. január. 26. 11:35","title":"Az On the Spot alkotói: Be kellett látnunk, hogy létezik a holokausztfáradtság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ám az még jó ideig nem használható érdemben.","shortLead":"Ám az még jó ideig nem használható érdemben.","id":"20210127_Atvette_az_allam_a_trieszti_kikotot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9305e08-8d0b-4c50-970d-465087bc3cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974b9861-3a5b-4d24-9975-f6aed3a9f23d","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_Atvette_az_allam_a_trieszti_kikotot","timestamp":"2021. január. 27. 10:58","title":"Az állam átvette a trieszti kikötőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Jobbik elnöke bejelentkezett kormányfőjelöltnek, az SZFE kollégistái felháborodtak a magánlaksértés miatt, sebességrekord Veszprém megyében. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Jobbik elnöke bejelentkezett kormányfőjelöltnek, az SZFE kollégistái felháborodtak a magánlaksértés miatt...","id":"20210126_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcd4035-cc67-4bde-b7c7-64b5a0749eef","keywords":null,"link":"/360/20210126_Radar360","timestamp":"2021. január. 26. 08:00","title":"Radar360: Bizalmat keltő szennyvízvizsgálat, bizalmatlanság az orosz vakcina körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steven Brandenburg összeesküvés-elméletekben hitt, a Moderna vakcinájával szemben különösen szkeptikus volt. ","shortLead":"Steven Brandenburg összeesküvés-elméletekben hitt, a Moderna vakcinájával szemben különösen szkeptikus volt. ","id":"20210127_Steven_Brandenburg_Moderna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebafe939-06bf-4831-bf76-917b6b561aff","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Steven_Brandenburg_Moderna","timestamp":"2021. január. 27. 11:31","title":"Akár húsz évet is kaphat a vakcinákat károsító amerikai gyógyszerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413e2522-d1a4-48e8-8f10-ef9f3d117e41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Beeper nevű szoftver 15 csevegőappot fog össze, így a felhasználóknak elég ezt az egyet letölteniük.","shortLead":"A Beeper nevű szoftver 15 csevegőappot fog össze, így a felhasználóknak elég ezt az egyet letölteniük.","id":"20210127_beeper_csevego_app_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=413e2522-d1a4-48e8-8f10-ef9f3d117e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cd5dcc-ce34-40f6-8afc-dd3924bba0e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_beeper_csevego_app_alkalmazas","timestamp":"2021. január. 27. 09:03","title":"Messenger, WhatsApp, iMessage: 15 csevegőt használhat egy appból PC-n és Androidon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Február elsején tárgyalna a Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum a kormány intézkedéseiről.","shortLead":"Február elsején tárgyalna a Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd és a Momentum a kormány intézkedéseiről.","id":"20210126_rendkivuli_ules_kezdemenyezes_ellenzeki_partok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3059fac4-aa5c-451c-8b89-ed6b754a303c","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_rendkivuli_ules_kezdemenyezes_ellenzeki_partok","timestamp":"2021. január. 26. 15:41","title":"Rendkívüli ülést kezdeményeznek az ellenzéki pártok a járvány elleni védekezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844ca21b-efc4-4537-b09f-11f3350cb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem meglepő a CounterPoint Research egyik új kutatási eredménye, hiszen egyértelmű az összefüggés és értékesített és a felújított okostelefonok száma között.","shortLead":"Nem meglepő a CounterPoint Research egyik új kutatási eredménye, hiszen egyértelmű az összefüggés és értékesített és...","id":"20210126_counterpoint_research_felmeres_felujitott_telefonok_piaca_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=844ca21b-efc4-4537-b09f-11f3350cb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30eab62-4990-49cf-87b7-d78691a3d57a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_counterpoint_research_felmeres_felujitott_telefonok_piaca_2020","timestamp":"2021. január. 26. 10:03","title":"A felújított telefonoknak is betett a járvány, az Apple viszont még ebből is jól jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]