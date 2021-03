Miközben mi a magyar válogatott lengyelek elleni döntetlenjével voltunk elfoglalva, a német válogatott komoly gesztust tett azok felé, akik a mind több tragédiával övezett katari világbajnokságra készülő stadionokat építik. A Nationalelf kezdő tizenegye az Izland elleni világbajnoki selejtező előtt a „human rights” (emberi jogok) feliratú pólóban állt fel a himnuszokhoz, felhívva a figyelmet arra, milyen embertelen körülmények között foglalkoztatják és szállásolják el a közel-keleti országban a vendégmunkásokat – írja az Independent.

Bár Magyarországon a futballban dolgozók és a szurkolók leginkább a „focisták focizzanak” állásponthoz ragaszkodnak, Németországban más a helyzet: a szövetségi kapitány, Joachim Löw a meccs utáni nyilatkozatában is kiemelte, hogy a német válogatott helyszíntől függetlenül támogatja az emberi jogokat.

Hasonló akciója volt a norvég válogatottnak is egy nappal korábban a Gibraltár elleni meccsükön, ők „Emberi jogok a pályán és a pályán kívül is” felirattal ellátott egyenpólót vettek fel. Norvégia azt is belengette, hogy akár bojkottálhatja is a jövő télre tervezett világbajnokságot.

A The Guardian cikke szerint már legalább 6500 ember vesztette életét a katari stadionépítéseken, a halálesetek nagy részét azonban hivatalosan nem is kommunikálja az ország, ezért csak becsülni lehet az elhunytak valódi számát. A munkásoktól érkező hírek szerint sok munkaadó egyszerűen elveszi az útlevelüket, emiatt elmenekülni sem tudnak a fényűző városok melletti tömegszállásokról.

A 2022-es világbajnokság már most legbalhésabbnak ígérkezik: ha a stadionépítések körüli visszásságoktól és a valószínűleg korrupcióval megszerzett rendezési jogtól el is tekintünk, akkor is érthetetlen, miért került az esemény egy olyan országba, ahol amúgy senkit nem érdekel a futball, ráadásul a nyáron sportra alkalmatran klíma miatt télen kell megtartani.