Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A város vezetői perrel fenyegetik az UEFA-t a szerintük egyoldalú, Bilbao imázsát rontó döntés miatt.","shortLead":"A város vezetői perrel fenyegetik az UEFA-t a szerintük egyoldalú, Bilbao imázsát rontó döntés miatt.","id":"20210422_foci_eb_bilbao_uefa_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be458e76-e962-45eb-abe3-9f553c9861bb","keywords":null,"link":"/sport/20210422_foci_eb_bilbao_uefa_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 22. 05:18","title":"Foci-Eb: Bilbao nem vállalta nézők beengedését, elvették tőle a rendezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a833d3-4895-43ca-b9c7-7bca0f293613","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járőr a Nyugati téren ismerte fel a gyanúsítottat.\r

","shortLead":"Egy járőr a Nyugati téren ismerte fel a gyanúsítottat.\r

","id":"20210420_jozsefvaros_templom_persely_lopas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85a833d3-4895-43ca-b9c7-7bca0f293613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27969748-d8e8-4e7a-aab3-0dd694ef727d","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_jozsefvaros_templom_persely_lopas_rendorseg","timestamp":"2021. április. 20. 09:01","title":"Elkapták a férfit, aki feltörte a perselyt egy józsefvárosi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Várhelyi Olivér uniós biztos külön köszönetet mondott a Pfizernek, az \"EU legmegbízhatóbb beszállítójának\".","shortLead":"Várhelyi Olivér uniós biztos külön köszönetet mondott a Pfizernek, az \"EU legmegbízhatóbb beszállítójának\".","id":"20210420_oltast_adomany_EU_balkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88ceb6c-a41f-4374-a28d-7d29bb447122","keywords":null,"link":"/eurologus/20210420_oltast_adomany_EU_balkan","timestamp":"2021. április. 20. 12:05","title":"651 ezer oltást adományoz az EU a balkáni országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Sport Bild úgy tudja, már ki is szemelték a Hertha Berlin új edzőjét.","shortLead":"A Sport Bild úgy tudja, már ki is szemelték a Hertha Berlin új edzőjét.","id":"20210421_dardai_hertha_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=454b876e-a748-4046-b74c-d1523ea3d74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e00067c-f1ab-4dfd-99ee-c63857deb847","keywords":null,"link":"/sport/20210421_dardai_hertha_szerzodes","timestamp":"2021. április. 21. 12:25","title":"Egy német lap szerint a nyáron elküldhetik Dárdai Pált a Herthától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9244a2b2-9b47-4250-8b3e-f9280cad8007","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsinak nem csak a motorját piszkálták meg, a külsejét is módosították.","shortLead":"Az olasz sportkocsinak nem csak a motorját piszkálták meg, a külsejét is módosították.","id":"20210422_kozel_900_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo_mansory","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9244a2b2-9b47-4250-8b3e-f9280cad8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f129ad-66d6-4b87-b0ed-997925ee4e83","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_kozel_900_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo_mansory","timestamp":"2021. április. 22. 06:41","title":"Közel 900 lóerős lett a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b702845-6a67-4e31-8e62-19b4098de20c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jaguárok már hetven éve kihaltak Argentínának ezen a részén, pedig az ökoszisztémának szüksége lenne a ragadozókra.","shortLead":"A jaguárok már hetven éve kihaltak Argentínának ezen a részén, pedig az ökoszisztémának szüksége lenne a ragadozókra.","id":"20210421_Videon_ahogy_szabadon_engednek_egy_jaguarcsaladot_Argentinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b702845-6a67-4e31-8e62-19b4098de20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e32948-4679-4193-8236-ff0e90c2d28d","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Videon_ahogy_szabadon_engednek_egy_jaguarcsaladot_Argentinaban","timestamp":"2021. április. 21. 12:17","title":"Videón, ahogy szabadon engednek egy jaguárcsaládot Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a Fudan Egyetemmel egy ékszerdoboz jönne létre a fővárosban.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a Fudan Egyetemmel egy ékszerdoboz jönne létre a fővárosban.","id":"20210421_palkovics_laszlo_karacsony_gergely_baranyi_krisztina_fudan_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa89676-738f-4722-8a34-c37364fd4142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_palkovics_laszlo_karacsony_gergely_baranyi_krisztina_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 21. 18:49","title":"Palkovics olyan ajánlatot tenne Karácsonynak és Baranyinak a kínai egyetemért, ami “nem lesz semmi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0bbc3-79a8-405c-8cd0-98032183ebc5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyszerű, hordozható készüléket a fejfájás egy súlyos változata esetén javasolja használni az angol állami egészségügyi szolgálat, az NHS. ","shortLead":"Az egyszerű, hordozható készüléket a fejfájás egy súlyos változata esetén javasolja használni az angol állami...","id":"202115_cluster_fejfajas_nyakravalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0bbc3-79a8-405c-8cd0-98032183ebc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5ca8d8-00dc-41c5-b18e-199a0a51bac8","keywords":null,"link":"/360/202115_cluster_fejfajas_nyakravalo","timestamp":"2021. április. 20. 16:00","title":"Különös kütyüt ajánlanak az angolok a kínzó fejfájás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]