Bár a március végén rendezett országos bajnokságon a szokásosnál gyengébb időket úszott Hosszú Katinka, a háromszoros olimpiai bajnok elmondása szerint nem aggódik a nyáron rendezett olimpia miatt.

“A felkészülésem éveken keresztül a folyamatos versenyzésre épült, versenyekből meg nemigen akadt jó ideig. A mögöttünk hagyott egy hónaphoz hozzátartozik az is, hogy remekül sikerült a tenerifei edzőtábor” – mondta a Nemzeti Sportnak Hosszú, aki azt is beismerte, a megváltozott helyzet őt is elkényelmesítette kicsit.

Bár Hosszú a négyszáz vegyes így is simán megnyerte, ez a 4:22,25-ös idő jócskán elmaradt egyéni csúcsától: “A média pánikol, én úszom, az időmérő pedig méri az időt – mondta, hozzátéve, hogy ő most már annak is örült, hogy versenyezhet végre. – Ehhez képest, hogy mi lesz Tokióban, egyáltalán lesz-e olimpia, s ha igen, hányadik leszek, csak másodlagos. Itt vagyok, csinálom, tolom.”

A tervek szerint kétszáz és négyszáz vegyes lesz a fő száma a nyári tokiói olimpián, a formájáról pedig majd a májusban Budapesten rendezett Európa-bajnokság dönt.