[{"available":true,"c_guid":"27c86a68-fa92-4f4d-b1e1-2c5029f5ca29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervek szerint megtartják az orfűi fesztivált, két dátumot is lekötöttek a zenekarokkal.","shortLead":"A tervek szerint megtartják az orfűi fesztivált, két dátumot is lekötöttek a zenekarokkal.","id":"20210325_Fishing_on_Orfu_fesztival_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c86a68-fa92-4f4d-b1e1-2c5029f5ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b118566-d063-47bb-bcd9-d6ece58c6ee0","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Fishing_on_Orfu_fesztival_jarvany","timestamp":"2021. március. 25. 18:08","title":"A Fishing on Orfű szervezői úgy készülnek, hogy lesz idén fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a következő három hónapban léphetnek piacra a gyártók az első olyan okostelefonokkal, amelyekben már a Snapdragon 780G fog dolgozni.","shortLead":"A tervek szerint a következő három hónapban léphetnek piacra a gyártók az első olyan okostelefonokkal, amelyekben már...","id":"20210325_qualcomm_snapdragon_780g_5nm_gyartasi_technologia_processzor_kozepkategorias_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597400d0-3fac-404a-b236-88032a5f6eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_qualcomm_snapdragon_780g_5nm_gyartasi_technologia_processzor_kozepkategorias_mobil","timestamp":"2021. március. 25. 17:11","title":"Majdnem csúcsteljesítmény középkategóriás mobilokban: itt a Qualcomm új processzora, a Snapdragon 780G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","shortLead":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","id":"20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbca9ea6-5356-4604-89b6-d5496c923105","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","timestamp":"2021. március. 24. 06:18","title":"Havas eső és hózápor is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56e0d08-75f3-4f31-b0c9-71e7968b0159","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök pártja hat képviselői helyet elveszített, de még így is a legnagyobb párt lesz a parlamentben.","shortLead":"A miniszterelnök pártja hat képviselői helyet elveszített, de még így is a legnagyobb párt lesz a parlamentben.","id":"20210325_Benjamin_Netanjahu_valasztas_Izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c56e0d08-75f3-4f31-b0c9-71e7968b0159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09843ff4-288a-432d-9e5e-5ec9bca457ea","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_Benjamin_Netanjahu_valasztas_Izrael","timestamp":"2021. március. 25. 17:33","title":"A Netanjahu leváltását követelő pártok nyerték a választást Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216e8e60-4e43-4299-8f80-17e14382addf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 620 ezres ország mindkét szomszédja szigorít, de náluk hamarosan ki lehet ülni kávézni a vendéglátóhelyekre.","shortLead":"A 620 ezres ország mindkét szomszédja szigorít, de náluk hamarosan ki lehet ülni kávézni a vendéglátóhelyekre.","id":"20210324_Aprilis_elejetol_kinyithatnak_a_luxemburgi_teraszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216e8e60-4e43-4299-8f80-17e14382addf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae40ae1-27e6-416d-999a-db3d7aec93ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Aprilis_elejetol_kinyithatnak_a_luxemburgi_teraszok","timestamp":"2021. március. 24. 20:51","title":"Április elejétől kinyithatnak a luxemburgi teraszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b9960-3962-4cf7-8062-8eeddcf20249","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla több nagybetűs résszel hívja fel a figyelmét a vevőknek a bitcoinos vásárlás buktatóira.","shortLead":"A Tesla több nagybetűs résszel hívja fel a figyelmét a vevőknek a bitcoinos vásárlás buktatóira.","id":"20210325_Lehet_bitcoinert_Teslat_venni_de_meg_szerintuk_sem_feltetlen_okos_dolog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da0b9960-3962-4cf7-8062-8eeddcf20249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c8e12f-90d6-43a5-9675-48cd228bb2aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_Lehet_bitcoinert_Teslat_venni_de_meg_szerintuk_sem_feltetlen_okos_dolog","timestamp":"2021. március. 25. 17:07","title":"Lehet bitcoinért Teslát venni, de még szerintük sem feltétlen okos dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olaszországi üzemben felfedezett, valószínűleg brit exportra szánt szállítmányban majdnem annyi adag AstraZeneca oltóanyag van, mint amennyit az év első negyedévre ígért a gyártó az EU-nak.","shortLead":"Az olaszországi üzemben felfedezett, valószínűleg brit exportra szánt szállítmányban majdnem annyi adag AstraZeneca...","id":"20210324_29_millio_adag_astrazeneca_oltas_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad02c88-56b5-49af-80ee-a0543435b592","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_29_millio_adag_astrazeneca_oltas_olaszorszag","timestamp":"2021. március. 24. 13:41","title":"Az olasz hatóságok 29 millió adag AstraZenecát találtak egy üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vannak olyan fővárosi kerületek, ahol akár 170 ezer forintot is eléri a havi bérleti díj.","shortLead":"Vannak olyan fővárosi kerületek, ahol akár 170 ezer forintot is eléri a havi bérleti díj.","id":"20210325_Budapesten_videk_alberlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca6811f-ff35-4659-8aba-313c486268c8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210325_Budapesten_videk_alberlet","timestamp":"2021. március. 25. 11:58","title":"Hónapok óta először emelkedtek az albérletárak Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]