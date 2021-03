Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e","c_author":"Fülöp Norbert","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amikor saját megtakarításból vásárol valaki nyaralót vagy hétvégi házat, akkor nemigen foglalkozik azzal, hogy mi szerepel – nyaraló, üdülő, hétvégi ház stb. – fő rendeltetési jellegként a tulajdoni lapon. Pedig a dolog ebben az esetben is lényeges, ám ha hitelből finanszíroznánk a vásárlást, akkor akár ezen állhat vagy bukhat a dolog. A Bankmonitor.hu szakértői ezért pontokba szedték, hogy mire kell mindenképp felkészülni.","shortLead":"Amikor saját megtakarításból vásárol valaki nyaralót vagy hétvégi házat, akkor nemigen foglalkozik azzal, hogy mi...","id":"20210318_hitel_nyaralo_ingatlanvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5f12e89-4a7c-4d64-bcaf-05dfe2f8ed9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cbed79-b697-4108-b0d3-d9bdd27aece7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_hitel_nyaralo_ingatlanvasarlas","timestamp":"2021. március. 18. 07:10","title":"Hét dolog, amit tudnia kell, ha hitelből venne nyaralót vagy hétvégi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00795b28-2663-40fb-aa81-e413322c0b1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Audi helyett egy Mercedessel ment a munkahelyére, ami nekik tilos. ","shortLead":"Audi helyett egy Mercedessel ment a munkahelyére, ami nekik tilos. ","id":"20210318_18_millio_forinjaba_kerul_Bayern_focistajanak_hogy_nem_a_megfelelo_autoval_ment_edzesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00795b28-2663-40fb-aa81-e413322c0b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a367bdf-be3f-4e90-8ffe-84c190b66ef7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_18_millio_forinjaba_kerul_Bayern_focistajanak_hogy_nem_a_megfelelo_autoval_ment_edzesre","timestamp":"2021. március. 19. 05:37","title":"18 millió forinjába kerül a Bayern focistájának, hogy nem a megfelelő autóval ment edzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra hivatkozva maradnak távol az ellenzéki pártok által kezdeményezett szerdai eseménytől, hogy az kampányakció. \r

","shortLead":"Arra hivatkozva maradnak távol az ellenzéki pártok által kezdeményezett szerdai eseménytől, hogy az kampányakció. \r

","id":"20210317_koronavirus_jarvany_rendkivuli_parlamenti_ules_kormany_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0542c6-332b-4b03-a243-336efe9413ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_koronavirus_jarvany_rendkivuli_parlamenti_ules_kormany_ellenzek","timestamp":"2021. március. 17. 17:57","title":"Nem megy el a kormány a rendkívüli parlamenti ülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hetek óta hol alkalmasak a vásárhelyi buszok az új szolgáltatásra, hol nem. Hivatali packázást, politikai nyomást emleget Márki-Zay Péter, a hivatal szerint pedig a cég szabálytalankodik. Már a Pest Megyei Kormányhivatal is beszállt a végtelen történetbe.","shortLead":"Hetek óta hol alkalmasak a vásárhelyi buszok az új szolgáltatásra, hol nem. Hivatali packázást, politikai nyomást...","id":"20210317_Szappanopera_lett_a_vasarhelyi_buszhaborubol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=139dfeb9-efb2-4450-87f3-3898d3d184a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970459a6-7d21-4550-9fab-1901ac98c85c","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_Szappanopera_lett_a_vasarhelyi_buszhaborubol","timestamp":"2021. március. 17. 19:00","title":"Szappanopera lett a vásárhelyi buszháborúból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A sajtok, a sonkák, a joghurtok, a gyümölcslekvárok esetében a polcok felét ma már külföldi áruk foglalják el.\r

","shortLead":"A sajtok, a sonkák, a joghurtok, a gyümölcslekvárok esetében a polcok felét ma már külföldi áruk foglalják el.\r

","id":"20210317_A_korabbinal_kevesebb_a_hazai_elelmiszer_a_legnagyobb_kereskedelmi_lancok_uzleteiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"392190a4-5d87-43f2-af96-2e16a5394068","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_A_korabbinal_kevesebb_a_hazai_elelmiszer_a_legnagyobb_kereskedelmi_lancok_uzleteiben","timestamp":"2021. március. 17. 17:01","title":"A korábbinál kevesebb a hazai élelmiszer a legnagyobb kereskedelmi láncok üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372318eb-bb70-4d3f-aeab-dc22582c5010","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb járványügyi adatokat a kormányfő ismertette a Kossuth rádióban.","shortLead":"A legfontosabb járványügyi adatokat a kormányfő ismertette a Kossuth rádióban.","id":"20210319_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=372318eb-bb70-4d3f-aeab-dc22582c5010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50e8aeb-d64f-46c2-9991-5883414636e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 19. 07:44","title":"Újabb 213 áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1553cf48-d191-4c95-9be4-6b3dd2db9884","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tuningolni kell, hogy igazán menő legyen. Akinek pedig a Rolls-Royce még valami mást jelent, az jobb, ha nem nézi meg ezt az autót. ","shortLead":"Tuningolni kell, hogy igazán menő legyen. Akinek pedig a Rolls-Royce még valami mást jelent, az jobb, ha nem nézi meg...","id":"20210316_LaMelo_LaFrance_Ball_RollsRoyce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1553cf48-d191-4c95-9be4-6b3dd2db9884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6186c2c7-12a3-41fd-8dfb-c4cfccd808ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_LaMelo_LaFrance_Ball_RollsRoyce","timestamp":"2021. március. 18. 05:42","title":"Egy NBA kosarasnak a Rolls-Royce SUV is túl hétköznapi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8203340-0821-4c8b-bc10-42a33a31cc38","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Másfél hete zajlott le a koronavírus elleni védekezés eddigi legkínosabb akciója. A tévesen kiküldött 75 ezer SMS háttértörténetét Litkai Gergely göngyölíti fel, akihez eljutott egy titkos anyag az adatbázisról és az algoritmusról. Adott minden, ami a sikeres oltási programhoz kell: Foxpost csomagautomata, 1993-as Matáv-telefonkönyv, Müller Cecília VIP-listája, Kenó-sorsológömb. ","shortLead":"Másfél hete zajlott le a koronavírus elleni védekezés eddigi legkínosabb akciója. A tévesen kiküldött 75 ezer SMS...","id":"20210317_Duma_Aktual_oltasi_sms_kaosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8203340-0821-4c8b-bc10-42a33a31cc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6fe7ab-4347-41f5-b845-57cbabdf2c86","keywords":null,"link":"/360/20210317_Duma_Aktual_oltasi_sms_kaosz","timestamp":"2021. március. 17. 19:00","title":"Duma Aktuál: Kiszivárgott prezentáción minden, amit az oltáskáoszról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]