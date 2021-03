Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0b45468-48ba-48f8-9ff1-37260d08eb9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább éleződik a koalíciós válság Szlovákiában.","shortLead":"Tovább éleződik a koalíciós válság Szlovákiában.","id":"20210322_szlovakia_gazdasagi_miniszter_lemondas_richard_sulik_miniszterelnok_igor_matovic_koaliciosvalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b45468-48ba-48f8-9ff1-37260d08eb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43ed956-f0be-4b19-be82-4315b71e1ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20210322_szlovakia_gazdasagi_miniszter_lemondas_richard_sulik_miniszterelnok_igor_matovic_koaliciosvalsag","timestamp":"2021. március. 22. 17:27","title":"Lemondott a szlovák gazdasági miniszter, azt várja, hogy a miniszterelnök is így tegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3fef77e-70b3-4f80-9dc3-ba682be515da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA nem csak a tudósokat látta el hasznos eszközökkel és ötletekkel, azokból a fogyasztói társadalom is profitálhatott. Most egy újabb ilyen technológia válhat a mindennapok részévé. ","shortLead":"A NASA nem csak a tudósokat látta el hasznos eszközökkel és ötletekkel, azokból a fogyasztói társadalom is...","id":"20210322_kerekpar_bicikli_nasa_metl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3fef77e-70b3-4f80-9dc3-ba682be515da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40369f54-349d-4788-b948-0b003d32a494","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_kerekpar_bicikli_nasa_metl","timestamp":"2021. március. 22. 11:34","title":"Bicikliken köszönhet vissza a NASA elpusztíthatatlan kereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","shortLead":"Az év első két hónapjában annyi tartozás jött össze az egészségügyi intézményekben, mint máskor 3-4 hónap alatt. ","id":"20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1115846d-ad4d-478f-8ce2-73d7b22de227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_A_korhazak_adossagan_is_meglatszik_hogy_tombol_a_jarvany","timestamp":"2021. március. 23. 16:30","title":"A kórházak adósságán is meglátszik, hogy tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499f6ca3-ff03-4066-99f9-b2f91d51d9d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három képernyőelemből álló, kétszeresen összehajtható mobilon dolgozik a Samsung, értesült a Nikkei Asia, amely szerint a készülék még idén az első vásárlók kezébe kerülhet.","shortLead":"Három képernyőelemből álló, kétszeresen összehajtható mobilon dolgozik a Samsung, értesült a Nikkei Asia, amely szerint...","id":"20210323_samsung_galaxy_fold_harom_reszre_hajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=499f6ca3-ff03-4066-99f9-b2f91d51d9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43f9f41-97d8-43dc-b4c1-172a788f2b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_samsung_galaxy_fold_harom_reszre_hajthato_telefon","timestamp":"2021. március. 23. 07:03","title":"Az egy dolog, hogy összehajtható telefont ad ki a Samsung, na de még milyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így próbálják megelőzni a kalauzok bántalmazását, és a vezetéklopásokat is.","shortLead":"Így próbálják megelőzni a kalauzok bántalmazását, és a vezetéklopásokat is.","id":"20210323_rendorseg_vonat_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546905b5-6ad4-4c8a-91cb-2c290fb26740","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_rendorseg_vonat_ellenorzes","timestamp":"2021. március. 23. 07:52","title":"Egy napra megszállják a rendőrök a vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d524558b-5dfb-4c04-acf3-249ae1b8361c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Stadionokban tartanának cirkuszi előadásokat, ehhez viszont le kell fedni a füvet.","shortLead":"Stadionokban tartanának cirkuszi előadásokat, ehhez viszont le kell fedni a füvet.","id":"20210323_cirkusz_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d524558b-5dfb-4c04-acf3-249ae1b8361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14594c3-3540-4718-b719-585cc1be4a1f","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_cirkusz_stadion","timestamp":"2021. március. 23. 13:27","title":"288 millió forintért vesz fűvédőt a nemzeti cirkuszcég a stadionokban tartott előadásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ausztrál és az új-zélandi kormány is kiállt az EU és az USA mellett, azt állítva, hogy bizonyítékok vannak az emberi jogok megsértésére Kínában.","shortLead":"Az ausztrál és az új-zélandi kormány is kiállt az EU és az USA mellett, azt állítva, hogy bizonyítékok vannak az emberi...","id":"20210323_kina_emberi_jogok_ausztral_ujzeland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27101bed-1f0e-4e36-a50a-943dec19a4a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_kina_emberi_jogok_ausztral_ujzeland","timestamp":"2021. március. 23. 05:52","title":"Két külügyminiszter szerint is bizonyítékok vannak arra, hogy Kínában megsértik az emberi jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e36fb19-53e8-4aa0-9dab-bfdec9fa189b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egészség, szabad levegő, túrázás: a vírusálló új trendet követő világmárkák luxusszintre emelik a maximális kényelmet nyújtó viseletet. ","shortLead":"Egészség, szabad levegő, túrázás: a vírusálló új trendet követő világmárkák luxusszintre emelik a maximális kényelmet...","id":"202111__pandemiadivat__egeszsegtudatossag__kulteri_luxus__sikkes_kenyelem_luxusminosegben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e36fb19-53e8-4aa0-9dab-bfdec9fa189b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0addc47-f201-4b8b-9d84-95d29a160e72","keywords":null,"link":"/360/202111__pandemiadivat__egeszsegtudatossag__kulteri_luxus__sikkes_kenyelem_luxusminosegben","timestamp":"2021. március. 23. 15:15","title":"Vírusálló trend: sikkes kényelem luxusminőségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]