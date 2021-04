Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szakmai együttműködésről egyezett meg az MLSZ és hat közép-ázsiai, illetve kelet-európai ország futballszövetsége.","shortLead":"Szakmai együttműködésről egyezett meg az MLSZ és hat közép-ázsiai, illetve kelet-európai ország futballszövetsége.","id":"20210414_MLSZ_Kozep_Azsia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7759d7-fc07-404b-a968-e9777d22eb07","keywords":null,"link":"/sport/20210414_MLSZ_Kozep_Azsia","timestamp":"2021. április. 14. 19:31","title":"A magyar kormány és az OTP után az MLSZ is Közép-Ázsiában lát nagy lehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fellebezni akart egy demonstráció betiltása miatt, ezért foghatták el Rihor Kasztuszjeut.","shortLead":"Fellebezni akart egy demonstráció betiltása miatt, ezért foghatták el Rihor Kasztuszjeut.","id":"20210413_feheroroszorszag_rihor_kasztuszjeu_ellenzeki_partvezeto_orietben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=435becd4-097b-4f71-aa2f-be4d57fb31ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128bfae2-e111-484f-8ae3-5b14312a701a","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_feheroroszorszag_rihor_kasztuszjeu_ellenzeki_partvezeto_orietben","timestamp":"2021. április. 13. 09:31","title":"A fehérorosz KGB fogságába került a legrégebbi ellenzéki párt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának nyertese egyértelműen a nyár – állapítható meg az elmúlt öt évtized hőmérsékleti adatainak elemzéséből. A változás egybevág az északi félteke egészén tapasztalható évszak-eltolódásokkal. Ez azonban nem intézhető el annyival, hogy kevesebbet síelünk, de többet nyaralunk: az ökológia rendszer szerkezete sérül, amit például a gyakoribb fagykárokon, a vándormadarak számának csökkenésén, vagy éppen új, invazív fajok – köztük például új kórokozókat is terjesztő szúnyogfajok – megjelenésén keresztül is láthatunk. ","shortLead":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának...","id":"20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8136ac34-2c02-4808-86a7-640706fbf44c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","timestamp":"2021. április. 13. 10:02","title":"Ötven nappal hosszabb a nyár, mint a hetvenes években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc842fa-fac4-4b06-b95a-94e78c8317ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Feltalálnia, fejlesztenie szabad, de szabadalmat nem kaphat. A mesterséges intelligenciáról (MI) van szó, és jogi szakértők máris erősen foglalkoznak azzal, hogy hamarosan a szabályok módosítására lehet szükség. ","shortLead":"Feltalálnia, fejlesztenie szabad, de szabadalmat nem kaphat. A mesterséges intelligenciáról (MI) van szó, és jogi...","id":"202114_feltalalo_gepek_jogfejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc842fa-fac4-4b06-b95a-94e78c8317ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d71943-b3b9-4984-9947-23f53ba9b56f","keywords":null,"link":"/360/202114_feltalalo_gepek_jogfejlesztes","timestamp":"2021. április. 13. 12:00","title":"Feltalálhat-e a mesterséges intelligencia, és ha igen, miért nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Azután döntöttek így, hogy az amerikai hatóságok vérrögképződéses esetek miatt felfüggesztették vele az oltást az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Azután döntöttek így, hogy az amerikai hatóságok vérrögképződéses esetek miatt felfüggesztették vele az oltást...","id":"20210413_Elhalasztja_europai_vakcinaszallitmany_Johnson_Johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e8ff61-ad2e-4fdd-a44a-d4170dcec2d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_Elhalasztja_europai_vakcinaszallitmany_Johnson_Johnson","timestamp":"2021. április. 13. 16:34","title":"A Johnson & Johnson elhalasztja vakcinája európai szállításait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rusvai Miklós szerint gyorsan tisztázni lehetne, hogy mi igaz abból, amit a kínai járványügyi hatóság vezetője mondott a Sinopharm oltóanyagáról.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint gyorsan tisztázni lehetne, hogy mi igaz abból, amit a kínai járványügyi hatóság vezetője mondott...","id":"20210413_sinopharm_rusvai_miklos_virologs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d515b4e-4a40-467c-84e7-050f890c7d59","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_sinopharm_rusvai_miklos_virologs","timestamp":"2021. április. 13. 07:33","title":"Virológus a kínai vakcináról: Jó lenne, ha látnánk a tényeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9246f0-9e04-4363-beb4-55f3de25a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egyetlen, virtuális epizód erejéig, de George Clooney is beszállt. ","shortLead":"Csak egyetlen, virtuális epizód erejéig, de George Clooney is beszállt. ","id":"20210414_Veszhelyzet_sorozat_epizod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c9246f0-9e04-4363-beb4-55f3de25a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652ee8e-35ed-483a-a4b3-652a9b475b32","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Veszhelyzet_sorozat_epizod","timestamp":"2021. április. 14. 10:36","title":"Újra összeállnak a Vészhelyzet sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159bd1c-b822-4099-9d11-6d5f31a7e0af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A sugárszennyezett vizet előtte megtisztítják, csak azután öntik ki. A helyiek szerint ez ettől függetlenül is rossz ötlet.","shortLead":"A sugárszennyezett vizet előtte megtisztítják, csak azután öntik ki. A helyiek szerint ez ettől függetlenül is rossz...","id":"20210413_fukusima_atomeromu_radioaktiv_viz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2159bd1c-b822-4099-9d11-6d5f31a7e0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd80b56-a7b5-4bd0-92e5-e555e149e65c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210413_fukusima_atomeromu_radioaktiv_viz","timestamp":"2021. április. 13. 11:17","title":"A japánok az óceánba öntik a fukusimai atomerőmű radioaktív vizét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]