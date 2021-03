Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac52741b-8afb-4f60-a03a-3a308888d05e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miután a sok pénzért fejlesztett tavalyi európai kontaktkutató alkalmazás érdektelenségbe fulladt, újabb megoldással jelentkezett egy berlini startup, a neXenio. A Luca néhány hete a letöltési listák élén volt a Google és az Apple alkalmazásboltjában is. ","shortLead":"Miután a sok pénzért fejlesztett tavalyi európai kontaktkutató alkalmazás érdektelenségbe fulladt, újabb megoldással...","id":"202112_kontaktkutato_app_tudjuk_hol_jartal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac52741b-8afb-4f60-a03a-3a308888d05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c373ff-562f-45a2-a960-7b173ba79dd5","keywords":null,"link":"/360/202112_kontaktkutato_app_tudjuk_hol_jartal","timestamp":"2021. március. 29. 14:00","title":"A németek már tesztelik a QR-es appot, ami étteremben is leköveti a fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075ed2ad-f2f7-40ed-9755-22d970313ebf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság Taigo néven érkezik.","shortLead":"Az újdonság Taigo néven érkezik.","id":"20210331_Kismeretu_sportos_SUVval_bovul_a_Volkswagen_palettaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=075ed2ad-f2f7-40ed-9755-22d970313ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7840546-98a2-410f-af39-41f1be65eb92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_Kismeretu_sportos_SUVval_bovul_a_Volkswagen_palettaja","timestamp":"2021. március. 31. 09:36","title":"Kis méretű, sportos SUV-val bővül a Volkswagen palettája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés kísérlete miatt nem jogerősen nyolc évre ítélték a 39 éves kiskunhalasi férfit, aki öngyilkosságnak akarta álcázni barátja esetét.","shortLead":"Emberölés kísérlete miatt nem jogerősen nyolc évre ítélték a 39 éves kiskunhalasi férfit, aki öngyilkosságnak akarta...","id":"20210329_Azzal_akarta_megleckeztetni_a_baratjat_hogy_felakasztotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5a4b8-8a27-4fc0-af1a-ca52761264ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Azzal_akarta_megleckeztetni_a_baratjat_hogy_felakasztotta","timestamp":"2021. március. 29. 13:38","title":"Nyolc évre ítélték, mert meg akarta leckéztetni, ezért felakasztotta barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56c8dde-f22d-434f-84bf-eee15a798bde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Feszült a hangulat Minneapolisban, ahol Derek Chauvin tárgyalása zajlik.","shortLead":"Feszült a hangulat Minneapolisban, ahol Derek Chauvin tárgyalása zajlik.","id":"20210330_George_Floyd_testvere_elmondta_miert_nezi_meg_ujra_meg_ujra_a_brutalis_rendori_videot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f56c8dde-f22d-434f-84bf-eee15a798bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0015bd82-677a-4a18-a609-1c40cba58d46","keywords":null,"link":"/elet/20210330_George_Floyd_testvere_elmondta_miert_nezi_meg_ujra_meg_ujra_a_brutalis_rendori_videot","timestamp":"2021. március. 30. 09:38","title":"George Floyd testvére elmondta, miért nézi meg újra meg újra a brutális rendőri videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Litvánia nagykövete szerint csak az uniós hatóságok által jóváhagyott vakcinákra építkezve lehet oltási igazolványokról beszélni.","shortLead":"Litvánia nagykövete szerint csak az uniós hatóságok által jóváhagyott vakcinákra építkezve lehet oltási igazolványokról...","id":"20210329_livatnia_szputnyik_v_orosz_vakcina_oltasi_igazolvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58361378-0f39-42ca-9692-7060d794f894","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_livatnia_szputnyik_v_orosz_vakcina_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 29. 17:05","title":"A litvánok nem engednék be az orosz vakcinával oltottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások már 65 milliárd forintnyi háztartási vagyont védenek az MNB szerint.","shortLead":"A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások már 65 milliárd forintnyi háztartási vagyont védenek az MNB szerint.","id":"20210329_mnb_kalkulator_otthonbiztositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=094fa833-ff87-4057-8ff9-3b5da965be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4807b051-bb7b-42ee-afac-cbcc17a3df5e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210329_mnb_kalkulator_otthonbiztositas","timestamp":"2021. március. 29. 16:43","title":"Kalkulátort indított az MNB a minősített otthonbiztosítások összehasonlítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a062f333-71b7-495b-83f7-8a3f2f065af4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi kedden mutatta be új csúcskészüléket, a Mi Mix Foldot, amely a vállalat első, hajlítható kijelzős telefonja lett. Az innovációt nem csak a kijelzőben, a hátoldalon is érdemes keresni.","shortLead":"A Xiaomi kedden mutatta be új csúcskészüléket, a Mi Mix Foldot, amely a vállalat első, hajlítható kijelzős telefonja...","id":"20210330_xiaomi_mi_mix_fold_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a062f333-71b7-495b-83f7-8a3f2f065af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4447b8be-c2b2-4e18-a356-0ba2370c185e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_xiaomi_mi_mix_fold_osszecsukhato_okostelefon_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2021. március. 30. 17:50","title":"16 GB RAM, folyékony optika: itt a Xiaomi hajlítható kijelzős mobilja, a Mi Mix Fold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862c7e2f-d59c-4b72-bf03-a59012575dd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2030-ig mintegy 30 GW teljesítményű szélerőművet hozna létre az Egyesült Államok, amit az amerikai partok mentén telepítenének.","shortLead":"A tervek szerint 2030-ig mintegy 30 GW teljesítményű szélerőművet hozna létre az Egyesült Államok, amit az amerikai...","id":"20210330_egyesult_allamok_zoldenergia_szelenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=862c7e2f-d59c-4b72-bf03-a59012575dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b98357a-387f-4796-a089-a4b3bc424863","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_egyesult_allamok_zoldenergia_szelenergia","timestamp":"2021. március. 30. 15:03","title":"Ráhajt a zöldenergiára a Biden-kormány, rengeteg szélerőművet építenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]