Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még két hónapja sincs annak, hogy bemutatták a Xiaomi Mi 11 csúcstelefont, de már a fejletteb változatáról is kiszivárogtak érdekességek, sőt egy videó is.","shortLead":"Még két hónapja sincs annak, hogy bemutatták a Xiaomi Mi 11 csúcstelefont, de már a fejletteb változatáról is...","id":"20210216__xiaomi_mi_11_ultra_kamera_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d5050f-a1ab-4661-ae67-16fdb5e6a7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4204e967-ad20-43fe-9f3c-82e4e2b6364c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216__xiaomi_mi_11_ultra_kamera_kijelzo","timestamp":"2021. február. 16. 12:33","title":"Kis kijelző a hátoldalán: ilyen lehet majd a Xiaomi Mi 11 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14fa719-8606-42e2-8572-57bab14ef0f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel csak online lehetett egy ideje időpontot foglalni, a két központi vizsgabázison sokan előre lekötötték talonba az időpontokat.","shortLead":"Mivel csak online lehetett egy ideje időpontot foglalni, a két központi vizsgabázison sokan előre lekötötték talonba...","id":"20210215_Valtozik_a_muszaki_vizsgaztatas_Budapesten_az_ugyeskedok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e14fa719-8606-42e2-8572-57bab14ef0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c7078b-a6c2-43f5-a9ab-d2c3f31355d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Valtozik_a_muszaki_vizsgaztatas_Budapesten_az_ugyeskedok_miatt","timestamp":"2021. február. 15. 12:10","title":"Változik a műszaki vizsgáztatás Budapesten az ügyeskedők miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba3bec4-938f-4b10-b052-6f965907dd54","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára készült kutatás szerint a tüdő rákos daganatainak 70 százaléka korai stádiumban kimutatható CT-vizsgálattal.","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára készült kutatás szerint a tüdő rákos daganatainak 70 százaléka korai...","id":"20210215_tudorak_daganatos_megbetegedes_CT_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ba3bec4-938f-4b10-b052-6f965907dd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9164fb-0dc8-4122-a50b-d7ad7f50cb22","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_tudorak_daganatos_megbetegedes_CT_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 15. 17:03","title":"Növelheti a tüdőrák túlélési esélyeit egy idejében elvégzett CT-vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b13a26b-f484-4623-81a9-5aff87cb240d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fénykép annyira jól sikerült, hogy még a pilóta is kért belőle.","shortLead":"A fénykép annyira jól sikerült, hogy még a pilóta is kért belőle.","id":"20210214_Fotos_Nap_repulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b13a26b-f484-4623-81a9-5aff87cb240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a72326-cbc6-46d4-a908-fe7c92a2f44a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Fotos_Nap_repulo","timestamp":"2021. február. 14. 21:17","title":"Élete képét készítette egy fotós a Nap előtt szálló repülőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992bc5be-a61d-40ca-890b-a70d56cae837","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel a balesetet szenvedő nő elhagyta az autóját, a rendőrök először nem találták meg a helyszínen.\r

","shortLead":"Mivel a balesetet szenvedő nő elhagyta az autóját, a rendőrök először nem találták meg a helyszínen.\r

","id":"20210216_Szaladkorlat_gyalog_M0s_Maglod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=992bc5be-a61d-40ca-890b-a70d56cae837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9ddda9-d022-42cd-9945-53aac1df6c29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Szaladkorlat_gyalog_M0s_Maglod","timestamp":"2021. február. 16. 07:56","title":"Szalagkorlátnak csapódott autójával, majd gyalog indult el az M0-son egy ittas nő Maglódnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Évek óta nem osztott ki olyan kevés munkahelyteremtési támogatást a kormány, mint 2020-ban. Kiemelkedően nagy projekt nem volt, de az egy munkahelyre jutó átlagos támogatás összege nőtt. A legtöbb pénzt szokás szerint multik kapták, a magyarok közül kiemelhető Rhimkulov Ruszlan Új Selyemútra épülő logisztikai központja.","shortLead":"Évek óta nem osztott ki olyan kevés munkahelyteremtési támogatást a kormány, mint 2020-ban. Kiemelkedően nagy projekt...","id":"20210215_ekd_munkahely_beruhazas_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3494ff4-11d8-49b4-8726-45b80dae4f97","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_ekd_munkahely_beruhazas_tamogatas","timestamp":"2021. február. 15. 17:00","title":"A munkahely is megdrágult: a kormány 2020-ban már 16 millió forintért vette darabját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace22840-3c6c-40f3-832f-f4cc8d705eee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ültetett sportfutóműves újdonság szuperhangos kipufogója F1-technikát vonultat fel.","shortLead":"Az ültetett sportfutóműves újdonság szuperhangos kipufogója F1-technikát vonultat fel.","id":"20210216_840_loeros_lett_a_nyithato_teteju_ferrari_812_gts","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ace22840-3c6c-40f3-832f-f4cc8d705eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7231d4d-a757-4047-8a4c-0678fcdaf062","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_840_loeros_lett_a_nyithato_teteju_ferrari_812_gts","timestamp":"2021. február. 16. 09:21","title":"840 lóerős lett a nyitható tetejű Ferrari 812 GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9f6b81-2522-4bb7-a1fc-9e30acda8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV híradójának reagált a szaktárca arra, hogy a Fiumei úti baleseti intézetben sapkában és kesztyűben dolgoznak az orvosok és az ápolók. ","shortLead":"Az ATV híradójának reagált a szaktárca arra, hogy a Fiumei úti baleseti intézetben sapkában és kesztyűben dolgoznak...","id":"20210214_Valaszolt_az_EMMI_a_baleseti_intezetben_tapasztalt_hidegre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb9f6b81-2522-4bb7-a1fc-9e30acda8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d76c562-9fb2-4e08-9087-c4094cec7f6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Valaszolt_az_EMMI_a_baleseti_intezetben_tapasztalt_hidegre","timestamp":"2021. február. 14. 15:57","title":"Válaszolt az Emmi a baleseti intézetben tapasztalt hidegre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]