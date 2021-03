Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az utolsó pillanatban nyújtotta be az Európai Bírósághoz a magyar és a lengyel kormány azt a keresetet, amelyben megtámadják a jogállamisági mechanizmus néven ismert, hivatalos nevén “az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről” szóló jogszabályt.","shortLead":"Az utolsó pillanatban nyújtotta be az Európai Bírósághoz a magyar és a lengyel kormány azt a keresetet, amelyben...","id":"20210311_A_vegsokig_kivart_a_magyar_kormany_a_jogallamisagi_mechanizmus_megtamadasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc7ffb-ba42-4e31-872a-a271e93a97bf","keywords":null,"link":"/eurologus/20210311_A_vegsokig_kivart_a_magyar_kormany_a_jogallamisagi_mechanizmus_megtamadasaval","timestamp":"2021. március. 11. 13:31","title":"A végsőkig kivárt a magyar kormány, de megtámadta a jogállamisági mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec82e3cf-0d38-44eb-b273-fd2adef58f72","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ismét egyeztettek a kormány képviselői és a megyei jogú városok vezetői a kieső adóbevételek kompenzálásáról. Kedden kizárólag ellenzéki városvezetőket fogadtak a Miniszterelnöki Hivatalban, és már nem minden esetben ajánlottak hitelfelvételt. ","shortLead":"Ismét egyeztettek a kormány képviselői és a megyei jogú városok vezetői a kieső adóbevételek kompenzálásáról. Kedden...","id":"20210309_Rendesen_megizzasztottak__folytatodott_a_huzd_megereszd_meg_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec82e3cf-0d38-44eb-b273-fd2adef58f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1b0cd3-49bd-42db-8987-69d024fef0d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_Rendesen_megizzasztottak__folytatodott_a_huzd_megereszd_meg_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_kozott","timestamp":"2021. március. 09. 18:35","title":"\"Rendesen megizzasztottak\" – folytatódott a húzd meg-ereszd meg a kormány és az önkormányzatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e6828d-7eb1-4056-b68e-1cd7ca17fdef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta, nem látnak tovább március 22-nél, ezért ígérni sem mer semmit arról, lesz-e nyitás húsvétig. A miniszter a hvg.hu kérdésére azt mondta, több mint 10 ezer koronavírusos beteg lehet majd kórházban. ","shortLead":"Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta, nem látnak tovább március 22-nél, ezért ígérni sem mer semmit arról, lesz-e...","id":"20210311_husvet_nyitas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0e6828d-7eb1-4056-b68e-1cd7ca17fdef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58bdbd6-601e-444c-a3c5-557f83ce84cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_husvet_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 12:00","title":"Gulyás: Jövő héten dönt a kormány, lehet-e nyitni húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő időszakban nagyobb veszélyben leszünk a vírustól, mint valaha voltunk Magyarországon – mondta az Indexnek Ferenci Tamás biostatisztikus, aki azt kéri mindenkitől: tartsa a lelket az ismerőseiben, és igyekezzen a minimálisra szorítani a kontaktusainak számát. ","shortLead":"A következő időszakban nagyobb veszélyben leszünk a vírustól, mint valaha voltunk Magyarországon – mondta az Indexnek...","id":"20210310_ferenci_tamas_koronavirus_jarvany_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4ec91e-28ae-457e-b3ae-21f0b381ea79","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_ferenci_tamas_koronavirus_jarvany_vedooltas","timestamp":"2021. március. 10. 18:00","title":"Ferenci Tamás: A legoptimistább forgatókönyv szerint áprilisra már érzékelhető hatása lesz az oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy minisztérium sem érezte magát illetékesnek abban, hogy kiadják a megállapodásokat.","shortLead":"Egy minisztérium sem érezte magát illetékesnek abban, hogy kiadják a megállapodásokat.","id":"20210310_knai_orosz_szerzodes_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5cc292-b9ab-419d-829c-a0b91365e32a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_knai_orosz_szerzodes_vakcina","timestamp":"2021. március. 10. 08:18","title":"Titkolják, melyik minisztériumnál vannak a kínai és az orosz vakcinaszerződések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3369c9c9-7fad-4b6d-9c9b-13a71f127c59","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A nálunk még nem létező új szakma képviselői a sokasodó panaszok és a me too mozgalom hatására tűntek fel a filmiparban. A szerelmi és ágyjeleneteknél segítenek, hogy a szereplők számára vállalható, de hiteles is legyen a felvétel.","shortLead":"A nálunk még nem létező új szakma képviselői a sokasodó panaszok és a me too mozgalom hatására tűntek fel...","id":"202109__vagy_es_szereples__megalazo_helyzetek__beallitas_kerdese__intim_reszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3369c9c9-7fad-4b6d-9c9b-13a71f127c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94560865-9032-4271-8d69-e8ade377aa0d","keywords":null,"link":"/360/202109__vagy_es_szereples__megalazo_helyzetek__beallitas_kerdese__intim_reszek","timestamp":"2021. március. 09. 17:00","title":"Már más a szex a filmekben, a színészeket intimitáskoordinátorok védik és tanítják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7890d46f-637c-47bc-b3f6-d93cf59aea9f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik mindhárom selejtezőt kihagyja sérülés miatt, két újonc is bekerült a bő keretbe.","shortLead":"Szoboszlai Dominik mindhárom selejtezőt kihagyja sérülés miatt, két újonc is bekerült a bő keretbe.","id":"20210311_valogatott_keret_marcius","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7890d46f-637c-47bc-b3f6-d93cf59aea9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f73fb-99e5-475b-887b-31e10895f020","keywords":null,"link":"/sport/20210311_valogatott_keret_marcius","timestamp":"2021. március. 11. 14:34","title":"Kihirdette Marco Rossi a válogatott keretét, visszatér Varga Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy svájci központú cég gyárthatja majd Milánó közelében a koronavírus elleni oltóanyagot. Az oroszok német és francia partnerekkel is tárgyalnak.\r

\r

","shortLead":"Egy svájci központú cég gyárthatja majd Milánó közelében a koronavírus elleni oltóanyagot. Az oroszok német és francia...","id":"20210309_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_olaszorszagi_gyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6809c4a-a050-497c-95e0-e4f8b2c14140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_olaszorszagi_gyartas","timestamp":"2021. március. 09. 22:10","title":"Szerződést kötöttek a Szputnyik V vakcina olaszországi gyártásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]