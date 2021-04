Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok szóbelizhetnek, akik nem érték el a 25 százalékot az írásbeli érettségin. ","shortLead":"Azok szóbelizhetnek, akik nem érték el a 25 százalékot az írásbeli érettségin. ","id":"20210409_Maruzsa_szobeli_gyakorlati_erettsegi_vizsgak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dbacd7-ee47-4aae-ae47-549ede05f5a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Maruzsa_szobeli_gyakorlati_erettsegi_vizsgak","timestamp":"2021. április. 09. 11:57","title":"Maruzsa: Ha nagyon rosszul sikerül az írásbeli érettségi, lehet javítani szóbelin ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erzsébet királynő férje egy hónapot volt kórházban, ahol szívműtétet hajtottak rajta végre. ","shortLead":"Erzsébet királynő férje egy hónapot volt kórházban, ahol szívműtétet hajtottak rajta végre. ","id":"20210409_Meghalt_Fulop_herceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fd2666-1cd5-4516-acb2-c50fc5e6ce6e","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Meghalt_Fulop_herceg","timestamp":"2021. április. 09. 13:05","title":"Meghalt Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d475ee-10d4-428f-8501-e09b2a0bcf3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fény derült a villám logós új crossover hazai indulóárára.","shortLead":"Fény derült a villám logós új crossover hazai indulóárára.","id":"20210408_magyarorszagon_a_teljesen_uj_opel_mokka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72d475ee-10d4-428f-8501-e09b2a0bcf3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab32b45-d185-402a-9e63-cb823d1ab241","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_magyarorszagon_a_teljesen_uj_opel_mokka","timestamp":"2021. április. 08. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új Opel Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balliberális lejáratókampány újra akcióba lendült a Híradó szerint, miután egy újságíró kérdéseket mert feltenni e-mailben.","shortLead":"A balliberális lejáratókampány újra akcióba lendült a Híradó szerint, miután egy újságíró kérdéseket mert feltenni...","id":"20210408_osztrak_ujsagiro_kerdesek_m1_hirado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f031b7be-8a46-4e49-85f4-8283f4a0d984","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_osztrak_ujsagiro_kerdesek_m1_hirado","timestamp":"2021. április. 08. 09:47","title":"„Kérdésekkel provokált” – állítja egy osztrák újságíróról a köztévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsan kapcsolt a tinédzser, így hamar érkezett a segítség.","shortLead":"Gyorsan kapcsolt a tinédzser, így hamar érkezett a segítség.","id":"20210407_tiktok_quad_baleset_telefonszam_eletmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19743898-fd2d-4eef-920b-7f4d19ab5bda","keywords":null,"link":"/elet/20210407_tiktok_quad_baleset_telefonszam_eletmentes","timestamp":"2021. április. 07. 14:31","title":"1300 kilométer távolságból mentette meg a tiktokozó fiú életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27a4d84-4a7a-4df4-9f6b-253a8b1935b4","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Olyan, mintha a köztévé kivágta volna az LMBTQ-jeleneteket a sorozat első részéből, de az is elképzelhető, hogy már eleve egy vágott kópiát kaptak kézhez. ","shortLead":"Olyan, mintha a köztévé kivágta volna az LMBTQ-jeleneteket a sorozat első részéből, de az is elképzelhető, hogy már...","id":"20210407_Jessica_Jones_leszbikus_jelenet_kozmedia_petofi_tv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e27a4d84-4a7a-4df4-9f6b-253a8b1935b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0b2451-3e9c-48ec-9e48-f52fe16cdb2e","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Jessica_Jones_leszbikus_jelenet_kozmedia_petofi_tv","timestamp":"2021. április. 07. 17:38","title":"Eltűnt néhány leszbikus csókváltás a Petőfi TV-n leadott Jessica Jonesból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295d6a2f-75ae-42c9-90da-88b3a279f91d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boltok zárórájának későbbre tolása és a létszámkorlát jó ötlet, az viszont, hogy más szolgáltatásokat újraindítsanak, még határozottan korai, akinek pedig a második oltás óta nem telt el még hét nap, hamis biztonságérzete lehet – írta a MOK elnöksége.","shortLead":"A boltok zárórájának későbbre tolása és a létszámkorlát jó ötlet, az viszont, hogy más szolgáltatásokat újraindítsanak...","id":"20210407_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=295d6a2f-75ae-42c9-90da-88b3a279f91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1670e2e-4283-4dad-92bc-65f6095c2713","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas","timestamp":"2021. április. 07. 15:29","title":"Magyar Orvosi Kamara: Korai még a nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid közleményt adott ki a SZTE vezetése professzora ügyében, akinek a rasszista kijelentéseit vizsgálja az egyetem. A nemrég állami kitüntetéssel díjazott egyetemi oktatót a hallgatói panaszolták be egy órán elhangzottak miatt. ","shortLead":"Rövid közleményt adott ki a SZTE vezetése professzora ügyében, akinek a rasszista kijelentéseit vizsgálja az egyetem...","id":"20210408_Reagalt_a_rasszista_kifejezesek_miatt_bepanaszolt_professzor_ugyere_a_Szegedi_Tudomanyegyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7a96db-68f6-4422-b652-58bf68f24547","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Reagalt_a_rasszista_kifejezesek_miatt_bepanaszolt_professzor_ugyere_a_Szegedi_Tudomanyegyetem","timestamp":"2021. április. 08. 18:07","title":"Reagált a rasszista kifejezések miatt bepanaszolt professzor ügyére a Szegedi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]