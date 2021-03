Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78fc53b5-fd13-49c3-9f02-3bf6e14ddecb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Március 31-én jelentik be, hogy pontosan hol várja majd a látogatókat a népszerű szórakozóhely.","shortLead":"Március 31-én jelentik be, hogy pontosan hol várja majd a látogatókat a népszerű szórakozóhely.","id":"20210316_Budan_nyit_ki_az_uj_Durer_Kert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78fc53b5-fd13-49c3-9f02-3bf6e14ddecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb35dce-e646-4fe7-b1bf-39d65300598e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_Budan_nyit_ki_az_uj_Durer_Kert","timestamp":"2021. március. 16. 16:59","title":"Budán lesz az új Dürer Kert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapok óta nő az üzemanyagok ára, ezúttal sincs megállás.","shortLead":"Hónapok óta nő az üzemanyagok ára, ezúttal sincs megállás.","id":"20210317_Tovabb_dragul_a_benzin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ee691a-d9ca-44bc-afa4-77c6d566472f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Tovabb_dragul_a_benzin","timestamp":"2021. március. 17. 11:45","title":"Tovább drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább az ellenséges kommunikáció zavarja, de visszavágás előtt az EU-nak is bizonyítania kell.","shortLead":"Orbán Viktor a keleti vakcinák beszerzését igyekszik külpolitikája igazolására felhasználni. Brüsszelt leginkább...","id":"20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e997e37-6418-47f3-b444-c6054d6b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Eket_vert_a_vakcinabeszerzes_az_unios_allamok_koze","timestamp":"2021. március. 17. 15:47","title":"Éket vert a vakcinabeszerzés az uniós államok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223c6442-3cd4-43c9-a992-eba1c11a3f64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszak a járványszámok, nem kizárt, hogy eltérő szabályokat vezetnek be az országban. Gulyás Gergely miniszter a Facebookon reagált: azt írta, álhír, hogy a kormány az ország egyes területeire vonatkozó korlátozásokra, illetve lezárásokra készül. ","shortLead":"Rosszak a járványszámok, nem kizárt, hogy eltérő szabályokat vezetnek be az országban. Gulyás Gergely miniszter...","id":"20210317_husvet_nyitas_szigor_megye_zaras_jarvanyugyi_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=223c6442-3cd4-43c9-a992-eba1c11a3f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb3462b-5d6d-4f3c-9844-86187350b4ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_husvet_nyitas_szigor_megye_zaras_jarvanyugyi_adat","timestamp":"2021. március. 17. 15:38","title":"Index: Húsvétig biztos nem lesz nyitás, de még megyénkénti zárás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1d7e7a-47b3-4def-a8f2-b438dd9ba3d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Norvég hitelt kap Magyarország a harci-védelmi képességek növelésére.","shortLead":"Norvég hitelt kap Magyarország a harci-védelmi képességek növelésére.","id":"20210317_hitel_hadero_norveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1d7e7a-47b3-4def-a8f2-b438dd9ba3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25705ff-141e-4336-a031-e2c28bff91ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_hitel_hadero_norveg","timestamp":"2021. március. 17. 09:09","title":"130 milliárd forint hitelt veszünk fel a magyar haderő fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ede053-183b-4b7d-8b28-d9d04553c3a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány néha formabontó ötleteket hív elő az emberekből. ","shortLead":"A koronavírus-járvány néha formabontó ötleteket hív elő az emberekből. ","id":"20210317_Repulogepekrol_permetezne_kezfertotlenitovel_a_varosat_egy_brazil_politikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ede053-183b-4b7d-8b28-d9d04553c3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e6875d-f305-4fa5-8018-f975bbd358d2","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Repulogepekrol_permetezne_kezfertotlenitovel_a_varosat_egy_brazil_politikus","timestamp":"2021. március. 17. 11:12","title":"Repülőgépekről permetezné kézfertőtlenítővel a városát egy brazil politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32","c_author":"Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"Ha akarnának sem futhatnának neki új szerződéssel a kormányhivatal által egy hónapja elkaszált földvásárlásának Rogán Antal apósáék és üzlettársaik: a több mint ezer hektáros birtok idős magyar-amerikai tulajdonosainak ugyanis elege van a felhajtásból, és inkább megtartják a földeket. ","shortLead":"Ha akarnának sem futhatnának neki új szerződéssel a kormányhivatal által egy hónapja elkaszált földvásárlásának Rogán...","id":"20210317_rogan_obrusanszki_foldvasarlas_borsod_barna_izabella_kormanyhivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df30527-a9d2-49a7-92d5-2940c91fa63c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_rogan_obrusanszki_foldvasarlas_borsod_barna_izabella_kormanyhivatal","timestamp":"2021. március. 17. 19:25","title":"\"Megtartjuk a földeket\" – elértük a tulajdonost, aki majdnem eladta birtokait Rogán feleségének és családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legalábbis ez most Peking terve.","shortLead":"Legalábbis ez most Peking terve.","id":"20210318_Kinaba_csak_az_a_kulfoldi_lephet_be_akit_kinai_vakcinaval_oltottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4774ebe-fbc6-4a1c-85d7-8057e24d1e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_Kinaba_csak_az_a_kulfoldi_lephet_be_akit_kinai_vakcinaval_oltottak","timestamp":"2021. március. 18. 15:53","title":"Kínába csak az a külföldi léphet be, akit kínai vakcinával oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]