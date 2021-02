Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Oprah Winfrey-nek adnak közösen interjút.","shortLead":"Oprah Winfrey-nek adnak közösen interjút.","id":"20210216_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_valamit_nagyon_el_akar_mondani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c623a7-6822-4f75-98b3-c5ed5654f11e","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_valamit_nagyon_el_akar_mondani","timestamp":"2021. február. 16. 11:39","title":"Harry herceg és Meghan Markle valamit nagyon el akarnak mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3a0934-d00b-4346-8e2c-93706db3e8dc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus 2-1-re kikapott Portóban szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, míg a Borussia Dortmund Sevillában nagy lépést tett a továbbjutás felé 3-2-es sikerével.","shortLead":"A Juventus 2-1-re kikapott Portóban szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, míg...","id":"20210217_Kikapott_Portoban_a_Juventus_elonyt_szerzett_Sevillaban_a_Dortmund","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b3a0934-d00b-4346-8e2c-93706db3e8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082d4b0c-cfef-4f45-8534-c27392463c71","keywords":null,"link":"/sport/20210217_Kikapott_Portoban_a_Juventus_elonyt_szerzett_Sevillaban_a_Dortmund","timestamp":"2021. február. 17. 23:14","title":"Kikapott Portóban a Juventus, előnyt szerzett Sevillában a Dortmund","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f1eb0-a440-442b-abd1-b49f6748955d","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A NER gazdagjai az elmúlt években egyrészt lecserélődtek, másrészt jóval vagyonosabban lettek, mint eddig bárki idehaza. Összesítettük a Forbes listáit, amely 2014 óta számlálja a leggazdagabbak pénzét. ","shortLead":"A NER gazdagjai az elmúlt években egyrészt lecserélődtek, másrészt jóval vagyonosabban lettek, mint eddig bárki...","id":"20210216_forbes_leggazdagabb_ner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f1eb0-a440-442b-abd1-b49f6748955d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fb88fc-eea4-452a-a62d-318884c2fe8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_forbes_leggazdagabb_ner","timestamp":"2021. február. 16. 16:15","title":"A Szijjártó Pétert jachtoztató Szíjj László néhány év alatt majdnem megtízszerezte vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A briteknél kezdődő vizsgálat során egészséges embereket betegítenek meg a kórokozóval. Ez az első ilyen kísérlet a világon.","shortLead":"A briteknél kezdődő vizsgálat során egészséges embereket betegítenek meg a kórokozóval. Ez az első ilyen kísérlet...","id":"20210217_kiserlet_kutatas_koronavirus_egyesult_kiralysag_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53212941-5eb7-4cfb-b79a-89ca163a1ca4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kiserlet_kutatas_koronavirus_egyesult_kiralysag_fertozes","timestamp":"2021. február. 17. 15:03","title":"Egy úttörő kutatás miatt 90 embert fertőznek meg szándékosan a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d711bfe-c18d-4b3f-8f46-3916f63aeb22","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az ellenzék hat pártjának képviselői osztották meg gondolataikat az összefogás eddigi eredményeiről egy online beszélgetésen. Kiderült, miért tud együtt dolgozni a DK a Jobbikkal, kormányzóképesnek tartják-e magukat, és miért tartják többen fontosnak, mit csinál az MKKP.","shortLead":"Az ellenzék hat pártjának képviselői osztották meg gondolataikat az összefogás eddigi eredményeiről egy online...","id":"20210216_ellenzek_osszefogas_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d711bfe-c18d-4b3f-8f46-3916f63aeb22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73000c35-c2f7-4524-8eec-3c2844ed72d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_ellenzek_osszefogas_valasztas","timestamp":"2021. február. 16. 21:01","title":"„Aki szeretetre vágyik, menjen a családjához” – beszélgettek az összefogás erős emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12208c2-cdf9-4727-bbd1-a7ae41ca2a5c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210217_Marabu_Feknyuz_Klubradio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c12208c2-cdf9-4727-bbd1-a7ae41ca2a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15428ffa-33aa-4f8a-96d3-de48ff5ee356","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Marabu_Feknyuz_Klubradio","timestamp":"2021. február. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fejér-B. Á. L. Zrt. természetvédelmi területen épített utat úgy, hogy ahhoz semmilyen engedélyt nem kért.","shortLead":"Fejér-B. Á. L. Zrt. természetvédelmi területen épített utat úgy, hogy ahhoz semmilyen engedélyt nem kért.","id":"20210217_fejer_bal_illegalis_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f898f064-0743-4cfe-b9bd-73f8e499b83a","keywords":null,"link":"/kkv/20210217_fejer_bal_illegalis_ut","timestamp":"2021. február. 17. 20:48","title":"90 napon belül kell eltüntetnie a Mészáros-cégnek az illegálisan épített utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf17cffd-e641-4362-a119-cdb1fcd34ab1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint nemcsak a testnek, a léleknek is jót tesz a változatos és megfelelő táplálkozás. Hogy ez megoldható legyen egy Mars-misszió során is, a NASA a kanadai űrügynökséggel közösen pályázatot írt ki.","shortLead":"A NASA szerint nemcsak a testnek, a léleknek is jót tesz a változatos és megfelelő táplálkozás. Hogy ez megoldható...","id":"20210217_nasa_mars_misszio_elelmiszerellato_rendszer_taplalkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf17cffd-e641-4362-a119-cdb1fcd34ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a4d0d7-f535-464d-8567-fac2e63eee49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_nasa_mars_misszio_elelmiszerellato_rendszer_taplalkozas","timestamp":"2021. február. 17. 08:33","title":"1,5 milliárd forintos pályázatot írt ki a NASA, hogy legyen mit enniük a Marsra tartó űrhajósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]