[{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25–40 ezer forintot kértek a közterület-felügyelők, hogy ne tartsanak ellenőrzést a megfelelő helyeken.","shortLead":"25–40 ezer forintot kértek a közterület-felügyelők, hogy ne tartsanak ellenőrzést a megfelelő helyeken.","id":"20210310_vesztegetes_forgatas_kozterulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc40c145-e1b2-4988-9879-0e96875a539a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_vesztegetes_forgatas_kozterulet","timestamp":"2021. március. 10. 11:27","title":"Filmforgatásokon vesztegettek meg közterület-felügyelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét elkeserítik az oltásellenesek.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét elkeserítik az oltásellenesek.","id":"20210309_Gyorfi_Paltol_azt_is_megkerdeztek_miert_irtja_ki_a_magyar_nepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0652c2f-3209-4d6b-ab1f-86c99ad31d22","keywords":null,"link":"/elet/20210309_Gyorfi_Paltol_azt_is_megkerdeztek_miert_irtja_ki_a_magyar_nepet","timestamp":"2021. március. 09. 09:09","title":"Győrfi Páltól azt is megkérdezték, miért irtja ki a magyar népet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Óbudán hoznának létre egy világraszóló popkulturális és társművészeti központot.","shortLead":"Óbudán hoznának létre egy világraszóló popkulturális és társművészeti központot.","id":"20210310_Demeter_Szilard_popkultura_obuda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79435c80-7b61-496f-b859-4a93b4060ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Demeter_Szilard_popkultura_obuda","timestamp":"2021. március. 10. 12:15","title":"Demeter Szilárd: 23 milliárd forintból újrahangoljuk a magyar popkultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott Navracsics Tibor, és nem tudta megmondani, hogy ma belépne-e a Fideszbe.","shortLead":"Interjút adott Navracsics Tibor, és nem tudta megmondani, hogy ma belépne-e a Fideszbe.","id":"20210309_navracsics_tibor_interju_simicska_lajos_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6549994-839f-434d-9ff6-2b19f4fb2292","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_navracsics_tibor_interju_simicska_lajos_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 09. 09:26","title":"Navracsics: Orbán nem változott, ma is tűri a vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b66c030-ece7-41fa-b35c-f9f7b5c25777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még várni kell a felmelegedésre.","shortLead":"Még várni kell a felmelegedésre.","id":"20210310_fagy_hideg_tavasz_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b66c030-ece7-41fa-b35c-f9f7b5c25777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84be9394-cbfb-4f71-b9b1-1fe1592d4bf7","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_fagy_hideg_tavasz_idojaras","timestamp":"2021. március. 10. 05:44","title":"Már estétől fagyhat és napközben sem lesz túl meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar Aldikban egyelőre nem lesz elérhető a teszt. ","shortLead":"A magyar Aldikban egyelőre nem lesz elérhető a teszt. ","id":"20210310_koronavirus_gyorsteszt_aldi_lidl_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eac8d0-b3e1-4326-afb8-202f5da6d29f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_koronavirus_gyorsteszt_aldi_lidl_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 10. 20:48","title":"Németországban már az Aldikban is kapható koronavírus-gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49a0c17-9591-44d1-98dd-4a3a646e3884","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KESMA-hoz tartozó rádió az egyetlen pályázó a Budapest FM 95,3 MHz-es frekvenciára. Akár 2 millió embert is elérhetnek.","shortLead":"A KESMA-hoz tartozó rádió az egyetlen pályázó a Budapest FM 95,3 MHz-es frekvenciára. Akár 2 millió embert is...","id":"20210310_Karc_FM_Klubradio_frekvencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b49a0c17-9591-44d1-98dd-4a3a646e3884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c06c780-05a3-4925-93be-81d8c3d8d709","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Karc_FM_Klubradio_frekvencia","timestamp":"2021. március. 10. 12:23","title":"Akár 17 évig is szólhat a kormánypárti Karc FM a Klubrádió eggyel korábbi frekvenciáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d773be-c6f4-4663-bbcd-7afee50121b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány egyik hatása a világgazdaságra az, hogy egyre nehezebben és egyre drágábban lehet élelmiszerekhez jutni – állapítja meg a Bloomberg, amely szerint mindennek elsősorban a szegények isszák meg a levét","shortLead":"A koronavírus-járvány egyik hatása a világgazdaságra az, hogy egyre nehezebben és egyre drágábban lehet élelmiszerekhez...","id":"20210310_Az_elelmiszerarak_vilagszerte_gyorsabban_nonek_mint_az_inflacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d773be-c6f4-4663-bbcd-7afee50121b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab2a145-1907-41b8-ae01-612e4f7014d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Az_elelmiszerarak_vilagszerte_gyorsabban_nonek_mint_az_inflacio","timestamp":"2021. március. 10. 15:21","title":"Az élelmiszerárak világszerte gyorsabban nőnek, mint az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]