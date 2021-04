Még annál is súlyosabb a magyar válogatott Kalmár Zsolt sérülése, mint amilyennek elsőre tűnt, a keresztszalagját is műteni kell – írja az M4 Sport.

“Sajnos nincsenek jó híreim. A mai műtét során kiderült, hogy a keresztszalagom nagyobb része is megsérült, amit az MRI vizsgálatok nem mutattak ki. Így azt is műteni kell majd, ezért a mai beavatkozás során kitisztították a térdemet. Jelenleg az elsődleges feladatom az, hogy a gyulladást levigyem a térdemről. Délután már haza is jöhettem a klinikáról, szombaton megyek ellenőrzésre, amikor a varrásokat is kiveszik. Ezt követően, nagyjából két-három hét múlva megműtenék az oldalsó- és a keresztszalagomat is” – mondta Kalmár.

A támadót így legjobb esetben is októberben vagy novemberben engedik vissza újra focizni, tehát nemcsak az válogatott Eb-szereplését, de a klubszezon elejét is teljesen ki kell hagynia.

A dunaszerdahelyi DAC focistája pedig élete formájában játszott eddig: most kapta meg a szlovák Fortuna Liga 2020-as legértékesebb játékosának járó díját, aminek jelenleg is vezeti góllövő listáját. Biztos helye lett volna a válogatottban is, ha nem sérül le az Andorra elleni meccsen.

Kalmár finoman szólva sem szerencsés a világversenyekkel: a 2016-os Európa-bajnokságra készülő keretben is rendszeresen helyet kapott a selejtezőkön, de a nyári torna keretébe már nem került be.