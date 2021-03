Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy négyszáz lakosú nógrádi faluban indul az új általános iskola, szeptemberben.","shortLead":"Egy négyszáz lakosú nógrádi faluban indul az új általános iskola, szeptemberben.","id":"20210330_budapest_school_tereny_uj_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec4b2a4-dbfd-4de7-a58a-273493bca679","keywords":null,"link":"/elet/20210330_budapest_school_tereny_uj_iskola","timestamp":"2021. március. 30. 07:38","title":"Erdőszélen nyit új iskolát a Budapest School, tangazdaságot is építenek majd a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c146b8e-82f4-4e7b-9f16-f99651d1339d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amellett, hogy a cukorbeteg gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak külön díjazást ad a kormány, több tízmillió forintot szétosztanak a cukorbetegek edzéseiről, táplálkozásáról tartott előadásokra, és 4,9 millió forintból dolgozzák ki a diabéteszben szenvedő gyerekek sportorvosi engedélyének szabályait is.","shortLead":"Amellett, hogy a cukorbeteg gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak külön díjazást ad a kormány, több tízmillió forintot...","id":"20210330_cukorbeteg_gyerekek_diabetesz_hatarozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c146b8e-82f4-4e7b-9f16-f99651d1339d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de349d3-7af0-4960-a435-202b4e81a13a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_cukorbeteg_gyerekek_diabetesz_hatarozat","timestamp":"2021. március. 30. 11:55","title":"Pluszpénzt kapnak a cukorbeteg gyerekek tanítói, de az edzők is jól járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudják megtiltani, hogy tízezrével utazzanak külföldre húsvétkor a német turisták, így a visszaérkezőktől negatív tesztet követelnek meg.","shortLead":"Nem tudják megtiltani, hogy tízezrével utazzanak külföldre húsvétkor a német turisták, így a visszaérkezőktől negatív...","id":"20210330_nemetorszag_beutazas_negativ_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058876c1-0960-4f53-b678-4028b9c72def","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_nemetorszag_beutazas_negativ_teszt","timestamp":"2021. március. 30. 12:53","title":"Németország szigorít a beutazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint feleannyian akarnak a kaposvári egyetemen színésznek tanulni, mint az előző években.","shortLead":"Alig több mint feleannyian akarnak a kaposvári egyetemen színésznek tanulni, mint az előző években.","id":"20210330_A_Vidnyanszkyfele_kaposvari_szineszkepzesre_is_sokkal_kevesebben_jelentkeztek_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8df1593-7f8f-44c9-a208-5b5acab7bc32","keywords":null,"link":"/elet/20210330_A_Vidnyanszkyfele_kaposvari_szineszkepzesre_is_sokkal_kevesebben_jelentkeztek_iden","timestamp":"2021. március. 30. 10:48","title":"A Vidnyánszky-féle, kaposvári színészképzésre is sokkal kevesebben jelentkeztek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az elmúlt egy év alatt négyszer fél órát találkozhatott Belicza Bea idős édesanyjával, aki egyike volt azoknak, akik a járvány első hullámában a Pesti Úti Idősek Otthonában kapták el a vírust. Hogyan élte meg az Angliában dolgozó nő és az intézmény rabjává vált édesanyja a világjárványt? Interjú.","shortLead":"Az elmúlt egy év alatt négyszer fél órát találkozhatott Belicza Bea idős édesanyjával, aki egyike volt azoknak, akik...","id":"20210329_Pesti_uti_idosekotthona_koronavirus_jarvany__belicza_bea_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1fd483-b738-47a4-806e-e8228a7cfa0f","keywords":null,"link":"/360/20210329_Pesti_uti_idosekotthona_koronavirus_jarvany__belicza_bea_interju","timestamp":"2021. március. 29. 06:30","title":"Egy év a Pesti úton: Alig bírtak járni, de látniuk kellett, hogy a másik is túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405708c7-a149-44a0-8bca-1e421891305f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártás leépítése a tervek szerint több lépcsőben valósul meg. Az ITM közleményében azt írta, a Johnson munkavállalóinak ügyét \"a tárca kiemelten kezeli\".","shortLead":"A gyártás leépítése a tervek szerint több lépcsőben valósul meg. Az ITM közleményében azt írta, a Johnson...","id":"20210330_johnson_electric_ozd_gyarbezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405708c7-a149-44a0-8bca-1e421891305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25427568-eb0f-489b-860b-b2bfa4c21163","keywords":null,"link":"/kkv/20210330_johnson_electric_ozd_gyarbezaras","timestamp":"2021. március. 30. 13:48","title":"Bezár az ózdi Johnson Electric","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus az egyes bűncselekménytípusokra is hatással volt.","shortLead":"A koronavírus az egyes bűncselekménytípusokra is hatással volt.","id":"20210329_baleset_csalas_jarvany_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42eb09a1-569d-4556-bf13-fc587da2e9ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_baleset_csalas_jarvany_rendorseg","timestamp":"2021. március. 29. 16:21","title":"Balesetből kevesebb, csalásból sokkal több lett a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082ffe6e-0c77-47ec-b1b9-401f9c7804b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem csak azért, mert mindkettő egyértelműen káros.","shortLead":"Nem csak azért, mert mindkettő egyértelműen káros.","id":"20210330_Megeri_az_alkohol_mellett_a_cigit_is_letenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082ffe6e-0c77-47ec-b1b9-401f9c7804b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4915dda1-76bb-4cc8-b5aa-2fd504c5bdaf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210330_Megeri_az_alkohol_mellett_a_cigit_is_letenni","timestamp":"2021. március. 30. 12:30","title":"Megéri az alkohol mellett a cigit is letenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]