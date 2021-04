Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33500b9b-6aca-41b3-aaff-abcb5971ecc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jurassic Park egy remek mozifilm, sokak nagy kedvence. A Neuralink társalapítója viszont úgy látja: mindaz, ami benne látható, akár valósággá is válhatna.","shortLead":"A Jurassic Park egy remek mozifilm, sokak nagy kedvence. A Neuralink társalapítója viszont úgy látja: mindaz, ami benne...","id":"20210408_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_jurassic_park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33500b9b-6aca-41b3-aaff-abcb5971ecc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fa5ff3-e593-4a3e-9e63-b8e1b5009e04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_jurassic_park","timestamp":"2021. április. 08. 09:03","title":"Az agy-számítógép interfész egyik kitalálója úgy véli, már építhetnénk egy igazi Jurassic Parkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6836160f-733c-406e-ab3b-7d78a8616f39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy újfajta folyadékhűtési móddal kísérletezik, amivel hatékonyabbá válhat a szerverek működése.","shortLead":"A Microsoft egy újfajta folyadékhűtési móddal kísérletezik, amivel hatékonyabbá válhat a szerverek működése.","id":"20210407_microsoft_szerver_folyadekhutes_adatkozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6836160f-733c-406e-ab3b-7d78a8616f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37475131-3123-4d8e-b9f1-de011ef0c894","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_microsoft_szerver_folyadekhutes_adatkozpont","timestamp":"2021. április. 07. 19:03","title":"Speciális folyadékba tette szervereit a Microsoft, és ez igen jó ötletnek bizonyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a koronavírust megállító tablettával és a fertőzést megelőző orrspray-vel is kísérleteznek Szlávik János szerint.","shortLead":"Már a koronavírust megállító tablettával és a fertőzést megelőző orrspray-vel is kísérleteznek Szlávik János szerint.","id":"20210407_szlavik_janos_vedettseg_astrazeneca_posztcovid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df811485-23e6-4ef9-b0b7-7d03e8957838","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_szlavik_janos_vedettseg_astrazeneca_posztcovid","timestamp":"2021. április. 07. 21:36","title":"Szlávik: Hiszem, hogy idén lesz a kezünkben gyógyszer, amit beadok a betegnek, és meggyógyul ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria májusig vár a nyitással, újabb nyilatkozat a Hertha kapusedzőjének ügyében, hózáporok is lehetnek ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ausztria májusig vár a nyitással, újabb nyilatkozat a Hertha kapusedzőjének ügyében, hózáporok is lehetnek ma...","id":"20210407_Radar360_Nyithatnak_a_boltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857edf64-83cf-4948-8979-0136367eadd8","keywords":null,"link":"/360/20210407_Radar360_Nyithatnak_a_boltok","timestamp":"2021. április. 07. 08:00","title":"Radar360: Indul a nyitás, de még nem minden bolt él vele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d475ee-10d4-428f-8501-e09b2a0bcf3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fény derült a villám logós új crossover hazai indulóárára.","shortLead":"Fény derült a villám logós új crossover hazai indulóárára.","id":"20210408_magyarorszagon_a_teljesen_uj_opel_mokka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d475ee-10d4-428f-8501-e09b2a0bcf3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab32b45-d185-402a-9e63-cb823d1ab241","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_magyarorszagon_a_teljesen_uj_opel_mokka","timestamp":"2021. április. 08. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új Opel Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6fd0ba-8ee9-4a7f-ac1e-2db64b2d5470","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormányzat kedvenc üzleti köreinek segít meghódítani új területeket a légiipartól a vasútijármű-gyártáson át a hadiiparig.","shortLead":"A kormányzat kedvenc üzleti köreinek segít meghódítani új területeket a légiipartól a vasútijármű-gyártáson át...","id":"20210408_Ovek_az_orok_le_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae6fd0ba-8ee9-4a7f-ac1e-2db64b2d5470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95944826-d429-4604-a266-3314f9a0e9d3","keywords":null,"link":"/360/20210408_Ovek_az_orok_le_2","timestamp":"2021. április. 08. 11:00","title":"A gazdaság újabb ágazatai kerültek a NER célkeresztjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95f8fb8-334d-4f19-a775-e65dc4e13c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spot előzőleg Csernobilban is szétnézett, most a harcmezőn próbálgatják a francia alakulatok. A különleges tréningről képek készültek.","shortLead":"Spot előzőleg Csernobilban is szétnézett, most a harcmezőn próbálgatják a francia alakulatok. A különleges tréningről...","id":"20210408_boston_dynamics_spot_robotkutya_francia_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e95f8fb8-334d-4f19-a775-e65dc4e13c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca788a-9e3c-41e5-b14f-4b4bf34fa85b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_boston_dynamics_spot_robotkutya_francia_hadsereg","timestamp":"2021. április. 08. 14:12","title":"A Boston Dynamics robotkutyája együtt gyakorlatozott a francia hadsereggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott az emberhez. 24 tudós most azt mondja, a tanulmányt \"megterhelte\" a politika.","shortLead":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott...","id":"20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575b742a-5d5c-4c25-8a43-ca33acd912a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","timestamp":"2021. április. 08. 10:35","title":"Hogyan terjedt szét a világban a koronavírus? 24 tudós kevesebb politikát és több szakmaiságot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]